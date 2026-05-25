Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Havana obvinila Kallasovú z dvojakého metra pri kritike režimu
Kubánska vláda tvrdí, že šéfka diplomacie EÚ ignoruje americkú blokádu a zodpovednosť Washingtonu za krízu na ostrove.
Kuba v pondelok kritizovala šéfku diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaju Kallasovú za nedostatok „objektivity“ pri komentovaní hospodárskej a energetickej krízy na ostrove.
Kallasová minulý týždeň počas návštevy Mexika vyhlásila, že súčasné problémy Kuby sú výsledkom „desaťročí zlého riadenia a politických represií“.
„Kubánsky ľud si zaslúži príležitosti a slobodu, nie ďalšiu kontrolu a izoláciu,“ povedala šéfka európskej diplomacie.
Dvojaký meter
Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez jej výroky označil za prejav dvojakého metra. „Neuznať, že hlavnou príčinou dnešnej ťažkej situácie Kubáncov je nezákonné, kruté a nespravodlivé kolektívne trestanie zo strany vlády USA, podkopáva objektivitu,“ uviedol na sociálnej sieti X.
Rodríguez zároveň pripomenul, že Spojené štáty od januára sprísnili energetickú blokádu Kuby, čo zhoršilo výpadky elektriny a nedostatok základných tovarov.
Boja sa intervencie
Trumpova administratíva začiatkom mája zaviedla ďalšie sankcie proti Havane a pohrozila sekundárnymi sankciami voči zahraničným firmám pôsobiacim na Kube vrátane európskych spoločností.
Vzťahy medzi Washingtonom a Havanou sa ešte viac vyostrili minulý týždeň po tom, čo Spojené štáty obvinili bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra v prípade zostrelenia lietadiel z roku 1996. Kuba tvrdí, že krok môže slúžiť ako zámienka na budúcu vojenskú intervenciu USA.
Zdroj: SITA.sk
