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19. októbra 2026
Transparency International Slovensko si posvietila na predvolebné kampane. Ktorý kandidát ju má najtransparentnejšiu?
Tagy: Kandidát na primátora Kandidáti na primátora Bratislavy Kandidáti na primátora Košíc Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby Predvolebná kampaň Transparentná kampaň Transparentnosť
TIS pred spojenými voľbami preverovala aj ochotu kandidátov komunikovať s voličmi. Len 18 z 57 hodnotených kandidátov na primátorov krajských ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - TIS pred spojenými voľbami preverovala aj ochotu kandidátov komunikovať s voličmi.
Len 18 z 57 hodnotených kandidátov na primátorov krajských miest, županov a starostov bratislavských mestských častí Petržalka a Ružinov vedie transparentnú predvolebnú kampaň. Vyplýva to z hodnotenia Transparency International Slovensko (TIS) pred sobotnými spojenými voľbami. Ďalších 27 kandidátov získalo hodnotenie "Kampaň s výhradami" a 12 kampaní označila organizácia za netransparentné.
Najvyššie skóre dosiahol kandidát na primátora Košíc Ladislav Lörinc (nezávislý), ktorý získal 90 percent. Na opačnom konci rebríčka skončil trnavský vicežupan József Berényi z Maďarskej aliancie so skóre 16,7 percenta.
"Na transparentnosti kampaní pritom záleží aj samotným voličom. Podľa septembrového reprezentatívneho prieskumu agentúry IPSOS pre Transparency by kandidáta, ktorý nevie hodnoverne vysvetliť peniaze na svoju kampaň, určite nevolilo 23 percent opýtaných. Ďalších 38 percent by to posilnilo v úvahách o podpore iného kandidáta," uvádza TIS. Nejasnosti vo financovaní tak ovplyvňujú rozhodovanie alebo úvahy o voľbe 61 percent respondentov.
Najtransparentnejší súboj o primátorské kreslo sa podľa hodnotenia odohráva v Košiciach, kde najlepšiu známku získalo päť relevantných kandidátov. Transparentnú kampaň vedú všetci traja hlavní uchádzači o post primátora – súčasný primátor Jaroslav Polaček aj jeho vyzývatelia Ladislav Lörinc a Martin Mudrák. V súboji o post predsedu Košického samosprávneho kraja získali najlepšie hodnotenie súčasný župan Rastislav Trnka aj jeho hlavný vyzývateľ Marián Porvažník.
V Bratislave stojí oproti transparentnej kampani súčasného primátora Matúša Valla menej prehľadná kampaň jeho hlavného súpera, ministra dopravy Jozefa Ráža, ktorú TIS hodnotí ako kampaň s výhradami. Z úradujúcich primátorov krajských miest vedú transparentnú kampaň traja zo šiestich – okrem Valla aj Polaček a žilinský primátor Peter Fiabáne. Z ôsmich súčasných županov získali najlepšie hodnotenie iba dvaja, Rastislav Trnka a Ondrej Lunter.
Priemerné skóre transparentnosti dosiahlo 56,1 percenta, kým pred štyrmi rokmi to bolo 52,8 percenta. Úroveň kampaní sa tak mierne zvýšila aj napriek sprísneniu metodiky hodnotenia. TIS zároveň upozorňuje, že aktuálne výdavky na kampane dosahujú približne osem miliónov eur, zatiaľ čo týždeň pred voľbami v roku 2022 to bolo už 10 miliónov eur. Dôvodom je aj nižší počet kandidátov na najvýznamnejšie komunálne a župné posty.
Najvyššie výdavky zatiaľ vykazuje kandidát na košického župana Marián Porvažník, ktorého kampaň dosiahla 369-tisíc eur. Suma presahuje zákonný limit 250-tisíc eur pre samostatnú kandidatúru. Porvažník však kandiduje cez Progresívne Slovensko, na ktoré sa vzťahuje stranícky limit 1,5 milióna eur.
