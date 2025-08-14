Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Mojmír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra    Knižné novinky

14. augusta 2025

Vražedné hlavolamy, rébusy a hádanky. Dokážete vypátrať zločincov?



Vraždoku 2 opäť privádza na scénu deduktíva Logika, ktorý vás prevedie stovkou prípadov – kto, kde, čím a prečo spáchal vraždu.



Zdieľať
Vražedné hlavolamy, rébusy a hádanky. Dokážete vypátrať zločincov?

Každý prípad je prezentovaný ako kombinácia obrázkov, máp, dizajnových prvkov a vizuálnych indícií. Druhá zbierka 100 originálnych logických hlavolamov je dokonalý darček pre gaučových detektívov a milovníkov záhad, ktorí si radi cibria myseľ.

Postupne prechádzate úrovňami jednoduchý až neriešiteľný. Máte tam svedectvá, klamstvá, motívy, rôzne rébusové nápovedy, tajomné indície...
Vraždoku 2 je hravá knižka, skvele štrukturovaná a nechýba jej opäť humor, tak ako v jednotke. Treba oceniť originálny koncept: spojenie mystery zločinov a logických hádaniek, je to vizuálne bohaté a vkusné. Napríklad:

  • Smrteľné pristátie
  • Chaos na útesoch
  • Vianoce v záhradnom bludisku
  • Tajná chodba
  • Smrť mäsožravcom
  • Vražda v hodinovej veži
  • Prekliata krvavá nemocnica
  • Vražda v kine
  • Vražda na gilotíne
  • Prezidentská vražda
  • Cez mŕtvu rieku

Séria Vraždoku má vo svete veľký úspech, predalo sa už viac ako milión výtlačkov vo vyše 30 krajinách sveta. Podľa samotného autora Grega Karbera je táto dvojka osobne jeho najobľúbenejšou. Zbavil sa totiž tlaku z prvého dielu a mohol si pri písaní viac užiť tvorivú slobodu.
Ak máte radi dedukčné hry a logické skladačky alebo jednoducho chcete trénovať mozog hravou formou, Vraždoku 2 vás nenechá chladnými.

G. T. Karber vyrastal v malom meste v Arkansase ako syn sudcu a advokátky. Vyštudoval univerzitu v Arkansase v odbore matematika a anglická literatúra a magisterský titul získal na University of Southern California. Ako generálny tajomník Hollywoodskej záhadologickej spoločnosti dozerá na inscenovanie desiatok strhujúcich príbehov, v ktorých sa obecenstvo aj herci snažia odhaliť páchateľa.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zomrela herečka zo seriálov, ktoré sledoval každý
<< predchádzajúci článok
Bratislavské Jazzové Dni 2025: Jazzáky odštartujú Zea, Peter Lipa a Emile Londonien

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 