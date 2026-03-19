Štvrtok 19.3.2026
Meniny má Jozef
19. marca 2026
Rada FPU jednostranne rozhodla o zrušení platných viacročných zmlúv. Sú ohrozené festivaly Viva Musica!, Biela noc a ďalšie podujatia?
Tagy: Anténa - sieť pre nezávislú kultúru Platforma Otvorená kultúra! Rada Fondu na podporu umenia zmluvy
Rada Fondu na podporu umenia (FPU) na svojom zasadnutí 18. marca jednostranne rozhodla o zrušení všetkých platných viacročných zmlúv. Učinila tak bez ohľadu na ...
19.3.2026 (SITA.sk) - Rada Fondu na podporu umenia (FPU) na svojom zasadnutí 18. marca jednostranne rozhodla o zrušení všetkých platných viacročných zmlúv. Učinila tak bez ohľadu na to, či projekt splnil všetky podmienky na vyplatenie ďalšej časti pridelenej podpory. Informuje o tom platforma Otvorená kultúra!
Pripomenula, že Fond dlhodobo poskytoval viacročnú podporu a žiadatelia ju mohli získať na svoj projekt na maximálne tri roky. Prostriedky im boli vyplácané postupne, na základe priebežnej kontroly plnenia zmluvných podmienok.
"Viacročnú podporu mohli v minulosti získať napríklad najväčšie slovenské festivaly, časopisy, kultúrne centrá, vydavateľstvá či divadlá. Programy, v ktorých by mohli tieto projekty podať žiadosť o podporu znovu, ako náhradu za zrušený projekt, sú už uzavreté alebo boli úplne zrušené,” uvádza Otvorená kultúra!
Poukázala tiež, že počas živého prenosu zasadnutia Rady FPU boli navyše zverejnené mená členov a členiek odborných komisií FPU, spolu s telefónnymi číslami a e-mailovými kontaktmi. "Kancelária tým porušila svoju vlastnú smernicu o ochrane osobných údajov, čo môže byť predmetom sťažností zo strany poškodených osôb,” doplnila platforma.
Ako na sociálnej sieti uviedla Anténa - sieť pre nezávislú kultúru, zrušené zmluvy boli v celkovej sume viac ako 2 milióny eur. Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú.
"Kultúrne centrá, festivaly a odborné časopisy zo dňa na deň prichádzajú o financie, ktoré mali garantované platnými zmluvami. Štátna inštitúcia mení pravidlá počas hry a bez hanby ruší vlastné záväzky. Bez týchto peňazí väčšina programov buď zanikne, alebo sa odohrá vo výrazne obmedzenej podobe. Argumenty FPU o "preferovaných subjektoch" sú urážkou odbornej práce a stoviek umelcov, ktorí roky budovali nezávislú kultúrnu infraštruktúru. Ide o útok na systematickú profesionalitu a na všetkých, ktorí držia slovenskú kultúru pri živote,” uvádza platforma v texte k vyhlásenej zbierke na podporu kultúry, ktorá prebieha na stránke donio.sk.
Danú situáciu podľa ich slov sledujú s veľkým znepokojením. "Sme presvedčení, že nominanti ministerky kultúry za toto rozhodnutie musia niesť zodpovednosť. Plánujeme sa právne brániť,” uviedli.
Vyhlásenie organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry, ktorým rozhodnutie Rady FPU zrušilo platné zmluvy a zastavilo financovanie projektov a plánovaných podujatí, podporila aj Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. V danom vyhlásení poukázali, že Rada FPU platné zmluvy zrušila bez diskusie, hoci sa týka 30 projektov, pričom v mnohých prípadoch ide o veľmi známe kultúrne projekty.
FPU pritom bude aj tento rok rozdeľovať 30 miliónov eur tak ako vlani. Organizácie tvrdia, že podľa ich informácií tohtoročný rozpočet počítal aj s podporou prebiehajúcich viacročných projektov.
Vyjadrili tiež presvedčenie, že o zrušení zmluvy môže rozhodnúť iba súd, rovnako poukázali, že minulý rok schvaľovala nové viacročné projekty rada, v ktorej už boli viacerí jej súčasní členovia a hlasovali za ne, pričom predseda Rady FPU Matúš Oľha tieto zmluvy za fond aj podpisoval.
"Je taktiež mimoriadne cynické a neakceptovateľné, že Rada k tomuto kroku pristúpila až v polovici marca, pričom mnohé organizácie sa už nachádzajú vo fáze prípravy či samotnej realizácie aktivít v rámci schválených viacročných projektov, s čím sú spojené aj nezanedbateľné finančné výdavky v rozsahu státisícov eur. Rozhodnutie Rady teda pre naše organizácie znamená priamu ekonomickú ujmu,” uvádza sa vo vyhlásení.
