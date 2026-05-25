25. mája 2026

Havana obvinila Kallasovú z dvojakého metra pri kritike režimu


Tagy: americko-kubánske vzťahy Energetická kríza Kubánska ekonomika

Kubánska vláda tvrdí, že šéfka diplomacie EÚ ignoruje americkú blokádu a zodpovednosť Washingtonu za krízu na ostrove.



Kuba v pondelok kritizovala šéfku diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaju Kallasovú za nedostatok „objektivity“ pri komentovaní hospodárskej a energetickej krízy na ostrove.


Kallasová minulý týždeň počas návštevy Mexika vyhlásila, že súčasné problémy Kuby sú výsledkom „desaťročí zlého riadenia a politických represií“.


„Kubánsky ľud si zaslúži príležitosti a slobodu, nie ďalšiu kontrolu a izoláciu,“ povedala šéfka európskej diplomacie.



Dvojaký meter


Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez jej výroky označil za prejav dvojakého metra. „Neuznať, že hlavnou príčinou dnešnej ťažkej situácie Kubáncov je nezákonné, kruté a nespravodlivé kolektívne trestanie zo strany vlády USA, podkopáva objektivitu,“ uviedol na sociálnej sieti X.


Rodríguez zároveň pripomenul, že Spojené štáty od januára sprísnili energetickú blokádu Kuby, čo zhoršilo výpadky elektriny a nedostatok základných tovarov.



Boja sa intervencie


Trumpova administratíva začiatkom mája zaviedla ďalšie sankcie proti Havane a pohrozila sekundárnymi sankciami voči zahraničným firmám pôsobiacim na Kube vrátane európskych spoločností.


Vzťahy medzi Washingtonom a Havanou sa ešte viac vyostrili minulý týždeň po tom, čo Spojené štáty obvinili bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra v prípade zostrelenia lietadiel z roku 1996. Kuba tvrdí, že krok môže slúžiť ako zámienka na budúcu vojenskú intervenciu USA.




Zdroj: SITA.sk - Havana obvinila Kallasovú z dvojakého metra pri kritike režimu © SITA Všetky práva vyhradené.

