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 24hod.sk    Ekonomika

24. júna 2026

Kresťanskí demokrati kritizujú Fica za politické útoky na regióny, Majerský volá po spravodlivosti pre východ Slovenska


Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) Daň z príjmov Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Premiér Slovenskej republiky Prešovský kraj PSK Prešovský samosprávny kraj Regionálny rozvoj Trnavský samosprávny kraj (TSK) Výjazdové rokovanie vlády

Milan Majerský po výjazdovom rokovaní vlády v obci Málcov v okrese Bardejov upozornil, že premiér opäť uprednostnil stranícku politiku pred záujmami regiónov.



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24.6.2026 (SITA.sk) - Milan Majerský po výjazdovom rokovaní vlády v obci Málcov v okrese Bardejov upozornil, že premiér opäť uprednostnil stranícku politiku pred záujmami regiónov.


Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) odmieta, aby vláda Roberta Fica zneužívala výjazdové rokovania v regiónoch na politické útoky namiesto riešení reálnych problémov obyvateľov. Milan Majerský, predseda KDH a predseda Prešovského samosprávneho kraja, po výjazdovom rokovaní vlády v obci Málcov v okrese Bardejov upozornil, že premiér opäť uprednostnil stranícku politiku pred záujmami regiónov.

Regióny používajú ako kulisu


"Je neprijateľné, aby sa rokovania vlády v regiónoch menili na politické tribúny. Ich zmyslom má byť pomoc okresom, riešenie zaostávania, ciest, mostov, škôl, sociálnych služieb a dostupnosti práce. Premiér Fico si ale neodpustil robenie politiky a kopol si do KDH. Vláda namiesto systémových riešení opäť ukazuje, že regióny používa najmä ako kulisu," uviedol Majerský.

Podčiarkol, že Prešovský samosprávny kraj v okrese Bardejov za posledné roky vybudoval a opravil približne 126 kilometrov ciest, 28 mostov a investoval do nich 36 miliónov eur. Práce neboli podľa neho závislé od politickej príslušnosti starostov alebo primátorov, ale od skutočnej potreby obcí a miest.

"Nepozerali sme pritom, či je starosta alebo primátor zo Smeru, Hlasu alebo z opozičnej strany. Opravovali sme rad za radom, podľa potreby," doplnil Majerský.

Nárast Bratislavského kraja


KDH zdôrazňuje, že skutočným problémom Slovenska je nespravodlivosť, ktorá dlhodobo poškodzuje chudobnejšie regióny. Prešovský kraj, najchudobnejší v krajine, dostal v tomto programovom období 407 miliónov eur na integrovanú územnú stratégiu, župné fondy a územný mestský rozvoj, zatiaľ čo Bratislavský kraj dostal 409 miliónov eur.

Od vzniku samosprávnych krajov v roku 2001 z Prešovského kraja odišlo približne 40-tisíc ľudí do iných krajov, najmä do bratislavského a trnavského. Celkovo zo šiestich krajov odišlo takmer 120-tisíc obyvateľov, pričom Bratislavský kraj naopak narástol o približne 90-tisíc a Trnavský o 30-tisíc obyvateľov.

Majerský preto vyzýva na otvorenie diskusie o nespravodlivom prerozdeľovaní výnosov z dane z príjmov fyzických osôb, ktoré podľa neho trestá chudobnejšie kraje a zvýhodňuje rozvinutejšie regióny. Prešovský kraj dostáva z každého eura len 94 centov, zatiaľ čo Bratislavský kraj 1,25 eura.

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Politická odvaha a spravodlivé rozhodnutia


"Nikto z premiérov nemal odvahu ani chuť zmeniť túto obrovskú nespravodlivosť," uviedol Majerský. Riešenie podľa neho nevyžaduje nové dane ani ďalšie zaťaženie štátneho rozpočtu, len politickú odvahu a spravodlivé rozhodnutie vlády.

"Štát to nebude stáť ani euro. Stačí rozhodnutie odvážneho premiéra a spravodlivých ministrov, ktorí dokážu nastaviť rovnaké euro na každého obyvateľa v každom kraji," dodal predseda KDH.

KDH vyzýva vládu Roberta Fica, aby prestala používať regióny ako kulisu pre stranícku politiku a začala naozaj konať. Transparentné a spravodlivé rozdelenie zdrojov by podľa KDH výrazne pomohlo zmierniť regionálne rozdiely, ktoré brzdia rozvoj východného Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - Kresťanskí demokrati kritizujú Fica za politické útoky na regióny, Majerský volá po spravodlivosti pre východ Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) Daň z príjmov Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Premiér Slovenskej republiky Prešovský kraj PSK Prešovský samosprávny kraj Regionálny rozvoj Trnavský samosprávny kraj (TSK) Výjazdové rokovanie vlády
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