Zobraziť fotogalériu k článku:
Biela noc 2025 (fotografie)
Organizácie vystríhajú pred ohrozením fungovania kultúrnych centier, festivalov či časopisov, či obmedzením podujatí. Poukázali aj na to, že v dobrej viere, že majú schválené viacročné projekty nepodávali projekty na rovnaké aktivity v tohtoročných kolách výziev FPU.
"Zrušenie našich zmlúv preto považujeme aj za diskriminačné, pretože nás vylúčilo z možnosti uchádzať o podporu v roku 2026. Keďže považujeme postup Rady za protizákonný, vyzývame Fond na podporu umenia, aby bezodkladne podpísal s našimi organizáciami dodatky na rok 2026 k platným zmluvám. V opačnom prípade sme pripravení sa proti tejto hrubej protiprávnosti a spôsobenej finančnej škode brániť všetkými dostupnými prostriedkami, vrátane podnetu na prokuratúru či súdnych žalôb,” avizovali.
Ako uvádza sieť Anténa, ohrozené týmto rozhodnutím sú napríklad kultúrne centrum Nová Cvernovka či košická Tabačka Kulturfabrik. Ohrozený je tiež Divadelný festival Dotyky a spojenia, Bratislavský knižný festival (BRaK) či známy festival Biela noc. V ohrození sa ocitli aj [fjúžn] festival, festival Viva Musica! či časopisy Tanec a Príbehy 20. storočia.
Otvorená kultúra tiež vo štvrtok dopoludnia zverejnila spoločné stanovisko viac ako dvoch desiatok členov a členiek odborných komisií FPU, ktorí sa rozhodli z týchto komisií odísť. "V reakcii na deštruktívne zásahy Rady FPU do transparentnosti procesov pri prerozdeľovaní verejných financií odmietame ďalej pôsobiť v odborných komisiách fondu,” uvádzajú.
Poukázali na to, že v dôsledku zmeny legislatívy o FPU členovia Rady FPU získali "bezprecedentnú moc nad 30 miliónmi eur určenými na podporu kultúry na Slovensku”. Z odborných komisií sa stali iba poradné orgány, z čoho ich členovia pociťovali obavy, no podľa svojich slov dali novým pravidlám šancu.
"Už prvé rozhodnutia Rady FPU však ukázali, že nové členstvo Rady FPU nemá záujem o vyváženosť rozhodnutí, ale o radikálne a neopodstatnené zmeny v návrhoch odborných komisií. Prax ukázala, že svojvôľa členov a členiek Rady FPU úplne ovládla rozhodovanie o verejných zdrojoch a vytvorila nekontrolovateľný priestor pre klientelistické konanie. V niektorých prípadoch vzbudzujú rozhodnutia členov Rady FPU podozrenia z osobných pohnútok, diskriminácie či politickej pomsty,” píšu v stanovisku.
Sú toho názoru, že v súčasnej situácii sú odborné komisie stavané do "nedôstojnej úlohy komparzu v mechanizme, ktorý je od základov pokrivený”. V dôsledku toho už odborné komisie opustili viacerí členovia a členky.
Poukázali aj na nedávne uznesenie Rady FPU, ktorým zavádza takzvané "univerzálne komisie”, podotkli, že odbornosť je spojená so špecializáciou a keďže poznajú hranice vlastných odborných kompetencií, odmietajú sa podieľať na činnosti týchto komisií, v ktorých by napríklad "vydanie jazzovej nahrávky mala hodnotiť literárna vedkyňa a umelecký prínos výstavy súčasnej maľby by posudzoval tanečný umelec”.
Poukázali tiež na spomínané zrušenie platných viacročných zmlúv, ktoré spätne mení právoplatné rozhodnutia odborných komisií a ohrozuje kontinuitu najvýznamnejších slovenských festivalov, časopisov, kultúrnych centier, vydavateľstiev či divadiel. Kritizovali aj zverejnenie osobných údajov niektorých členov a členiek odborných komisií.
"Tieto skutočnosti poukazujú na hlboký rozklad verejnoprávnej inštitúcie a odkrývajú podstatu zmien, ktorými fond prechádza od novely zákona z mája 2024. Tou je opustenie princípov transparentnosti a odbornosti a hrubá politizácia inštitúcie. Množstvo neprijateľných a nekoncepčných zásahov do fungovania FPU presiahlo mieru, v ktorej môžeme veriť, že naša práca v komisiách prináša slovenskej kultúre želaný (a zriaďovacími dokumentami FPU definovaný) efekt. Za týchto okolností viac nevidíme zmysel v zotrvaní v odborných komisiách a na znak nesúhlasu s krokmi Rady FPU sa vzdávame svojho členstva v komisiách FPU,” uzavreli stanovisko.
