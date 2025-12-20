Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 20.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dagmara
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. decembra 2025

Danko žiada od Lajčáka vysvetlenie kontaktov s Epsteinom a pýta sa na možné majetkové výhody


Tagy: Predseda Slovenskej národnej strany (SNS)



Zdieľať
20.12.2025 (SITA.sk) -







Národniari vyzývajú Lajčáka na zverejnenie toho, či mal od Epsteina majetkové výhody. Slovenská národná strana (SNS) tak reaguje v súvislosti s novými informáciami o vzťahu poradcu predsedu vlády Miroslava Lajčáka a sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina.


SNS Lajčáka vyzýva, aby verejne povedal, či z tohto vzťahu mal alebo nemal majetkové výhody, či získal pôžičky, finančné prostriedky alebo iné dary. „Je zrejmé a preukázané, že Epstein účelovo využíval podnikateľov aj politikov na získavanie informácií, ktoré mu poskytovali ekonomickú výhodu, prípadne ich následne posúval do spravodajského prostredia. Epstein nebol obyčajný filantrop, ale človek, ktorý systematicky zneužíval informácie získané rôznymi formami," zdôraznila SNS.



Otázky okolo pozvania Epsteina na veľvyslanectvo


Organizovanie spoločenských večierkov a rôznych podujatí bolo podľa národniarov len zástierkou, prostredníctvom ktorej Epstein vyhľadával slabosti jednotlivých ľudí, aby ich následne využil alebo odovzdal do spravodajského či politického prostredia.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podľa SNS je tak nevyhnutné, aby poradca premiéra vysvetlil, z akého dôvodu pozval Epsteina na veľvyslanectvo SR v Rakúsku. Súčasne ho vyzývajú, aby objasnil, či mal alebo nemal zo svojich kontaktov s touto osobou akékoľvek výhody. „Je nepredstaviteľné, aby osoba blízka predsedovi vlády SR udržiavala kontakty s podobnými osobami a zároveň im poskytovala priestory, ktoré sú majetkom SR," vyhlásili národniari, ktorí sú presvedčením že predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) by mal Miroslava Lajčáka z funkcie poradcu odvolať.



Reakcia Andreja Danka a výzva premiérovi


To, že Lajčák na základe nedávnej fotografie hostil Epsteina na ambasáde je podľa predsedu SNS Andreja Danka neskutočná hanba „Voči mne bol Lajčák vždy nesmierne drzý – dnes už chápem, čo mu dodávalo také sebavedomie. Spoločne preto dúfajme, že ho premiér Fico nevezme na rokovanie do USA k Trumpovi. Som presvedčený, že sa ešte veľa vecí ukáže. Mnohí ľudia dnes nespávajú pokojne, keďže vychádzajú najavo informácie o tom, ako sa posúvali údaje o vlastných vládach a politikoch. Len ľudia ako Lajčák vedia, čo za to dostali," napísal Danko na sociálnej sieti.



Doal, že premiéra vyzývajú, aby Lajčáka nebral na oficiálnu návštevu Spojených štátov amerických.
















Zdroj: SITA.sk - Danko žiada od Lajčáka vysvetlenie kontaktov s Epsteinom a pýta sa na možné majetkové výhody © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predseda Slovenskej národnej strany (SNS)
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Milujete vonné sviečky? Podľa čoho zistíte, že sú bezpečné?
<< predchádzajúci článok
Bratislavčania sa nemusia obávať preplnených kontajnerov, OLO odvezie odpad aj počas sviatkov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 