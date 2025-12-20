Danko žiada od Lajčáka vysvetlenie kontaktov s Epsteinom a pýta sa na možné majetkové výhody

Národniari vyzývajú Lajčáka na zverejnenie toho, či mal od Epsteina majetkové výhody. Slovenská národná strana (SNS) tak reaguje v súvislosti s novými informáciami o vzťahu poradcu predsedu vlády Miroslava Lajčáka a sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina.
SNS Lajčáka vyzýva, aby verejne povedal, či z tohto vzťahu mal alebo nemal majetkové výhody, či získal pôžičky, finančné prostriedky alebo iné dary. „Je zrejmé a preukázané, že Epstein účelovo využíval podnikateľov aj politikov na získavanie informácií, ktoré mu poskytovali ekonomickú výhodu, prípadne ich následne posúval do spravodajského prostredia. Epstein nebol obyčajný filantrop, ale človek, ktorý systematicky zneužíval informácie získané rôznymi formami," zdôraznila SNS.
Otázky okolo pozvania Epsteina na veľvyslanectvo
Organizovanie spoločenských večierkov a rôznych podujatí bolo podľa národniarov len zástierkou, prostredníctvom ktorej Epstein vyhľadával slabosti jednotlivých ľudí, aby ich následne využil alebo odovzdal do spravodajského či politického prostredia.
Podľa SNS je tak nevyhnutné, aby poradca premiéra vysvetlil, z akého dôvodu pozval Epsteina na veľvyslanectvo SR v Rakúsku. Súčasne ho vyzývajú, aby objasnil, či mal alebo nemal zo svojich kontaktov s touto osobou akékoľvek výhody. „Je nepredstaviteľné, aby osoba blízka predsedovi vlády SR udržiavala kontakty s podobnými osobami a zároveň im poskytovala priestory, ktoré sú majetkom SR," vyhlásili národniari, ktorí sú presvedčením že predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) by mal Miroslava Lajčáka z funkcie poradcu odvolať.
Reakcia Andreja Danka a výzva premiérovi
To, že Lajčák na základe nedávnej fotografie hostil Epsteina na ambasáde je podľa predsedu SNS Andreja Danka neskutočná hanba „Voči mne bol Lajčák vždy nesmierne drzý – dnes už chápem, čo mu dodávalo také sebavedomie. Spoločne preto dúfajme, že ho premiér Fico nevezme na rokovanie do USA k Trumpovi. Som presvedčený, že sa ešte veľa vecí ukáže. Mnohí ľudia dnes nespávajú pokojne, keďže vychádzajú najavo informácie o tom, ako sa posúvali údaje o vlastných vládach a politikoch. Len ľudia ako Lajčák vedia, čo za to dostali," napísal Danko na sociálnej sieti.
Doal, že premiéra vyzývajú, aby Lajčáka nebral na oficiálnu návštevu Spojených štátov amerických.