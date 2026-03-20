 24hod.sk    Počítače

20. marca 2026

HONOR Magic8 Pro potvrdzuje svoju silu v súboji s profesionálnou fototechnikou



Priame porovnania s profesionálnymi fotografmi ukazujú, ako sa vlajková loď medzi smartfónmi môže stať serióznym kreatívnym nástrojom



Fot. Alina Kondrat

Spoločnosť HONOR zverejnila výsledky série fotografických testov, v ktorých profesionálni fotografi snímali rovnaké scény pomocou smartfónu HONOR Magic8 Pro a svojej tradičnej profesionálnej fotovýbavy. Materiály dokazujú, že vďaka pokročilému systému fotoaparátov a výkonným algoritmom umelej inteligencie (AI) dokáže HONOR Magic8 Pro poskytnúť zábery, ktoré spĺňajú očakávania náročných tvorcov a v mnohých prípadoch ich aj príjemne prekvapia.

V rámci projektu fotografi zachytávali paralelné zábery v náročných podmienkach, vrátane slabého osvetlenia, zmiešaného svetla a mestských scén. Fotografie zhotovené modelom HONOR Magic8 Pro boli následne porovnávané so snímkami vytvorenými pomocou výrazne väčšej a ťažšej profesionálnej techniky.

„Výsledkom je, že mnohé z fotografií urobených týmto malým zariadením sa mi zdajú lepšie ako tie, ktoré som vytvoril pomocou oveľa ťažšej a väčšej profesionálnej techniky. HONOR Magic8 Pro je nabitý inovatívnymi riešeniami založenými na algoritmoch, ktoré obnovujú detaily v tieňoch a zachovávajú prirodzené farby pri zmiešanom osvetlení. Úlohy, ktoré mi bežne v postprodukcii zaberajú veľa času, spracuje systém smartfónu v okamihu,“ uviedol fotograf Jan Ulicki.

Fot. Jan Ulicki

 

Pokročilý kamerový systém v HONOR Magic8 Pro

HONOR Magic8 Pro bol navrhnutý pre používateľov, ktorí očakávajú schopnosti porovnateľné s profesionálnymi nástrojmi pri zachovaní mobility a jednoduchosti smartfónu. Jeho zobrazovací systém kombinuje 200 Mpx ultra nočný teleobjektív s 3,7-násobným optickým zoomom a optickou stabilizáciou obrazu (OIS), ktorý poskytuje vysokú úroveň detailov a stability pri snímaní z diaľky aj po zotmení. Hlavný 50 Mpx ultra nočný fotoaparát s veľkým snímačom a OIS zaisťuje široký dynamický rozsah a vynikajúce zachovanie detailov v tieňoch. Zostavu dopĺňa 50 Mpx ultraširokouhlý fotoaparát, ktorý umožňuje snímať rozsiahle scény aj detailné makro zábery už zo vzdialenosti približne 2,5 cm.

Celý systém podporuje pokročilý AiMAGE kamerový systém, ktorý holisticky riadi spracovanie obrazu, redukciu šumu a reprodukciu farieb. Kombináciou optickej stabilizácie obrazu (OIS) s vlastnými AI algoritmami spoločnosti HONOR dokáže Magic8 Pro zachytiť ostré a detailné snímky aj v zložitých svetelných scenároch, kde mali tradične výhodu väčšie kamerové systémy.

AI, ktorá nahrádza zdĺhavú postprodukciu

Jedným z hlavných záverov porovnávacích testov je, že HONOR Magic8 Pro výrazne skracuje čas medzi stlačením spúšte a hotovým záberom pripraveným na zdieľanie. Úlohy, ktoré pri snímaní profesionálnymi fotoaparátmi často vyžadujú rozsiahle úpravy v počítači, automaticky rieši AI systém smartfónu. Zariadenie ponúka širokú škálu inteligentných funkcií vrátane režimov AI Portrétna snímka a AI Vylepšený portrét s pokročilým viacsnímkovým spracovaním pre zvýraznenie detailov a udržanie presného vyváženia bielej.

Okrem toho nástroje v rámci AI úprav fotografií, ako sú AI vylepšenie snímky, AI rozšírenie obrázku, AI zmizík, AI výrez a AI farby, umožňujú používateľom rýchlo vylepšovať, rozširovať alebo kreatívne transformovať snímky priamo v zariadení. Vďaka tomu je HONOR Magic8 Pro mimoriadne atraktívny pre fotografov a tvorcov, ktorí pracujú v teréne, tvoria obsah v reálnom čase alebo vyžadujú rýchle publikovanie vizuálov – napríklad pre sociálne médiá, živé reportáže z podujatí alebo redakčnú prácu.

Profesionálna perspektíva, mobilita smartfónu

Hoci profesionálne fotoaparáty zostávajú štandardom v mnohých oblastiach komerčnej fotografie, porovnania s profesionálnymi fotografmi ukazujú, že v mnohých každodenných scenároch sa HONOR Magic8 Pro stal plnohodnotnou alternatívou. Zariadenie sa ukazuje ako mimoriadne silné v nočnej fotografii a pri zmiešanom osvetlení, kde efektívne obnovuje detaily v tieňoch a kontroluje prepaly – čo sú úlohy, ktoré si zvyčajne vyžadujú precíznu úpravu RAW formátu v počítači. Pôsobivé výsledky dosahuje aj v portrétnej fotografii, kde pokročilé rozostrenie pozadia a detekcia okrajov poskytujú prirodzený vzhľad s atraktívnym efektom hĺbky ostrosti. Pri street a cestovateľskej fotografii umožňuje jeho kompaktný formát spontánne snímanie bez kompromisov v kvalite obrazu, čo tvorcom poskytuje väčšiu slobodu pri zachytávaní pútavých vizuálov, nech sú kdekoľvek.


