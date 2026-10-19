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19. októbra 2026
Bratislavská Petržalka okrem volieb pripravuje aj miestne referendum. Týkať sa bude štyroch kľúčových oblastí
Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby Referendum
Mestská časť zriadi 96 volebných okrskov, ktoré budú umiestnené v priestoroch vybraných základných, materských, stredných škôl a iných organizácií. Bratislavská ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Mestská časť zriadi 96 volebných okrskov, ktoré budú umiestnené v priestoroch vybraných základných, materských, stredných škôl a iných organizácií.
O post starostu Petržalky na ďalšie štyri roky sa uchádzajú traja kandidáti: Ján Hrčka, Daniel Klimovský a Juraj Mravec. Do miestneho zastupiteľstva si obyvatelia budú voliť 35 poslancov z celkového počtu 109 kandidátov. V nadcházajúcich voľbách budú Petržalčania voliť aj primátora hlavného mesta SR Bratislavy a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). "Hlasy Petržalčanov rozhodnú aj o tom, kto bude zastupovať Petržalku v mestskom (10 zastupiteľských kresiel) a župnom zastupiteľstve (9 zastupiteľských kresiel)," dodala hovorkyňa.
„Pre hladký priebeh volebného dňa odporúčame obyvateľom, aby si vopred pripravili zoznam preferovaných kandidátov, ktorých chcú voliť. Ušetrí im to na mieste čas a nebudú mať stres z toho ako voliť,“ odporúča vedúca referátu organizačných vecí miestneho úradu Kristína Šabíková s tým, že tieto zoznamy nájdu online aj v tlačenej podobe. Mestská časť zriadi 96 volebných okrskov, ktoré budú umiestnené v priestoroch vybraných základných, materských, stredných škôl a iných organizácií.
„Cez formulár sa nám nahlásilo viac ako 1500 záujemcov do radov volebných a referendových komisií. Sme kapacitne aj technicky pripravení a máme dostatok členov i náhradníkov do komisií pre spojené voľby aj miestne referendum,“ dodáva Šabíková s tým, že volebné komisie s 96 okrskami budú mať 768 členov, referendové komisie s 25 okrskami 200 členov.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre jednotlivé volebné obvody ako aj inštrukcie, koľkých poslancov môžu v tom ktorom obvode voliť, nájdu voliči práve na oficiálnom volebnom portáli mestskej časti VOLBY.PETRZALKA.sk. Rovnako tak ich nájdu vo vytlačených zoznamoch, ktoré mestská časť aktuálne distribuuje do schránok nad rámec zákona
Podľa oficiálnych demografických štatistík petržalskej matriky malo k 30. septembru 2026 v mestskej časti trvalý pobyt celkovo 115 359 obyvateľov. "Z celkového počtu má právo odovzdať svoj hlas v nadchádzajúcich voľbách presne 96 500 oprávnených voličov, čo predstavuje takmer 84 percent z celkového počtu rezidentov. Volebnú základňu Petržalky reprezentuje 50 555 žien a 45 945 mužov," priblížila Halašková.
Z registra obyvateľov miestnej matriky tiež vychádza, že medzi najstarších Petržalčanov s volebným právom patria voliči vo veku 102 rokov narodení v roku 1924. "Tak, ako po minulé roky, aj tentokrát zabezpečia hladší priebeh volieb malé technické zlepšováky. Na vstupe do každej volebnej miestnosti budú nainštalované elektronické počítadlá, vďaka čomu budú môcť voliči sledovať priebežnú obsadenosť miestností online na domovskej stránke volebného webu," uviedla hovorkyňa.
Pri prezentácii vo volebnej miestnosti je potrebné preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzincov. Cestovný pas, vodičský preukaz ani fotografia dokladu v mobilnom telefóne nie sú akceptované ako riadny doklad totožnosti. Mestská časť upozorňuje, že v komunálnych a župných voľbách sa zo zákona nevydávajú hlasovacie preukazy, a preto je možné voliť výhradne vo volebnom okrsku podľa miesta trvalého pobytu.
Pre voličov, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, bude k dispozícii prenosná volebná schránka. O jej pristavenie je možné požiadať vopred prostredníctvom online formulára, telefonicky na číslach referátu organizačných vecí miestneho úradu (02/68 288 913, 02/68 288 821) alebo priamo v deň volieb u príslušnej okrskovej volebnej komisie a v prípade záujmu o hlasovanie v miestnom referende aj u príslušnej referendovej komisie.
V Petržalke budú obyvatelia v rovnaký deň hlasovať nielen vo voľbách, ale aj v miestnom referende. Týkať sa bude štyroch kľúčových oblastí pre budúcnosť najväčšej bratislavskej mestskej časti. O termíne referenda rozhodli začiatkom septembra petržalskí poslanci na základe petície občanov.
„Upozorňujeme voličov, že voľby a miestne referendum sa z organizačného hľadiska konajú oddelene. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na voľbách aj na miestnom referende navštívi v rámci príslušnej budovy dve miestnosti – volebnú komisiu, pri ktorej odhlasuje vo voľbách a referendovú komisiu, pri ktorej bude hlasovať v miestnom referende,” prízvukuje Šabíková.
Všetky informácie – presné znenie otázok; kde sa nachádzajú referendové miestnosti, kto môže v referende hlasovať a akým spôsobom, nájdu obyvatelia rovnako na webe volby.petrzalka.sk v sekcii Miestne referendum.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavská Petržalka okrem volieb pripravuje aj miestne referendum. Týkať sa bude štyroch kľúčových oblastí © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavská Petržalka sa pripravuje na spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, v Petržalke bude môcť odvoliť približne 96 500 oprávnených voličov, ktorí budú rozdelení do 96 okrskov a desiatok volebných miestností.
