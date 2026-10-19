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19. októbra 2026

Polícia zadržala troch ľudí pri protidrogovej akcii, dvoch mužov obvinila z distribúcie kokaínu – FOTO


Tagy: Drogová trestná činnosť Kokaín Národná protidrogová jednotka obchodovanie s drogami Policajná akcia trest odňatia slobody

Dodala, že v prípade preukázania viny hrozí obom obvineným trest odňatia slobody na 10 až 25 rokov alebo doživotie. Policajti Národnej protidrogovej ...



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853879121_1644940410504405_8202734983953131599_n 676x507 19.10.2026 (SITA.sk) - Dodala, že v prípade preukázania viny hrozí obom obvineným trest odňatia slobody na 10 až 25 rokov alebo doživotie.


Policajti Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v pondelok 19. 10. v skorých ranných hodinách v meste Martin a v obci Bystrička vykonali akciu s krycím názvom Finisher 2, v rámci ktorej zadržali tri osoby a dve z nich obvinili. Ako v tejto súvislosti policajné prezídium informovalo, akcia bola zameraná na osoby podozrivé zo závažnej drogovej trestnej činnosti.

Obvinenie z distribúcie kokaínu


Na akcii sa podieľali aj ďalšie útvary Policajného zboru. Zásah sa uskutočnil pod dozorom prokurátora Okresnej prokuratúry Martin. Vykonali sme domové a osobné prehliadky, ako aj prehliadky iných priestorov a pozemkov," uviedla polícia s tým, že počas akcie zaistili finančnú hotovosť, telekomunikačné prostriedky a látky, ktorých presné chemické zloženie bude predmetom znaleckého skúmania.

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Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky v tejto súvislosti vzniesol obvinenie dvom mužom vo veku 34 a 25 rokov pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. „Podľa našich doterajších zistení sa mali podieľať na distribúcii kokaínu v mimoriadne veľkom rozsahu," zdôraznila polícia

Vyšetrovanie tohto prípadu podľa polície naďalej pokračuje. „Výsledky znaleckého skúmania a ďalšie dôkazy budú podkladom pre ďalší procesný postup vrátane posúdenia prípadného vznesenia obvinenia ďalšej zadržanej osobe alebo rozšírenia trestného stíhania voči už obvineným osobám," doplnila polícia. Dodala, že v prípade preukázania viny hrozí obom obvineným trest odňatia slobody na 10 až 25 rokov alebo doživotie.


Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala troch ľudí pri protidrogovej akcii, dvoch mužov obvinila z distribúcie kokaínu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogová trestná činnosť Kokaín Národná protidrogová jednotka obchodovanie s drogami Policajná akcia trest odňatia slobody
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