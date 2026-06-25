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25. júna 2026
Francúzsko zadržalo tanker spájaný s ruskou tieňovou flotilou
Prezident Emmanuel Macron uviedol, že plavidlo porušilo medzinárodné námorné právo a je súčasťou siete využívanej na obchádzanie sankcií.
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Francúzsko začiatkom tohto týždňa zadržalo pri pobreží Sicílie ropný tanker Deliver, ktorý je podľa prezidenta Emmanuela Macrona spájaný s ruskou tieňovou flotilou.
„V utorok francúzske námorníctvo vykonalo kontrolu na palube ropného tankera Deliver počas jeho plavby pri pobreží Sicílie po tom, ako porušil medzinárodné námorné právo,“ uviedol Macron.
Detaily nie sú známe
Francúzsky prezident dodal, že tanker je súčasťou takzvanej tieňovej flotily, ktorú Rusko využíva na prepravu ropy napriek sankciám zavedeným po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Bližšie podrobnosti o údajnom porušení medzinárodného práva ani o ďalšom osude plavidla bezprostredne nezverejnil.
Tieňová flotila
Takzvanú ruskú tieňovú flotilu tvoria prevažne staršie tankery s neprehľadnou vlastníckou štruktúrou, často registrované pod vlajkami tretích krajín.
Plavidlá pravidelne menia názvy, vlastníkov aj poisťovateľov, aby sťažili identifikáciu a vyhli sa západným sankciám.
Desiatky lodí
Európska únia (EÚ), Británia aj Spojené štáty v posledných rokoch zaradili na sankčné zoznamy desiatky lodí patriacich do tejto flotily.
Podľa západných krajín zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní ruského exportu ropy a financovaní vojny na Ukrajine napriek medzinárodným obmedzeniam.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko zadržalo tanker spájaný s ruskou tieňovou flotilou © SITA Všetky práva vyhradené.
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