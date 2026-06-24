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24. júna 2026

Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na radikálne zvýšenú spotrebu pitnej vody na Záhorí


Tagy: Pitná voda Zásobovanie

Situácia sa týka najmä lokalít, ktoré sú vo veľkej miere závislé od prameňov. Bratislavská vodárenská ...



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pitna voda scaled 676x356 24.6.2026 (SITA.sk) - Situácia sa týka najmä lokalít, ktoré sú vo veľkej miere závislé od prameňov.


Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) eviduje extrémne zvýšenú spotrebu vody na Záhorí. Vodári upozorňujú, že môže byť ovplyvnené zásobovanie pitnou vodou.

„Situáciu zhoršuje aj pretrvávajúce suché a horúce počasie, ktoré podľa predpovedí potrvá aj v najbližších dňoch," konštatuje BVS.

Situácia sa týka najmä lokalít, ktoré sú vo veľkej miere závislé od prameňov. Ich výdatnosť v poslednom období klesá, zároveň však rastie spotreba vody pri väčších odberoch.

Núdzové zásobovanie cisternami


„Najvýraznejšie sa zvýšená spotreba prejavuje v obciach Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková," upozorňuje BVS. V niektorých obciach podľa nej môže dochádzať k poklesu hladiny vo vodojemoch.

„Pri pokračujúcej vysokej spotrebe môže byť ohrozená plynulosť zásobovania pitnou vodou a môže byť potrebné pristúpiť aj k núdzovému zásobovaniu cisternami," dodávajú vodári.

Manipulácia na vodovej sieti


Obyvateľov dotknutých obcí preto žiadajú, aby bezodkladne obmedzili používanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako je bežná spotreba v domácnosti.

Týka sa to najmä napúšťania bazénov a víriviek, polievania trávnikov, záhrad a športovísk, umývania vozidiel, čistenia ciest a spevnených plôch či manipulácie na vodovodnej sieti pre dobrovoľných hasičov, napríklad pri napúšťaní cisterien alebo počas súťaží.

"Obmedzenie väčších odberov pomôže udržať plynulé zásobovanie pitnou vodou pre všetkých a znížiť riziko zavedenia ďalších regulačných opatrení," dodáva BVS.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na radikálne zvýšenú spotrebu pitnej vody na Záhorí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pitná voda Zásobovanie
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