Zobraziť fotogalériu k článku:
Biela noc v Bratislave 2024 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Rada FPU jednostranne rozhodla o zrušení platných viacročných zmlúv. Sú ohrozené festivaly Viva Musica!, Biela noc a ďalšie podujatia? © SITA Všetky práva vyhradené.
Pripomenula, že Fond dlhodobo poskytoval viacročnú podporu a žiadatelia ju mohli získať na svoj projekt na maximálne tri roky. Prostriedky im boli vyplácané postupne, na základe priebežnej kontroly plnenia zmluvných podmienok.
Porušenie vlastnej smernice
"Viacročnú podporu mohli v minulosti získať napríklad najväčšie slovenské festivaly, časopisy, kultúrne centrá, vydavateľstvá či divadlá. Programy, v ktorých by mohli tieto projekty podať žiadosť o podporu znovu, ako náhradu za zrušený projekt, sú už uzavreté alebo boli úplne zrušené,” uvádza Otvorená kultúra!
Poukázala tiež, že počas živého prenosu zasadnutia Rady FPU boli navyše zverejnené mená členov a členiek odborných komisií FPU, spolu s telefónnymi číslami a e-mailovými kontaktmi. "Kancelária tým porušila svoju vlastnú smernicu o ochrane osobných údajov, čo môže byť predmetom sťažností zo strany poškodených osôb,” doplnila platforma.
Zrušené zmluvy za vyše 2 milióny eur
Ako na sociálnej sieti uviedla Anténa - sieť pre nezávislú kultúru, zrušené zmluvy boli v celkovej sume viac ako 2 milióny eur. Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú.
"Kultúrne centrá, festivaly a odborné časopisy zo dňa na deň prichádzajú o financie, ktoré mali garantované platnými zmluvami. Štátna inštitúcia mení pravidlá počas hry a bez hanby ruší vlastné záväzky. Bez týchto peňazí väčšina programov buď zanikne, alebo sa odohrá vo výrazne obmedzenej podobe. Argumenty FPU o "preferovaných subjektoch" sú urážkou odbornej práce a stoviek umelcov, ktorí roky budovali nezávislú kultúrnu infraštruktúru. Ide o útok na systematickú profesionalitu a na všetkých, ktorí držia slovenskú kultúru pri živote,” uvádza platforma v texte k vyhlásenej zbierke na podporu kultúry, ktorá prebieha na stránke donio.sk.
Danú situáciu podľa ich slov sledujú s veľkým znepokojením. "Sme presvedčení, že nominanti ministerky kultúry za toto rozhodnutie musia niesť zodpovednosť. Plánujeme sa právne brániť,” uviedli.
Rada FPU platné zmluvy zrušila bez diskusie
Vyhlásenie organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry, ktorým rozhodnutie Rady FPU zrušilo platné zmluvy a zastavilo financovanie projektov a plánovaných podujatí, podporila aj Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. V danom vyhlásení poukázali, že Rada FPU platné zmluvy zrušila bez diskusie, hoci sa týka 30 projektov, pričom v mnohých prípadoch ide o veľmi známe kultúrne projekty.
FPU pritom bude aj tento rok rozdeľovať 30 miliónov eur tak ako vlani. Organizácie tvrdia, že podľa ich informácií tohtoročný rozpočet počítal aj s podporou prebiehajúcich viacročných projektov.
Vyjadrili tiež presvedčenie, že o zrušení zmluvy môže rozhodnúť iba súd, rovnako poukázali, že minulý rok schvaľovala nové viacročné projekty rada, v ktorej už boli viacerí jej súčasní členovia a hlasovali za ne, pričom predseda Rady FPU Matúš Oľha tieto zmluvy za fond aj podpisoval.
"Je taktiež mimoriadne cynické a neakceptovateľné, že Rada k tomuto kroku pristúpila až v polovici marca, pričom mnohé organizácie sa už nachádzajú vo fáze prípravy či samotnej realizácie aktivít v rámci schválených viacročných projektov, s čím sú spojené aj nezanedbateľné finančné výdavky v rozsahu státisícov eur. Rozhodnutie Rady teda pre naše organizácie znamená priamu ekonomickú ujmu,” uvádza sa vo vyhlásení.
Ohrozenie kultúrnych centier aj festivalov
Organizácie vystríhajú pred ohrozením fungovania kultúrnych centier, festivalov či časopisov, či obmedzením podujatí. Poukázali aj na to, že v dobrej viere, že majú schválené viacročné projekty nepodávali projekty na rovnaké aktivity v tohtoročných kolách výziev FPU.
