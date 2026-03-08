|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 8.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alan, Alana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. marca 2026
Takáč varuje premiéra, cesta Fica na Ukrajinu môže byť podľa neho nebezpečná
Tagy: Maďarský premiér Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR O 5 minút 12 Premiér Slovenskej republiky Ukrajinský prezident
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč by neodporúčal predsedovi vlády Robertovi Ficovi cestovať na Ukrajinu. Podľa neho je predpoklad, že ...
Zdieľať
8.3.2026 (SITA.sk) - Minister pôdohospodárstva Richard Takáč by neodporúčal predsedovi vlády Robertovi Ficovi cestovať na Ukrajinu. Podľa neho je predpoklad, že sú tam ľudia schopní zastreliť ho pre jeho suverénny postoj a iný názor, ako si želá ukrajinský prezident Zelenský.
Povedal to v relácii STVR O päť minút dvanásť a poukázal na slová Volodymyra Zelenského na adresu Viktora Orbána. Ten v súvislosti s blokovaním 90 miliardovej pôžičky povedal, že ukrajinskí vojaci dostanú adresu Orbána a porozprávajú sa s ním svojím jazykom.
Robert Fica má od prezidenta Zelenského pozvánku na návštevu Ukrajiny, na ktorej by mali prediskutovať otvorené otázky.
Zdroj: SITA.sk - Takáč varuje premiéra, cesta Fica na Ukrajinu môže byť podľa neho nebezpečná © SITA Všetky práva vyhradené.
Povedal to v relácii STVR O päť minút dvanásť a poukázal na slová Volodymyra Zelenského na adresu Viktora Orbána. Ten v súvislosti s blokovaním 90 miliardovej pôžičky povedal, že ukrajinskí vojaci dostanú adresu Orbána a porozprávajú sa s ním svojím jazykom.
Robert Fica má od prezidenta Zelenského pozvánku na návštevu Ukrajiny, na ktorej by mali prediskutovať otvorené otázky.
Zdroj: SITA.sk - Takáč varuje premiéra, cesta Fica na Ukrajinu môže byť podľa neho nebezpečná © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Maďarský premiér Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR O 5 minút 12 Premiér Slovenskej republiky Ukrajinský prezident
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Korupčná kauza na súdoch na východnom Slovensku sa vracia na začiatok, najvyšší súd zrušil rozsudok ŠTS
Korupčná kauza na súdoch na východnom Slovensku sa vracia na začiatok, najvyšší súd zrušil rozsudok ŠTS
<< predchádzajúci článok
Bratislavská vodárenská spoločnosť spúšťa nový grantový program, na vodozádržné opatrenia rozdelí takmer 290-tisíc eur
Bratislavská vodárenská spoločnosť spúšťa nový grantový program, na vodozádržné opatrenia rozdelí takmer 290-tisíc eur