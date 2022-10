Rebelská dcéra veliteľa koncentráku... Germánka

Verí vo vodcove ideály o veľkolepej Germánii. Tie však postupne padajú do prachu a umierajú spolu s tisíckami mladých ľudí v boji za vodcove sny.

New York, 1958.

Deliu Divine, vychádzajúcu hviezdu filmového plátna, nájdu na jej narodeniny v hotelovej izbe v bezvedomí. Pokúsila sa o samovraždu.

Jej život bol plný lesku, novinárov a večierkov. Na prvý pohľad bola šťastná mladá žena. Pozlátka však padá, keď sa ocitne na psychiatrickom oddelení bez spomienok na svoj predošlý život. Overené liečebné metódy zlyhávajú, a tak na scénu prichádza nevrlý psychiater so záľubou vo zvláštnych metódach.

Delia sa chytá slamky, aby si spomenula na vlastnú minulosť, a tak doktor začína sériu sedení, v ktorých sa vďaka hypnóze vracia mladá herečka späť. Nemá však tušenie, že návrat bude viac ako bolestivý. Cesta vedie do Nemecka do obdobia druhej svetovej vojny k dievčatám a chlapcom z Hitlerjugend, ale aj za brány koncentračného tábora či medzi vzbúrencov, kam patrí aj Deliin starší brat.

Znesie Delia šokujúce zistenie, že je rebelskou dcérou veliteľa koncentračného tábora Sachsenhausen?

Prečo zaprela svoj pôvod?

A prečo každý rok oslavuje fiktívne narodeniny namiesto tých skutočných?

Germánka je príbeh najmä o mládeži, ktorá patrila k Hitlerjugend. A tým sa celý nápad, námet a spracovanie stáva naozaj pútavým, neopozeraným a zaujímavým.

Adeline prejde v príbehu veľkým prerodom, nielen kvôli svojmu správaniu, názorom na život a na svet, ale aj vďaka mužovi, do ktorého sa zamiluje. „Ako dievča z Hitlerjugend však nevie, čo si s týmito citmi počať, pretože spolok z nej a jej rovesníkov vykresáva tvrdých ľudí. Navyše s postupujúcou vojnou, častým bombardovaním a zapájaním sa dievčat do všetkého, čo spolok vyžaduje, sa v nej otvárajú staré spomienky. Tie ju desia omnoho viac ako to, že spolu s inými musí byť nápomocná nielen v lazaretoch, ale aj pri pomoci preživším v ruinách,“ popisuje autorka Michaela Ella Hajduková.

Spolu s Adeline sa vraciame v jej spomienkach aj k tomu, ako mala desať rokov a ako bola spolu s inými deťmi oficiálne prijatá do spolku. Na hrade, v noci, vo svetle faklí. Dostali svoje prvé dýky a nadúvala ich pýcha z ich prvých uniforiem.

Neskôr spolu s ňou zisťujeme ako jednoducho sa dali tieto deti manipulovať Ríšou. Ako v nich pestovali hrdosť, nadradenosť a tvrdosť. Mali byť ako Kruppova oceľ - pýcha vodcu. A také aj boli.

Chceli zomrieť za vodcu, za Nemecko, nezdravo naočkovaní ideálmi o veľkolepej Germánii. Šli by za vodcom i do pekla. Adeline takisto...

Pozrite si book trailer ku knihe Germánka:

V príbehu nechýbajú ani skutočné udalosti, ako bolo Pálenie kníh, boj o Berlín a mnohé iné. Pretože s Hitlerovou mládežou súviseli. V príbehu sa mihne aj známa režisérka Leni Riefenstahlová, pretože Adeline túži byť herečkou.