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25. júna 2026
Top foto dňa (24. jún 2026): Oslava letného slnovratu, pastieri, sprievod Muharram, čmeliak a letné horúčavy
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (24. jún 2026): Oslava letného slnovratu v Rumunsku, pastieri so stádom v pásme Gazy, bičujúce sa dieťa v sprievode Muharram, čmeliak na levanduli a letné horúčavy v Ríme. [photo ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (24. jún 2026): Oslava letného slnovratu v Rumunsku, pastieri so stádom v pásme Gazy, bičujúce sa dieťa v sprievode Muharram, čmeliak na levanduli a letné horúčavy v Ríme.
[photo id="2442911" /]
Top foto dňa (24. jún 2026): Oslava letného slnovratu v Rumunsku, pastieri so stádom v pásme Gazy, bičujúce sa dieťa v sprievode Muharram, čmeliak na levanduli a letné horúčavy v Ríme.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (24. jún 2026): Oslava letného slnovratu, pastieri, sprievod Muharram, čmeliak a letné horúčavy © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2442911" /]
Top foto dňa (24. jún 2026): Oslava letného slnovratu v Rumunsku, pastieri so stádom v pásme Gazy, bičujúce sa dieťa v sprievode Muharram, čmeliak na levanduli a letné horúčavy v Ríme.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-24-jun-2026/">Top foto dňa (24. jún 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (24. jún 2026): Oslava letného slnovratu, pastieri, sprievod Muharram, čmeliak a letné horúčavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na radikálne zvýšenú spotrebu pitnej vody na Záhorí
Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na radikálne zvýšenú spotrebu pitnej vody na Záhorí