Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Bratislavská Incheba bude dejiskom 38. snemu Združenia miest a obcí Slovenska
Takmer tisíc delegátov sa zúčastní 26. a 27. mája v Kongresovom centre Incheby v Bratislava na 38. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Na snem, ktorý je najvyšším orgánom tejto najväčšej platformy samospráv na Slovensku, prídu delegáti zo 62 regionálnych združení, ako aj približne 200 hostí z radov štátnej správy, odborníkov a partnerov samospráv.
Delegáti sa zamerajú na schvaľovanie priorít ZMOS pre nasledujúci rok, riešenie aktuálnych výziev samospráv a diskusiu o budúcnosti verejnej správy, financovaní územia a investičnom rozvoji Slovenska a posúdia činnosť združenia za uplynulý rok. Účasť na sneme potvrdili prezident Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši, podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková, ako aj viacerí členovia vlády a štátni tajomníci.
Rokovanie sa bude zameriavať na zásadné témy ovplyvňujúce fungovanie miest a obcí, vrátane konsolidácie verejných financií, reformy verejnej správy, prípravy nového eurofondového obdobia a prorastových opatrení vlády SR. Delegáti sa budú venovať aj otázkam, ako pripraviť samosprávy na nadchádzajúce investičné a rozvojové výzvy a akou cestou posilniť ich pozíciu ako stabilného partnera štátu.
Druhý deň podujatia sa uskutoční panelová diskusia „Rozvoj Slovenska začína v mestách a obciach – RAST“. Diskusia bude reflektovať štyri piliere modernej samosprávy – Reforma a stabilita samosprávy (R), Absorpcia eurofondov a investície do územia (A), Služby pre občana (S) a Tvorba bezpečných a odolných komunít (T). Panel bude prihliadať na aktuálne prípravy strategických dokumentov a rozhodnutí, ktoré môžu výrazne ovplyvniť fungovanie samospráv v nasledujúcom desaťročí.
Témy budú zahŕňať reformu verejnej správy, nové eurofondové obdobie, investičné plánovanie štátu, spoločný pozičný dokument ZMOS a SK8 či Národný regionálny partnerský plán. „Panelová diskusia nám poskytne jedinečný priestor na prepájanie samospráv, štátu a odbornej verejnosti s cieľom nájsť konkrétne riešenia v oblasti kompetencií, financovania a investícií pre rozvoj miest a obcí a celého Slovenska,“ povedal predseda ZMOS Jozef Božik.
Prvý deň snemu bude zároveň venovaný kultúrno-spoločenskému podujatiu, kde budú oceňované inšpiratívne samosprávy prostredníctvom ocenení „Komunálny líder za rok 2025“ v kategóriách COMMUNITY, GREEN a SMART za projekty podporujúce rozvoj komunít, ochranu životného prostredia a inovatívne riešenia vo fungovaní samospráv. Po prvýkrát bude udelené aj ocenenie „LÍDER zálohovania nápojových obalov“ za aktivity v oblasti triedenia a zálohovania odpadu, a tiež ocenenie „Samospráva priateľská k deťom“ pod záštitou Úradu komisára pre deti.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavská Incheba bude dejiskom 38. snemu Združenia miest a obcí Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
Fungovanie miest a obcí
Reforma verejnej správy
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja schválilo záverečný účet aj miliónové investície
Havana obvinila Kallasovú z dvojakého metra pri kritike režimu
