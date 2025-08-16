|
Sobota 16.8.2025
16. augusta 2025
Trump informoval Zelenského o rozhovoroch s Putinom. Ukrajinský prezident potvrdil stretnutie v USA
Americký prezident Donald Trump v sobotu ráno telefonicky informoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a európskych lídrov ...
Zdieľať
16.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v sobotu ráno telefonicky informoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a európskych lídrov o svojom samite s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedol hovorca Európskej komisie.
Európski lídri následne uskutočnili ďalší spoločný hovor, aby prediskutovali ďalšie kroky pri riešení konfliktu na Ukrajine. Trump hovoril viac ako hodinu so Zelenským, britským premiérom Keir Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, generálnym tajomníkom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Markom Ruttem a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.
Podľa kancelárie ukrajinského prezidenta Trump najprv hovoril so Zelenským, ku ktorému sa potom pripojili ostatní európski lídri. Predstavitelia Bieleho domu túto informáciu potvrdili.
Medzi európskymi lídrami panovalo po samite isté znepokojenie nad Trumpovým prístupom k Putinovi. Ukrajinský prezident Zelenskyj oznámil, že v pondelok sa stretne s Trumpom vo Washingtone, aby diskutovali o ukončení vojny a zabíjania.
„V pondelok sa stretnem s prezidentom Trumpom vo Washingtone, D.C., aby sme prediskutovali všetky detaily týkajúce sa ukončenia zabíjania a vojny,“ povedal Zelenskyj a vyjadril vďačnosť za pozvanie.
Zelenskyj tiež zopakoval, že je pripravený na trojstranné rokovania s Trumpom a Putinom, čo Kyjev dlhodobo navrhuje, no Kremeľ zatiaľ odmieta. „Ukrajina zdôrazňuje, že kľúčové otázky môžu byť prerokované na úrovni lídrov a trojstranný formát je na to vhodný,“ dodal Zelenskyj, ktorý zároveň vyzval na zapojenie európskych spojencov Kyjeva do „každej fázy“ rozhovorov.
Zdroj: SITA.sk - Trump informoval Zelenského o rozhovoroch s Putinom. Ukrajinský prezident potvrdil stretnutie v USA © SITA Všetky práva vyhradené.