Porvažník, ako aj kandidáti Martin Mudrák a Diana Javorčíková, získali označenie transparentnej kampane napriek tomu, že nemajú vlastný transparentný účet. Porvažník po uzávierke hodnotenia zverejnil prehľad doterajších výdavkov, čo TIS považuje za príklad dobrej praxe.
Vlastný transparentný účet nemá 19 z 57 hodnotených kandidátov. Pri desiatich z nich strany výdavky na jednotlivých kandidátov vôbec neoznačujú, pri ďalších ôsmich iba čiastočne. Organizácia upozorňuje aj na rozdiely medzi straníckymi účtami. Kým Progresívne Slovensko vykazuje výdavky podrobnejšie, Hlas presúva väčšinu prostriedkov v súhrnných platbách do reklamnej agentúry, čo sťažuje kontrolu ich využitia.
Z 57 kandidátov si 14 nesplnilo povinnosť nahlásiť transparentný účet ministerstvu vnútra. Pri 29 kandidátoch je viac ako 75 percent nákladov kampane financovaných z veľkých darov vo výške 3 000 eur a viac. Pred štyrmi rokmi išlo o necelú pätinu hodnotených kandidátov. Takmer 220-tisíc eur dosiahli priebežné výdavky Martina Kapitulíka, kandidáta na žilinského župana, ktorý kampaň financuje z vlastných prostriedkov. Minister dopravy Jozef Ráž investoval do kampane na primátora Bratislavy 156 500 eur.
TIS preverovala aj ochotu kandidátov komunikovať s voličmi. Na jednoduchú otázku zaslanú e-mailom alebo cez Messenger dokázalo vecne odpovedať len 27 z 57 kandidátov. Na platformách Meta a Google vrátane YouTube organizácia identifikovala platenú politickú reklamu pri desiatich kandidátoch napriek zákazu takéhoto obsahu zo strany spoločností.
Boli medzi nimi aj primátori Košíc a Žiliny Jaroslav Polaček a Peter Fiabáne. Takáto prax je podľa TIS často spojená aj s porušovaním pravidiel zákonného označovania politickej reklamy.
Zdroj: SITA.sk - Transparency International Slovensko si posvietila na predvolebné kampane. Ktorý kandidát ju má najtransparentnejšiu? © SITA Všetky práva vyhradené.
Len 18 z 57 hodnotených kandidátov na primátorov krajských miest, županov a starostov bratislavských mestských častí Petržalka a Ružinov vedie transparentnú predvolebnú kampaň. Vyplýva to z hodnotenia Transparency International Slovensko (TIS) pred sobotnými spojenými voľbami. Ďalších 27 kandidátov získalo hodnotenie "Kampaň s výhradami" a 12 kampaní označila organizácia za netransparentné.
Najvyššie skóre dosiahol kandidát na primátora Košíc Ladislav Lörinc (nezávislý), ktorý získal 90 percent. Na opačnom konci rebríčka skončil trnavský vicežupan József Berényi z Maďarskej aliancie so skóre 16,7 percenta.
"Na transparentnosti kampaní pritom záleží aj samotným voličom. Podľa septembrového reprezentatívneho prieskumu agentúry IPSOS pre Transparency by kandidáta, ktorý nevie hodnoverne vysvetliť peniaze na svoju kampaň, určite nevolilo 23 percent opýtaných. Ďalších 38 percent by to posilnilo v úvahách o podpore iného kandidáta," uvádza TIS. Nejasnosti vo financovaní tak ovplyvňujú rozhodovanie alebo úvahy o voľbe 61 percent respondentov.
Kde sa odohráva najtransparentnejší súboj o primátorské kreslo?
Najtransparentnejší súboj o primátorské kreslo sa podľa hodnotenia odohráva v Košiciach, kde najlepšiu známku získalo päť relevantných kandidátov. Transparentnú kampaň vedú všetci traja hlavní uchádzači o post primátora – súčasný primátor Jaroslav Polaček aj jeho vyzývatelia Ladislav Lörinc a Martin Mudrák. V súboji o post predsedu Košického samosprávneho kraja získali najlepšie hodnotenie súčasný župan Rastislav Trnka aj jeho hlavný vyzývateľ Marián Porvažník.