Tie budú otvorené od 07:00 do 20:00 a zriadené samostatne pre spojené voľby a samostatne pre miestne referendum.
O post starostu sa uchádzajú traja kandidáti
O post starostu Petržalky na ďalšie štyri roky sa uchádzajú traja kandidáti: Ján Hrčka, Daniel Klimovský a Juraj Mravec. Do miestneho zastupiteľstva si obyvatelia budú voliť 35 poslancov z celkového počtu 109 kandidátov. V nadcházajúcich voľbách budú Petržalčania voliť aj primátora hlavného mesta SR Bratislavy a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). "Hlasy Petržalčanov rozhodnú aj o tom, kto bude zastupovať Petržalku v mestskom (10 zastupiteľských kresiel) a župnom zastupiteľstve (9 zastupiteľských kresiel)," dodala hovorkyňa.
„Pre hladký priebeh volebného dňa odporúčame obyvateľom, aby si vopred pripravili zoznam preferovaných kandidátov, ktorých chcú voliť. Ušetrí im to na mieste čas a nebudú mať stres z toho ako voliť,“ odporúča vedúca referátu organizačných vecí miestneho úradu Kristína Šabíková s tým, že tieto zoznamy nájdu online aj v tlačenej podobe. Mestská časť zriadi 96 volebných okrskov, ktoré budú umiestnené v priestoroch vybraných základných, materských, stredných škôl a iných organizácií.
„Cez formulár sa nám nahlásilo viac ako 1500 záujemcov do radov volebných a referendových komisií. Sme kapacitne aj technicky pripravení a máme dostatok členov i náhradníkov do komisií pre spojené voľby aj miestne referendum,“ dodáva Šabíková s tým, že volebné komisie s 96 okrskami budú mať 768 členov, referendové komisie s 25 okrskami 200 členov.
Zoznam kandidátov nájdu voliči online aj v schránkach
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre jednotlivé volebné obvody ako aj inštrukcie, koľkých poslancov môžu v tom ktorom obvode voliť, nájdu voliči práve na oficiálnom volebnom portáli mestskej časti VOLBY.PETRZALKA.sk. Rovnako tak ich nájdu vo vytlačených zoznamoch, ktoré mestská časť aktuálne distribuuje do schránok nad rámec zákona
Podľa oficiálnych demografických štatistík petržalskej matriky malo k 30. septembru 2026 v mestskej časti trvalý pobyt celkovo 115 359 obyvateľov. "Z celkového počtu má právo odovzdať svoj hlas v nadchádzajúcich voľbách presne 96 500 oprávnených voličov, čo predstavuje takmer 84 percent z celkového počtu rezidentov. Volebnú základňu Petržalky reprezentuje 50 555 žien a 45 945 mužov," priblížila Halašková.
Z registra obyvateľov miestnej matriky tiež vychádza, že medzi najstarších Petržalčanov s volebným právom patria voliči vo veku 102 rokov narodení v roku 1924. "Tak, ako po minulé roky, aj tentokrát zabezpečia hladší priebeh volieb malé technické zlepšováky. Na vstupe do každej volebnej miestnosti budú nainštalované elektronické počítadlá, vďaka čomu budú môcť voliči sledovať priebežnú obsadenosť miestností online na domovskej stránke volebného webu," uviedla hovorkyňa.
Aké doklady potrebujete na hlasovanie?
Pri prezentácii vo volebnej miestnosti je potrebné preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzincov. Cestovný pas, vodičský preukaz ani fotografia dokladu v mobilnom telefóne nie sú akceptované ako riadny doklad totožnosti. Mestská časť upozorňuje, že v komunálnych a župných voľbách sa zo zákona nevydávajú hlasovacie preukazy, a preto je možné voliť výhradne vo volebnom okrsku podľa miesta trvalého pobytu.
Pre voličov, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, bude k dispozícii prenosná volebná schránka. O jej pristavenie je možné požiadať vopred prostredníctvom online formulára, telefonicky na číslach referátu organizačných vecí miestneho úradu (02/68 288 913, 02/68 288 821) alebo priamo v deň volieb u príslušnej okrskovej volebnej komisie a v prípade záujmu o hlasovanie v miestnom referende aj u príslušnej referendovej komisie.
Petržalčania budú hlasovať aj v miestnom referende
V Petržalke budú obyvatelia v rovnaký deň hlasovať nielen vo voľbách, ale aj v miestnom referende. Týkať sa bude štyroch kľúčových oblastí pre budúcnosť najväčšej bratislavskej mestskej časti. O termíne referenda rozhodli začiatkom septembra petržalskí poslanci na základe petície občanov.
„Upozorňujeme voličov, že voľby a miestne referendum sa z organizačného hľadiska konajú oddelene. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na voľbách aj na miestnom referende navštívi v rámci príslušnej budovy dve miestnosti – volebnú komisiu, pri ktorej odhlasuje vo voľbách a referendovú komisiu, pri ktorej bude hlasovať v miestnom referende,” prízvukuje Šabíková.
Všetky informácie – presné znenie otázok; kde sa nachádzajú referendové miestnosti, kto môže v referende hlasovať a akým spôsobom, nájdu obyvatelia rovnako na webe volby.petrzalka.sk v sekcii Miestne referendum.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavská Petržalka okrem volieb pripravuje aj miestne referendum. Týkať sa bude štyroch kľúčových oblastí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby Referendum
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