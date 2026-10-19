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19. októbra 2026
Polícia zadržala troch ľudí pri protidrogovej akcii, dvoch mužov obvinila z distribúcie kokaínu – FOTO
Tagy: Drogová trestná činnosť Kokaín Národná protidrogová jednotka obchodovanie s drogami Policajná akcia trest odňatia slobody
Dodala, že v prípade preukázania viny hrozí obom obvineným trest odňatia slobody na 10 až 25 rokov alebo doživotie. Policajti Národnej protidrogovej ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Dodala, že v prípade preukázania viny hrozí obom obvineným trest odňatia slobody na 10 až 25 rokov alebo doživotie.
Policajti Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v pondelok 19. 10. v skorých ranných hodinách v meste Martin a v obci Bystrička vykonali akciu s krycím názvom Finisher 2, v rámci ktorej zadržali tri osoby a dve z nich obvinili. Ako v tejto súvislosti policajné prezídium informovalo, akcia bola zameraná na osoby podozrivé zo závažnej drogovej trestnej činnosti.
„Na akcii sa podieľali aj ďalšie útvary Policajného zboru. Zásah sa uskutočnil pod dozorom prokurátora Okresnej prokuratúry Martin. Vykonali sme domové a osobné prehliadky, ako aj prehliadky iných priestorov a pozemkov," uviedla polícia s tým, že počas akcie zaistili finančnú hotovosť, telekomunikačné prostriedky a látky, ktorých presné chemické zloženie bude predmetom znaleckého skúmania.
Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky v tejto súvislosti vzniesol obvinenie dvom mužom vo veku 34 a 25 rokov pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. „Podľa našich doterajších zistení sa mali podieľať na distribúcii kokaínu v mimoriadne veľkom rozsahu," zdôraznila polícia
Vyšetrovanie tohto prípadu podľa polície naďalej pokračuje. „Výsledky znaleckého skúmania a ďalšie dôkazy budú podkladom pre ďalší procesný postup vrátane posúdenia prípadného vznesenia obvinenia ďalšej zadržanej osobe alebo rozšírenia trestného stíhania voči už obvineným osobám," doplnila polícia. Dodala, že v prípade preukázania viny hrozí obom obvineným trest odňatia slobody na 10 až 25 rokov alebo doživotie.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala troch ľudí pri protidrogovej akcii, dvoch mužov obvinila z distribúcie kokaínu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v pondelok 19. 10. v skorých ranných hodinách v meste Martin a v obci Bystrička vykonali akciu s krycím názvom Finisher 2, v rámci ktorej zadržali tri osoby a dve z nich obvinili. Ako v tejto súvislosti policajné prezídium informovalo, akcia bola zameraná na osoby podozrivé zo závažnej drogovej trestnej činnosti.
Obvinenie z distribúcie kokaínu
„Na akcii sa podieľali aj ďalšie útvary Policajného zboru. Zásah sa uskutočnil pod dozorom prokurátora Okresnej prokuratúry Martin. Vykonali sme domové a osobné prehliadky, ako aj prehliadky iných priestorov a pozemkov," uviedla polícia s tým, že počas akcie zaistili finančnú hotovosť, telekomunikačné prostriedky a látky, ktorých presné chemické zloženie bude predmetom znaleckého skúmania.
Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky v tejto súvislosti vzniesol obvinenie dvom mužom vo veku 34 a 25 rokov pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. „Podľa našich doterajších zistení sa mali podieľať na distribúcii kokaínu v mimoriadne veľkom rozsahu," zdôraznila polícia
Vyšetrovanie tohto prípadu podľa polície naďalej pokračuje. „Výsledky znaleckého skúmania a ďalšie dôkazy budú podkladom pre ďalší procesný postup vrátane posúdenia prípadného vznesenia obvinenia ďalšej zadržanej osobe alebo rozšírenia trestného stíhania voči už obvineným osobám," doplnila polícia. Dodala, že v prípade preukázania viny hrozí obom obvineným trest odňatia slobody na 10 až 25 rokov alebo doživotie.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala troch ľudí pri protidrogovej akcii, dvoch mužov obvinila z distribúcie kokaínu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Drogová trestná činnosť Kokaín Národná protidrogová jednotka obchodovanie s drogami Policajná akcia trest odňatia slobody
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