08. marca 2026

Takáč varuje premiéra, cesta Fica na Ukrajinu môže byť podľa neho nebezpečná


Tagy: Maďarský premiér Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR O 5 minút 12 Premiér Slovenskej republiky Ukrajinský prezident

675c494613ec1345057997 676x451 8.3.2026 (SITA.sk) - Minister pôdohospodárstva Richard Takáč by neodporúčal predsedovi vlády Robertovi Ficovi cestovať na Ukrajinu. Podľa neho je predpoklad, že sú tam ľudia schopní zastreliť ho pre jeho suverénny postoj a iný názor, ako si želá ukrajinský prezident Zelenský.


Povedal to v relácii STVR O päť minút dvanásť a poukázal na slová Volodymyra Zelenského na adresu Viktora Orbána. Ten v súvislosti s blokovaním 90 miliardovej pôžičky povedal, že ukrajinskí vojaci dostanú adresu Orbána a porozprávajú sa s ním svojím jazykom.

Robert Fica má od prezidenta Zelenského pozvánku na návštevu Ukrajiny, na ktorej by mali prediskutovať otvorené otázky.


Zdroj: SITA.sk - Takáč varuje premiéra, cesta Fica na Ukrajinu môže byť podľa neho nebezpečná © SITA Všetky práva vyhradené.

Korupčná kauza na súdoch na východnom Slovensku sa vracia na začiatok, najvyšší súd zrušil rozsudok ŠTS
Bratislavská vodárenská spoločnosť spúšťa nový grantový program, na vodozádržné opatrenia rozdelí takmer 290-tisíc eur

