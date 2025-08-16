|
Sobota 16.8.2025
|
|Denník - Správy
Šutaj Eštok: Samit Trumpa a Putina ukázal šancu na mier, aj keď dohoda zatiaľ neprišla
Tagy: Americký prezident Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda Hlas-SD Ruský prezident
Samit Trump - Putin na Aljaške sa skončil bez dohody, ale je dôležité, že k nemu došlo. ...
16.8.2025 (SITA.sk) -
Samit Trump – Putin na Aljaške sa skončil bez dohody, ale je dôležité, že k nemu došlo. Uviedol to predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Stretnutie prezidentov USA a Ruskej federácie podľa neho ukázalo, že sa otvárajú možnosti na ukončenie vojny. Obaja prezidenti dali najavo, že vojna na Ukrajine je geopolitickou záležitosťou.
„Preto je dôležité, že sa prezidenti dvoch svetových veľmocí stretli a že ich stretnutie prebehlo v dobrej atmosfére,“ zhodnotil. Samit dal podľa neho svetu dôležité odkazy.
„Vladimir Putin povedal, že ak by bol v čase vzniku vojny prezidentom Donald Trump, k vojne by nedošlo a že predpokladom riešenia krízy je rešpekt k národným záujmom Ruska. Donald Trump povedal, že má dôležité správy pre prezidenta Zelenského, pre predstaviteľov NATO a lídrov krajín Európskej únie. Tieto slová obidvoch prezidentov sú dôležitými odkazmi nielen pre zmienených lídrov, ale pre každého a treba ich brať vážne,“ uviedol líder Hlasu-SD.
Zároveň podotkol, že jeden samit nemohol ukončiť vojnu na Ukrajine. Vždy je však podľa jeho slov lepšie rokovať, komunikovať a rozprávať sa, ako bojovať a zabíjať sa, preto je dôležité, že k samitu na Aljaške došlo.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