V Bratislave stojí oproti transparentnej kampani súčasného primátora Matúša Valla menej prehľadná kampaň jeho hlavného súpera, ministra dopravy Jozefa Ráža, ktorú TIS hodnotí ako kampaň s výhradami. Z úradujúcich primátorov krajských miest vedú transparentnú kampaň traja zo šiestich – okrem Valla aj Polaček a žilinský primátor Peter Fiabáne. Z ôsmich súčasných županov získali najlepšie hodnotenie iba dvaja, Rastislav Trnka a Ondrej Lunter.
Priemerné skóre transparentnosti dosiahlo 56,1 percenta, kým pred štyrmi rokmi to bolo 52,8 percenta. Úroveň kampaní sa tak mierne zvýšila aj napriek sprísneniu metodiky hodnotenia. TIS zároveň upozorňuje, že aktuálne výdavky na kampane dosahujú približne osem miliónov eur, zatiaľ čo týždeň pred voľbami v roku 2022 to bolo už 10 miliónov eur. Dôvodom je aj nižší počet kandidátov na najvýznamnejšie komunálne a župné posty.
Najvyššie výdavky
Najvyššie výdavky zatiaľ vykazuje kandidát na košického župana Marián Porvažník, ktorého kampaň dosiahla 369-tisíc eur. Suma presahuje zákonný limit 250-tisíc eur pre samostatnú kandidatúru. Porvažník však kandiduje cez Progresívne Slovensko, na ktoré sa vzťahuje stranícky limit 1,5 milióna eur.
Porvažník, ako aj kandidáti Martin Mudrák a Diana Javorčíková, získali označenie transparentnej kampane napriek tomu, že nemajú vlastný transparentný účet. Porvažník po uzávierke hodnotenia zverejnil prehľad doterajších výdavkov, čo TIS považuje za príklad dobrej praxe.
Vlastný transparentný účet
Vlastný transparentný účet nemá 19 z 57 hodnotených kandidátov. Pri desiatich z nich strany výdavky na jednotlivých kandidátov vôbec neoznačujú, pri ďalších ôsmich iba čiastočne. Organizácia upozorňuje aj na rozdiely medzi straníckymi účtami. Kým Progresívne Slovensko vykazuje výdavky podrobnejšie, Hlas presúva väčšinu prostriedkov v súhrnných platbách do reklamnej agentúry, čo sťažuje kontrolu ich využitia.
Z 57 kandidátov si 14 nesplnilo povinnosť nahlásiť transparentný účet ministerstvu vnútra. Pri 29 kandidátoch je viac ako 75 percent nákladov kampane financovaných z veľkých darov vo výške 3 000 eur a viac. Pred štyrmi rokmi išlo o necelú pätinu hodnotených kandidátov. Takmer 220-tisíc eur dosiahli priebežné výdavky Martina Kapitulíka, kandidáta na žilinského župana, ktorý kampaň financuje z vlastných prostriedkov. Minister dopravy Jozef Ráž investoval do kampane na primátora Bratislavy 156 500 eur.
Ochota kandidátov komunikovať s voličmi
TIS preverovala aj ochotu kandidátov komunikovať s voličmi. Na jednoduchú otázku zaslanú e-mailom alebo cez Messenger dokázalo vecne odpovedať len 27 z 57 kandidátov. Na platformách Meta a Google vrátane YouTube organizácia identifikovala platenú politickú reklamu pri desiatich kandidátoch napriek zákazu takéhoto obsahu zo strany spoločností.
Boli medzi nimi aj primátori Košíc a Žiliny Jaroslav Polaček a Peter Fiabáne. Takáto prax je podľa TIS často spojená aj s porušovaním pravidiel zákonného označovania politickej reklamy.
Zdroj: SITA.sk - Transparency International Slovensko si posvietila na predvolebné kampane. Ktorý kandidát ju má najtransparentnejšiu? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidát na primátora Kandidáti na primátora Bratislavy Kandidáti na primátora Košíc Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby Predvolebná kampaň Transparentná kampaň Transparentnosť
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