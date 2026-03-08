Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

08. marca 2026

PS tvrdí, že Šimkovičová minula 23-tisíc eur počas podujatia v Trenčíne, vyzýva ju, aby peniaze vrátila


Ministerka kultúry Martina Šimkovičová podľa Progresívneho Slovenska na slávnostnom otváracom ceremoniáli ...



tim zmeny hnutia progresivne slovensko 676x447 8.3.2026 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová podľa Progresívneho Slovenska na slávnostnom otváracom ceremoniáli Trenčín - Európske hlavné mesto kultúry 2026 „papalášsky minula“ 23-tisíc eur z peňazí daňových poplatníkov. Najsilnejšia opozičná strana ju vyzýva, aby túto čiastku vrátila zo svojho.

Opozícia hovorí o pobyte v hoteli


„Ministerka Šimkovičová bola celý otvárací deň v Trenčíne a odchádzala až v nedeľu doobeda, pritom však nevystrčila päty z hotela, kde sa s jej suitou ubytovala v primátorskom apartmáne. Diplomatom z partnerských krajín som musela celý deň odpovedať na otázky, prečo sa ministerka nezúčastňuje jednotlivých bodov oficiálneho programu,” uviedla členka Výboru pre kultúru a médiá NR SR Dana Kleinert s tým, že ministerstvo si ubytovanie objednalo za 4-tisíc eur.

Ďalšími položkami v nákladoch ministerstva bola podľa nej doobedná recepcia za vyše 6-tisíc eur a večera za 8,5-tisíc eur, bez DPH. Podľa Kleinert sa večera konala v rovnakom čase ako slávnostný ceremoniál, a ministerka na ňu pozvala zástupcov zahraničných návštev. “Nielenže im tým vyslala signál, že ju dlhodobo pripravovaný program a slovenská kultúra vôbec nezaujímajú. Našich partnerov tým zároveň dostala do nepríjemnej protokolárnej situácie,” upozornila.

PS chce zverejnenie faktúr


Členka kultúrneho výboru avizovala, že Progresívne Slovensko bude žiadať zverejnenie finálnych faktúr a posvieti si na hospodárnosť vynaložených prostriedkov. Pripomenula, že ministerka takto s verejnými peniazmi nakladá v čase konsolidácie, a vyzvala ju, aby peniaze zbytočne minuté na luxus vrátila.

„Takáto bohorovná arogancia je pre túto vládnu koalíciu typická. Ľuďom zvýšili dane aj odvody, sebe zdvojnásobili ministerské platy. Pracujúci ľudia počítajú každé euro, kým si ministerky a ministri užívajú okázalý luxus za štátne. Je to nehorázne,” uzavrela Kleinert.

Agentúra SITA požiada o vyjadrenie ministerstvo kultúry.


Zdroj: SITA.sk - PS tvrdí, že Šimkovičová minula 23-tisíc eur počas podujatia v Trenčíne, vyzýva ju, aby peniaze vrátila © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európske hlavné mesto kultúry Európske hlavné mesto kultúry 2026 Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia verejných financií Ministerka kultúry SR Opozícia Výbor NR SR pre kultúru a médiá
