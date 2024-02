Na bratislavský protest proti vládnym zmenám prišlo viac ako 30-tisíc ľudí, dav kričal „Kaliňák do basy“ (video+foto)

Protesty sa konajú aj v zahraničí

1.2.2024 (SITA.sk) - V Bratislave a ďalších takmer 20 slovenských mestách sa začal siedmy protest proti rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) či znižovaniu trestných sadzieb.Protesty organizujú opozičné politické subjekty hnutie Progresívne Slovensko (PS) Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a strana Sloboda a Solidarita (SaS) . Súčasne sa konajú aj občianske protesty v ďalších slovenských mestách.Protesty proti zmenám vlády Roberta Fica Smer-SD ) sa podľa medializovaných informácií konajú aj v zahraničí, ako napríklad v českej Prahe či Brne, nórskom Osle, poľskom Krakove, ale aj francúzskom Paríži či írskom Newbridge. Na bratislavský protest prišlo podľa informácií lídra PS Michala Šimečku viac ako 30-tisíc ľudí.Prvým vystupujúcim bol poslanec za KDH Jozef Hajko , ktorý pripomenul, že protesty sa konajú už tretí kalendárny mesiac. „Chceme dosiahnuť, aby sa takáto hanebná novela Trestného zákona stiahla,“ povedal a dodal, že práve počas jeho vystúpenia predkladal líder hnutia Milan Majerský v parlamente pozmeňujúci návrh k novele, aby sa aspoň trochu zminimalizovali škody, ktoré by priniesli vládne zmeny.„Vo vládnej koalícii rastie nervozita aj vďaka Vám. V parlamente nás začínajú viac počúvať preto, lebo cítia Vašu silu. Prosím Vás, vytrvajte s nami,“ oslovil zúčastnených potestujúcich.Ľuďom sa prihovorila aj Jana Ďurková, sestra vyšetrovateľa Pavla Ďurku, ktorý bol postavený mimo službu. Uviedla, že vládna garnitúra nerešpektuje rozhodnutia súdov a myslí si, že môže všetko.„Plán zrušiť ÚŠP nevznikol na základe rozhodnutia ústavného súdu o porušovaní ľudských práv. Plán zrušiť ÚŠP vznikol na chate v Čifároch v roku 2021,“ povedala a dodal, že na tejto chate sa Fico a súčasný minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) stretol s oligarchom Miroslavom Bödörom „Kaliňák na chate hovoril, že príde rehabilitačný protest a všetky veci sa zrušia vrátane Špecializovaného trestného súdu. Kaliňák hovoril, že nikto sa nebude zamýšľať a nikto nebude ani protestovať,“ povedala, zatiaľ čo dav kričal „Kaliňák do basy“.Tridsaťtisícovému davu sa prihovorili aj rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka . Po príchode na pódium sa protestujúcim poďakovali za ich účasť a za to, že im nie je aktuálna politická situácia ukradnutá.„Bojujete spolu s nami za to, aby pravda zvíťazila,“ povedal otec Jána a dodal, že sa obávajú zmien, ktoré Ficova vláda vo svojich novelách chystá. „Je tam zmena, ktorá prestáva chrániť spolupracujúcich svedkov z radov polície či rušenie ÚŠP. Hrozí to, že dozorujúci prokurátor bude odvolaný a koho tam nasadia, vie iba pán Boh," tvrdí Jozef Kuciak Koniec demokracie na Slovensku podľa neho nastane vtedy, ak sa obvinený poslanec a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar (Smer-SD), ktorý bol v úrade počas novinárovej vraždy, stane riaditeľom Slovenske informačnej služby O Gašparovi na proteste hovoril aj predseda SaS Richard Sulík , ktorý si nevie predstaviť väčší konflikt záujmov, ako to, keď „obvinený človek navrhuje v Národnej rade SR zníženie trestných sadzieb“. Podľa lídra liberálov sa po prijatí novely Trestného zákona zo Slovenska stane „eldorádo pre zločincov“.Líder PS Šimečka na proteste uviedol, že koalícia si nevie spoločne sadnúť „za jeden stôl“, zatiaľ čo opozícia stojí spolu s ľuďmi na námestiach. „Sto dní vlády bolo premrhaných a vláda nám za ten čas všetkým ukázala, že občania Slovenska sú jej ukradnutí,“ vyhlásil predseda progresívcov.Dodal, že našej krajine vládnu ľudia, ktorí prišli z minulosti, otravujú prítomnosť a kradnú budúcnosť. „Za sto dní sa zjednotila opozícia, námestia po celom Slovensku, občianska spoločnosť, statoční prokurátori, policajti, právnici, študenti, kultúrna obec. Vidíte, pán Fico! Pomýlili ste si krajinu, Slovensko sa nepoddá," uzavrel Šimečka.