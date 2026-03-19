 24hod.sk    Príroda-Zvieratá

19. marca 2026

Bratislavská ZOO sa teší z troch nových mláďat ťavy dvojhrbej – FOTO


V ZOO Bratislava sa počas niekoľkých týždňov narodili tri mláďatá ťavy dvojhrbej. Ako informovala hovorkyňa ZOO Zuzana ...



652464053_1532447112221994_234602435795710593_n 676x451 19.3.2026 (SITA.sk) - V ZOO Bratislava sa počas niekoľkých týždňov narodili tri mláďatá ťavy dvojhrbej. Ako informovala hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, prvé dve sa narodili v poslednom februárovom týždni a tretie mláďa - samička, pribudlo začiatkom tohto týždňa. „V skupine tak aktuálne vyrastajú dve samičky a jeden samec, ktoré sú v dobrom zdravotnom stave, aktívne a už teraz medzi nimi možno pozorovať prvé hravé interakcie," priblížila hovorkyňa.


Ťava dvojhrbá (Camelus bactrianus) je druh prispôsobený extrémnym podmienkam. Dokáže prežiť veľké výkyvy teplôt aj dlhé obdobia bez vody, dva tukové hrby jej slúžia ako zásobáreň energie. Vo voľnej prírode žijú ťavy dvojhrbé v menších skupinách, ktoré zvyčajne tvoria samice s mláďatami a dominantný samec. „V ZOO Bratislava chováme jedného samca a tri samice. Všetky tri samice v tomto roku porodili v krátkom časovom intervale," uviedla Dzurdzíková
 
Ako dodala, takéto načasovanie pôrodov nie je náhodné, keďže často sa synchronizuje reprodukčné obdobie, čo zvyšuje šance mláďat na prežitie. Spoločný rast im zároveň umožňuje socializáciu a prirodzené správanie už od útleho veku. „ZOO Bratislava pozýva verejnosť, aby si návštevu spojila s prechádzkou k výbehu tiav, možno budete mať šťastie a uvidíte tieto čerstvé prírastky pri ich prvých interakciách a hrách," uzavrela hovorkyňa.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavská ZOO sa teší z troch nových mláďat ťavy dvojhrbej – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mláďa Ťava
