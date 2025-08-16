Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

16. augusta 2025

Bratislavská spoločnosť OLO hľadá zhotoviteľa veľkej modernizácie spaľovne, projekt má hodnotu vyše 200 miliónov eur



Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) hľadá zhotoviteľa projektu modernizácie a ekologizácie svojho zariadenia na ...



6749c13828dde316244138 676x451 16.8.2025 (SITA.sk) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) hľadá zhotoviteľa projektu modernizácie a ekologizácie svojho zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO). Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.


Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 200 miliónov eur. Súťaž bude vedená formou súťažného dialógu. Lehota ne prijímanie žiadostí o účasť v súťaži je do 8. septembra.

Predmetom súťažného dialógu je výber generálneho zhotoviteľa stavby Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO- linky K3 a K2 formou dodávky Design&Build. „Zamýšľaná modernizácia a ekologizácia ZEVO má zahŕňať inštaláciu novej spaľovacej linky K3, rekonštrukciu existujúcich spaľovacích liniek K2 a K1, inštaláciu nových zariadení na výrobu a dodávku tepla a elektriny, výstavbu nových a rekonštrukciu jestvujúcich stavebných a inžinierskych objektov ZEVO OLO," uvádza obstarávateľ.

Modernizácia bude financovaná z úveru a vlastných zdrojov. Keďže predmetom dialógu / rokovaní, budú rôzne možností technického riešenia modernizácie, obstarávateľ vyjadril predpokladanú hodnotu zákazky rozsahom. Investičné náklady odhaduje v rozsahu od 208 miliónov do viac ako 253 miliónov eur bez DPH. Vyhlásenie súťažného dialógu predchádzali prípravné trhové konzultácie, ktoré sa uskutočnili v decembri 2024 až marci 2025.



Zdroj: SITA.sk - Bratislavská spoločnosť OLO hľadá zhotoviteľa veľkej modernizácie spaľovne, projekt má hodnotu vyše 200 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

