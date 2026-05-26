Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja schválilo záverečný účet aj miliónové investície
Poslanci schválili prvú úpravu rozpočtu na rok 2026, ktorá prináša významné investície celkovo vo výške viac ako 9,2 milióna eur do kapitálových výdavkov. Poslanci Zastupiteľstva
Poslanci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja na svojom 30. zasadnutí schválili Záverečný účet ŽSK za rok 2025, pričom kraj ukončil hospodárenie s prebytkom vo výške viac ako 11,25 milióna eur.
„Zodpovedné hospodárenie je základom toho, aby sme mohli pokračovať v investíciách do ciest, škôl, sociálnych služieb, zdravotníctva a kultúry. Som rada, že kraj má vytvorený priestor na financovanie potrieb, ktoré sú pre obyvateľov dôležité a zároveň si udržiava stabilitu,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Investície do potrebných vecí
Poslanci zároveň schválili prvú úpravu rozpočtu na rok 2026, ktorá prináša významné investície celkovo vo výške viac ako 9,2 milióna eur do kapitálových výdavkov. Medzi najvýznamnejšie schválené projekty patria vybudovanie strediska údržby pre Horné a Dolné Kysuce v Budatíne a Novej Bystrici, a výstavba športového areálu pri SPŠ IT Kysucké Nové Mesto.
V oblasti zdravotníctva sa realizujú modernizácie a stavebné úpravy na viacerých nemocniciach, ako napríklad Dolnooravská NsP Dolný Kubín, CZS Bytča, Hornooravská NsP Trstená či Liptovská nemocnica s poliklinikou. Dôležitá je aj modernizácia ciest II. a III. triedy a mostov, ako aj podpora školstva cez modernizáciu kotolne na Obchodnej akadémii Žilina a vybudovanie nových lôžok vo Kysuckej NsP Čadca.
„Aj touto úpravou rozpočtu potvrdzujeme, že našou prioritou je investovať do vecí, ktoré ľudia reálne potrebujú – do kvalitných ciest, moderných nemocníc a dostupného vzdelávania. Ide o konkrétne projekty, ktoré zlepšia život v každom regióne nášho kraja,“ zdôraznila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Zastupiteľstvo zároveň vzalo na vedomie správu o činnosti Nadácie ŽSK pre podporu rodiny za rok 2025. Nadácia spracovala 140 žiadostí o finančnú pomoc, z ktorých 102 bolo schválených, a rozdelila viac ako 58-tisíc eur jednotlivcom a rodinám. „Nadácia ŽSK je konkrétnym nástrojom pomoci pre ľudí, ktorí sa nečakane ocitnú v ťažkej životnej situácii. Je dôležité, že pomoc vieme poskytnúť rýchlo a adresne tam, kde je najviac potrebná,“ dodala Erika Jurinová. Nadácia pomáha aj formou sociálneho poradenstva a materiálnej pomoci a je financovaná z rozpočtu kraja, darov, fundraisingu a verejných zbierok.
Príspevky na desať projektov
Poslanci taktiež schválili finančné príspevky na 10 projektov zameraných na sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu v celkovej výške 20-tisíc eur. Projekty sú zamerané na prevenciu sociálnopatologických javov, podporu voľnočasových aktivít, komunitné aktivity a predchádzanie krízovým situáciám v rodinách. „Za každým takýmto projektom sú konkrétne deti, mladí ľudia a rodiny, ktoré potrebujú podporu, bezpečný priestor alebo zmysluplné aktivity,“ povedala riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Iveta Ďurišová.
V priebehu rokovania sa poslanci venovali aj zimnej údržbe ciest, ktorá bola v sezóne 2025/2026 náročnejšia než predchádzajúci rok. Cestári udržiavali takmer 1 850 kilometrov ciest, najazdili približne 400-tisíc kilometrov (o 74 000 viac ako vlani) a spotrebovali približne 37-tisíc ton posypového materiálu (o 5 800 ton viac ako vlani). Náklady na zimnú údržbu presiahli 11,2 milióna eur. „Na zimnej údržbe sa podieľalo 324 pracovníkov a viac ako 100 mechanizmov,“ uviedla riaditeľka odboru dopravy ŽSK Gabriela Tisoňová.
Zdroj: SITA.sk - Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja schválilo záverečný účet aj miliónové investície © SITA Všetky práva vyhradené.
