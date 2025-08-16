Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

16. augusta 2025

Šutaj Eštok: Samit Trumpa a Putina ukázal šancu na mier, aj keď dohoda zatiaľ neprišla


Samit Trump - Putin na Aljaške sa skončil bez dohody, ale je dôležité, že k nemu došlo. ...



Zdieľať
6780e6de7ba03544281537 676x451 16.8.2025 (SITA.sk) -



Samit TrumpPutin na Aljaške sa skončil bez dohody, ale je dôležité, že k nemu došlo. Uviedol to predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Stretnutie prezidentov USA a Ruskej federácie podľa neho ukázalo, že sa otvárajú možnosti na ukončenie vojny. Obaja prezidenti dali najavo, že vojna na Ukrajine je geopolitickou záležitosťou.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




„Preto je dôležité, že sa prezidenti dvoch svetových veľmocí stretli a že ich stretnutie prebehlo v dobrej atmosfére,“ zhodnotil. Samit dal podľa neho svetu dôležité odkazy.



„Vladimir Putin povedal, že ak by bol v čase vzniku vojny prezidentom Donald Trump, k vojne by nedošlo a že predpokladom riešenia krízy je rešpekt k národným záujmom Ruska. Donald Trump povedal, že má dôležité správy pre prezidenta Zelenského, pre predstaviteľov NATO a lídrov krajín Európskej únie. Tieto slová obidvoch prezidentov sú dôležitými odkazmi nielen pre zmienených lídrov, ale pre každého a treba ich brať vážne,“ uviedol líder Hlasu-SD.

Zároveň podotkol, že jeden samit nemohol ukončiť vojnu na Ukrajine. Vždy je však podľa jeho slov lepšie rokovať, komunikovať a rozprávať sa, ako bojovať a zabíjať sa, preto je dôležité, že k samitu na Aljaške došlo.







Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok: Samit Trumpa a Putina ukázal šancu na mier, aj keď dohoda zatiaľ neprišla © SITA Všetky práva vyhradené.

