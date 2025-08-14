|
Štvrtok 14.8.2025
|Denník - Správy
Knižné novinky
14. augusta 2025
Vražedné hlavolamy, rébusy a hádanky. Dokážete vypátrať zločincov?
Vraždoku 2 opäť privádza na scénu deduktíva Logika, ktorý vás prevedie stovkou prípadov – kto, kde, čím a prečo spáchal vraždu.
Každý prípad je prezentovaný ako kombinácia obrázkov, máp, dizajnových prvkov a vizuálnych indícií. Druhá zbierka 100 originálnych logických hlavolamov je dokonalý darček pre gaučových detektívov a milovníkov záhad, ktorí si radi cibria myseľ.
Postupne prechádzate úrovňami jednoduchý až neriešiteľný. Máte tam svedectvá, klamstvá, motívy, rôzne rébusové nápovedy, tajomné indície...
Vraždoku 2 je hravá knižka, skvele štrukturovaná a nechýba jej opäť humor, tak ako v jednotke. Treba oceniť originálny koncept: spojenie mystery zločinov a logických hádaniek, je to vizuálne bohaté a vkusné. Napríklad:
- Smrteľné pristátie
- Chaos na útesoch
- Vianoce v záhradnom bludisku
- Tajná chodba
- Smrť mäsožravcom
- Vražda v hodinovej veži
- Prekliata krvavá nemocnica
- Vražda v kine
- Vražda na gilotíne
- Prezidentská vražda
- Cez mŕtvu rieku
Séria Vraždoku má vo svete veľký úspech, predalo sa už viac ako milión výtlačkov vo vyše 30 krajinách sveta. Podľa samotného autora Grega Karbera je táto dvojka osobne jeho najobľúbenejšou. Zbavil sa totiž tlaku z prvého dielu a mohol si pri písaní viac užiť tvorivú slobodu.
Ak máte radi dedukčné hry a logické skladačky alebo jednoducho chcete trénovať mozog hravou formou, Vraždoku 2 vás nenechá chladnými.
G. T. Karber vyrastal v malom meste v Arkansase ako syn sudcu a advokátky. Vyštudoval univerzitu v Arkansase v odbore matematika a anglická literatúra a magisterský titul získal na University of Southern California. Ako generálny tajomník Hollywoodskej záhadologickej spoločnosti dozerá na inscenovanie desiatok strhujúcich príbehov, v ktorých sa obecenstvo aj herci snažia odhaliť páchateľa.
