 24hod.sk    Z domova

08. marca 2026

Bratislavská vodárenská spoločnosť spúšťa nový grantový program, na vodozádržné opatrenia rozdelí takmer 290-tisíc eur


Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) spustila prostredníctvom Nadácie BVS tretí ročník grantového programu, ktorý je zameraný na podporu ...



img_7810 676x451 8.3.2026 (SITA.sk) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) spustila prostredníctvom Nadácie BVS tretí ročník grantového programu, ktorý je zameraný na podporu vodozádržných opatrení. Cieľom je pomôcť zmierniť negatívne dopady klimatických zmien a odbremeniť kanalizačný systém od nadmerného množstva dažďovej vody.

Takmer 290 000 eur pre žiadateľov


Žiadatelia sa môžu uchádzať o prostriedky v celkovom objeme takmer 290 000 eur. Nadačná grantová podpora udržateľného hospodárenia s vodou odštartovala v roku 2024. V predošlých dvoch ročníkoch bolo medzi 40 úspešných žiadateľov prerozdelených vyše 310 000 eur.

Zachytávanie dažďovej vody priamo v mieste jej dopadu patrí podľa hovorcu BVS a správcu Nadácie BVS Matúša Stračiaka medzi najúčinnejšie spôsoby podpory ekologickej udržateľnosti a zlepšovania schopnosti krajiny prispôsobiť sa klimatickej zmene. Pomôcť môžu napríklad vsakovacie objekty či retenčné nádrže.

„Význam tejto témy neutícha, a to nielen v súvislosti so zvyšujúcou sa záťažou na kanalizačnú sieť. Vodožádržné opatrenia sú všeobecne prospešné, a preto sme sa rozhodli pokračovať v podpore ich realizácie. Tohtoročný grantový program je navyše ešte atraktívnejší vďaka navýšeniu maximálnej výšky grantu pre všetky cieľové skupiny,“ povedal Matúš Stračiak.

O grant môžu požiadať aj mestá či školy


O grant sa môžu uchádzať fyzické aj právnické osoby, vrátane subjektov verejnej správy (školy, škôlky, domovy sociálnych služieb a pod.), ako aj mestá a obce. Spoločnou podmienkou pre poskytnutie grantu je realizácia príslušného vodozádržného opatrenia v oblasti územnej pôsobnosti BVS.

vodárenská

Grant je prednostne určený na projekty týkajúce sa stavieb, ktoré podľa nového stavebného zákona nepodliehajú princípom udržateľného hospodárenia s vodou a vodozádržné opatrenie pri nich povedie k zmene spôsobu likvidácie zrážkových vôd. Žiadosť o grant je možné podať výlučne prostredníctvom elektronického formulára. Záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie na webovej stránke https://www.bvsas.sk/. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15. jún 2026.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavská vodárenská spoločnosť spúšťa nový grantový program, na vodozádržné opatrenia rozdelí takmer 290-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

