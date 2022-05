Turistov v Hriňovej napadol medveď, jeden je ťažko zranený

11.5.2022 (Webnoviny.sk) - Dvoch turistov napadla dnes podvečer v katastri obce Hriňová v blízkosti hotela Poľana na turistickom chodníku medvedica. Ako informuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru , na miesto boli vyslaní hasiči z Banskej Bystrice, Detvy a Zvolena, ktorí sa vydali hľadať zranených turistov v ťažko dostupnom teréne na dvoch štvorkolkách aj so zdravotníckou posádkou.Jeden z napadnutých turistov utrpel ťažšie zranenia, druhý ľahšie. "Ťažšie zraneného turistu momentálne stabilizujú priamo na mieste a pripravujú ho na prevoz k sanitke. Tá ho odvezie do Hriňovej, odkiaľ bude transportovaný do nemocnice vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou," dodávajú hasiči.