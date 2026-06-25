Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 25.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tadeáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. júna 2026

Francúzsko zadržalo tanker spájaný s ruskou tieňovou flotilou


Tagy: Francúzsky prezident Ropný tanker ruská tieňová flotila zadržanie tankera

Prezident Emmanuel Macron uviedol, že plavidlo porušilo medzinárodné námorné právo a je súčasťou siete využívanej na obchádzanie sankcií.



Zdieľať
france_russia_shadow_fleet_93196 676x451 25.6.2026 (SITA.sk) - Prezident Emmanuel Macron uviedol, že plavidlo porušilo medzinárodné námorné právo a je súčasťou siete využívanej na obchádzanie sankcií.

Francúzsko začiatkom tohto týždňa zadržalo pri pobreží Sicílie ropný tanker Deliver, ktorý je podľa prezidenta Emmanuela Macrona spájaný s ruskou tieňovou flotilou.


„V utorok francúzske námorníctvo vykonalo kontrolu na palube ropného tankera Deliver počas jeho plavby pri pobreží Sicílie po tom, ako porušil medzinárodné námorné právo,“ uviedol Macron.



Detaily nie sú známe


Francúzsky prezident dodal, že tanker je súčasťou takzvanej tieňovej flotily, ktorú Rusko využíva na prepravu ropy napriek sankciám zavedeným po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.


Bližšie podrobnosti o údajnom porušení medzinárodného práva ani o ďalšom osude plavidla bezprostredne nezverejnil.



Tieňová flotila


Takzvanú ruskú tieňovú flotilu tvoria prevažne staršie tankery s neprehľadnou vlastníckou štruktúrou, často registrované pod vlajkami tretích krajín.


Plavidlá pravidelne menia názvy, vlastníkov aj poisťovateľov, aby sťažili identifikáciu a vyhli sa západným sankciám.



Desiatky lodí


Európska únia (EÚ), Británia aj Spojené štáty v posledných rokoch zaradili na sankčné zoznamy desiatky lodí patriacich do tejto flotily.


Podľa západných krajín zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní ruského exportu ropy a financovaní vojny na Ukrajine napriek medzinárodným obmedzeniam.




Zdroj: SITA.sk - Francúzsko zadržalo tanker spájaný s ruskou tieňovou flotilou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzsky prezident Ropný tanker ruská tieňová flotila zadržanie tankera
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bratislavčania chcú zo Zimného prístavu zelenú a živú štvrť pri vode – FOTO
<< predchádzajúci článok
Slovenskí milionári podporujú opatrenia, ktoré môžu zlepšiť dostupnosť bývania pre mladých ľudí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 