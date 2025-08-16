|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 16.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Leonard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. augusta 2025
Bratislavská spoločnosť OLO hľadá zhotoviteľa veľkej modernizácie spaľovne, projekt má hodnotu vyše 200 miliónov eur
Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) hľadá zhotoviteľa projektu modernizácie a ekologizácie svojho zariadenia na ...
Zdieľať
16.8.2025 (SITA.sk) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) hľadá zhotoviteľa projektu modernizácie a ekologizácie svojho zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO). Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 200 miliónov eur. Súťaž bude vedená formou súťažného dialógu. Lehota ne prijímanie žiadostí o účasť v súťaži je do 8. septembra.
Predmetom súťažného dialógu je výber generálneho zhotoviteľa stavby Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO- linky K3 a K2 formou dodávky Design&Build. „Zamýšľaná modernizácia a ekologizácia ZEVO má zahŕňať inštaláciu novej spaľovacej linky K3, rekonštrukciu existujúcich spaľovacích liniek K2 a K1, inštaláciu nových zariadení na výrobu a dodávku tepla a elektriny, výstavbu nových a rekonštrukciu jestvujúcich stavebných a inžinierskych objektov ZEVO OLO," uvádza obstarávateľ.
Modernizácia bude financovaná z úveru a vlastných zdrojov. Keďže predmetom dialógu / rokovaní, budú rôzne možností technického riešenia modernizácie, obstarávateľ vyjadril predpokladanú hodnotu zákazky rozsahom. Investičné náklady odhaduje v rozsahu od 208 miliónov do viac ako 253 miliónov eur bez DPH. Vyhlásenie súťažného dialógu predchádzali prípravné trhové konzultácie, ktoré sa uskutočnili v decembri 2024 až marci 2025.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavská spoločnosť OLO hľadá zhotoviteľa veľkej modernizácie spaľovne, projekt má hodnotu vyše 200 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 200 miliónov eur. Súťaž bude vedená formou súťažného dialógu. Lehota ne prijímanie žiadostí o účasť v súťaži je do 8. septembra.
Predmetom súťažného dialógu je výber generálneho zhotoviteľa stavby Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO- linky K3 a K2 formou dodávky Design&Build. „Zamýšľaná modernizácia a ekologizácia ZEVO má zahŕňať inštaláciu novej spaľovacej linky K3, rekonštrukciu existujúcich spaľovacích liniek K2 a K1, inštaláciu nových zariadení na výrobu a dodávku tepla a elektriny, výstavbu nových a rekonštrukciu jestvujúcich stavebných a inžinierskych objektov ZEVO OLO," uvádza obstarávateľ.
Modernizácia bude financovaná z úveru a vlastných zdrojov. Keďže predmetom dialógu / rokovaní, budú rôzne možností technického riešenia modernizácie, obstarávateľ vyjadril predpokladanú hodnotu zákazky rozsahom. Investičné náklady odhaduje v rozsahu od 208 miliónov do viac ako 253 miliónov eur bez DPH. Vyhlásenie súťažného dialógu predchádzali prípravné trhové konzultácie, ktoré sa uskutočnili v decembri 2024 až marci 2025.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavská spoločnosť OLO hľadá zhotoviteľa veľkej modernizácie spaľovne, projekt má hodnotu vyše 200 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šutaj Eštok: Samit Trumpa a Putina ukázal šancu na mier, aj keď dohoda zatiaľ neprišla
Šutaj Eštok: Samit Trumpa a Putina ukázal šancu na mier, aj keď dohoda zatiaľ neprišla
<< predchádzajúci článok
Trump informoval Zelenského o rozhovoroch s Putinom. Ukrajinský prezident potvrdil stretnutie v USA
Trump informoval Zelenského o rozhovoroch s Putinom. Ukrajinský prezident potvrdil stretnutie v USA