"Zrušenie našich zmlúv preto považujeme aj za diskriminačné, pretože nás vylúčilo z možnosti uchádzať o podporu v roku 2026. Keďže považujeme postup Rady za protizákonný, vyzývame Fond na podporu umenia, aby bezodkladne podpísal s našimi organizáciami dodatky na rok 2026 k platným zmluvám. V opačnom prípade sme pripravení sa proti tejto hrubej protiprávnosti a spôsobenej finančnej škode brániť všetkými dostupnými prostriedkami, vrátane podnetu na prokuratúru či súdnych žalôb,” avizovali.
Ako uvádza sieť Anténa, ohrozené týmto rozhodnutím sú napríklad kultúrne centrum Nová Cvernovka či košická Tabačka Kulturfabrik. Ohrozený je tiež Divadelný festival Dotyky a spojenia, Bratislavský knižný festival (BRaK) či známy festival Biela noc. V ohrození sa ocitli aj [fjúžn] festival, festival Viva Musica! či časopisy Tanec a Príbehy 20. storočia.
Spoločné stanovisko
Otvorená kultúra tiež vo štvrtok dopoludnia zverejnila spoločné stanovisko viac ako dvoch desiatok členov a členiek odborných komisií FPU, ktorí sa rozhodli z týchto komisií odísť. "V reakcii na deštruktívne zásahy Rady FPU do transparentnosti procesov pri prerozdeľovaní verejných financií odmietame ďalej pôsobiť v odborných komisiách fondu,” uvádzajú.
Poukázali na to, že v dôsledku zmeny legislatívy o FPU členovia Rady FPU získali "bezprecedentnú moc nad 30 miliónmi eur určenými na podporu kultúry na Slovensku”. Z odborných komisií sa stali iba poradné orgány, z čoho ich členovia pociťovali obavy, no podľa svojich slov dali novým pravidlám šancu.
"Už prvé rozhodnutia Rady FPU však ukázali, že nové členstvo Rady FPU nemá záujem o vyváženosť rozhodnutí, ale o radikálne a neopodstatnené zmeny v návrhoch odborných komisií. Prax ukázala, že svojvôľa členov a členiek Rady FPU úplne ovládla rozhodovanie o verejných zdrojoch a vytvorila nekontrolovateľný priestor pre klientelistické konanie. V niektorých prípadoch vzbudzujú rozhodnutia členov Rady FPU podozrenia z osobných pohnútok, diskriminácie či politickej pomsty,” píšu v stanovisku.
Sú toho názoru, že v súčasnej situácii sú odborné komisie stavané do "nedôstojnej úlohy komparzu v mechanizme, ktorý je od základov pokrivený”. V dôsledku toho už odborné komisie opustili viacerí členovia a členky.
„Univerzálne komisie“
Poukázali aj na nedávne uznesenie Rady FPU, ktorým zavádza takzvané "univerzálne komisie”, podotkli, že odbornosť je spojená so špecializáciou a keďže poznajú hranice vlastných odborných kompetencií, odmietajú sa podieľať na činnosti týchto komisií, v ktorých by napríklad "vydanie jazzovej nahrávky mala hodnotiť literárna vedkyňa a umelecký prínos výstavy súčasnej maľby by posudzoval tanečný umelec”.
Poukázali tiež na spomínané zrušenie platných viacročných zmlúv, ktoré spätne mení právoplatné rozhodnutia odborných komisií a ohrozuje kontinuitu najvýznamnejších slovenských festivalov, časopisov, kultúrnych centier, vydavateľstiev či divadiel. Kritizovali aj zverejnenie osobných údajov niektorých členov a členiek odborných komisií.
"Tieto skutočnosti poukazujú na hlboký rozklad verejnoprávnej inštitúcie a odkrývajú podstatu zmien, ktorými fond prechádza od novely zákona z mája 2024. Tou je opustenie princípov transparentnosti a odbornosti a hrubá politizácia inštitúcie. Množstvo neprijateľných a nekoncepčných zásahov do fungovania FPU presiahlo mieru, v ktorej môžeme veriť, že naša práca v komisiách prináša slovenskej kultúre želaný (a zriaďovacími dokumentami FPU definovaný) efekt. Za týchto okolností viac nevidíme zmysel v zotrvaní v odborných komisiách a na znak nesúhlasu s krokmi Rady FPU sa vzdávame svojho členstva v komisiách FPU,” uzavreli stanovisko.
Zdroj: SITA.sk - Rada FPU jednostranne rozhodla o zrušení platných viacročných zmlúv. Sú ohrozené festivaly Viva Musica!, Biela noc a ďalšie podujatia? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Anténa - sieť pre nezávislú kultúru Platforma Otvorená kultúra! Rada Fondu na podporu umenia zmluvy
Britská vláda po kritike hudobníkov ustúpila od plánov v oblasti autorských práv a umelej inteligencie
Britská vláda po kritike hudobníkov ustúpila od plánov v oblasti autorských práv a umelej inteligencie