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25. júna 2026

Bratislavčania chcú zo Zimného prístavu zelenú a živú štvrť pri vode – FOTO


Tagy: Dotazník mestská štvrť Zimný prístav v Bratislave

Na otázku ako vidia budúcnosť prístavu odpovedalo takmer 800 obyvateľov v rámci participácie, ktorú zastrešil MIB ako organizátor súťaže. V rámci medzinárodnej urbanistickej súťaže na rozvoj



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69fdb0c774b38483168382 676x451 25.6.2026 (SITA.sk) - Na otázku ako vidia budúcnosť prístavu odpovedalo takmer 800 obyvateľov v rámci participácie, ktorú zastrešil MIB ako organizátor súťaže.


V rámci medzinárodnej urbanistickej súťaže na rozvoj Zimného prístavu v Bratislave aktuálne prebieha druhé kolo. Ako informovala hovorkyňa Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) Eva Hapčová, do druhého kola postúpilo sedem porotou vybraných návrhov, ktoré zapracúvajú pripomienky poroty aj názory obyvateľstva Bratislavy.

Vízia prístavu v budúcnosti


Na otázku ako vidia budúcnosť prístavu odpovedalo takmer 800 obyvateľov v rámci participácie, ktorú zastrešil MIB ako organizátor súťaže. „Svoj názor mohli Bratislavčania v apríli a máji vyjadriť osobne počas prechádzok v inak uzatvorenom areáli prístavu, v rámci fokusových skupín v TU-BA alebo prostredníctvom online dotazníka," priblížila hovorkyňa.

Verejnosť sa zhodla v tom, že si Zimný prístav predstavuje ako živú, oddychovú, zelenú, dostupnú a autentickú štvrť s kvalitnými verejnými priestormi pre všetkých.

Medzi najčastejšie témy v rámci diskusií a dotazníkov patril lepší prístup k vode a jej využitie, zachovanie industriálneho charakteru územia, viac zelene a tieňa, bezpečný pohyb pešo a na bicykli, reprezentatívny kultúrny stánok, ponuka vodných a iných menej tradičných športov, priateľské komunitné priestory a dostupné služby.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/zimny-pristav-v-bratislave-fotografie-2/">Zimný prístav v Bratislave (fotografie)



Stane sa Zimný prístav príliš elitársky?


Časť ľudí chce v prístave vidieť centrum ozajstnej metropoly – teda reprezentatívne priestory a výškové budovy, časť by privítala, aby tento úsek nábrežia bol divokejší s nižšou zástavbou.

Obyvatelia si budúcnosť prístavu predstavujú aj so zapojením existujúcich žeriavov do vizuálu, prístupom pre menšie lode alebo prístavom s kyvadlovou linkou. Súčasťou návrhov bola aj pešia lávka ponad vodu s lavičkami či viacúrovňové kaviarenské priestory.

Obavy verejnosti


Verejnosť sa zároveň podelila o svoje obavy, že sa Zimný prístav stane príliš elitárskou, komerčnou alebo uzavretou lokalitou s monotónnou alebo príliš dominantnou architektúrou.

Správa z participácie sumarizuje potreby, očakávania aj obavy obyvateľov a obyvateliek Bratislavy. Cieľom je, aby finálne návrhy v aktuálnom kole súťaže vychádzali aj z predstáv ľudí, ktorí budú nové verejné priestory využívať, nielen z odborných a technických požiadaviek," uviedla Hapčová.

Vlastníkom územia sú Verejné prístavy, štátna spoločnosť pod Ministerstvom dopravy SR. „Teší nás aktívny prístup obyvateľov, ktorých vízia transformácie Zimného prístavu predstavuje dôležitú spätnú väzbu. Pre súťažné tímy to definuje jasnú výzvu – veríme, že dokážu tieto očakávania úspešne pretaviť do autentických, no zároveň ekonomicky realizovateľných a udržateľných riešení,” doplnil generálny riaditeľ Verejných prístavov Matej Danóci.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavčania chcú zo Zimného prístavu zelenú a živú štvrť pri vode – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dotazník mestská štvrť Zimný prístav v Bratislave
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