Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 14.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Boris
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

14. októbra 2026

Bratislavské jazzové dni štartujú už o niekoľko dní. Na Slovensko mieria Caravan Palace, Mohini Dey aj Ibrahim Maalou


Tagy: Bratislavské jazzové dni

Program spojí jazzovú virtuozitu, kubánsky temperament aj tanečný elektroswing. Bratislavské jazzové dní štartujú už o niekoľko dní. Do bratislavskej Incheby mieria Caravan Palace, Mohini Dey aj ...



Zdieľať
68fe452f02f22421414999 676x507 14.10.2026 (SITA.sk) - Program spojí jazzovú virtuozitu, kubánsky temperament aj tanečný elektroswing.


Bratislavské jazzové dní štartujú už o niekoľko dní. Do bratislavskej Incheby mieria Caravan Palace, Mohini Dey aj Ibrahim Maalouf. Svetové hudobné hviezdy sa postarajú o večery plné koncertov a energie od 23. do 25. októbra. Program spojí jazzovú virtuozitu, kubánsky temperament aj tanečný elektroswing. Už o pár dní si tak prídu na svoje milovníci jazzu aj modernej hudby.

Tohtoročný program podľa organizátorov dáva hneď niekoľko dôvodov, prečo si festival netreba nechať ujsť. Vrcholom piatkového programu totiž bude francúzska skupina Caravan Palace, ktorá spojením swingu 20. rokov a modernej elektroniky vytvorila nezameniteľný tanečný zvuk, ktorý si získal fanúšikov naprieč svetom. Skupina zožala úspechy aj na prestížnych svetových festivaloch Glastonbury či Coachella. V Bratislave pritom vystúpi s rozšírenou zostavou spevákov a tanečníkov.

Piatkový program doplní aj Charlie Hunter Trio z USA a večer otvorí slovenský projekt Headmovers, a teda víťaz minuloročného Pódia mladých talentov BJD, ktorý prepája neo-soul, funk a moderný klubový zvuk.

Latinskoamerické rytmy aj orientálne vplyvy


V sobotu príde jeden z najočakávanejších koncertov. Vystúpi jedna z najvýraznejších osobností súčasnej fusion scény - Mohini Dey. Indicická basgitaristka spolupracovala aj s veľkými menami ako Steve Vai, Zakir Hussain, Quincy Jones či Victor Wooten. Do Bratislavy zavíta so svojou medzinárodnou kapelou a predvedie, čoho všetkého je schopná basgitara v jej rukách.

V sobotu program doplní aj kubánska speváčka a čelistka Ana Carla Maza s projektom ALAMAR, v ktorom prepája latinskoamerické rytmy s moderným jazzom. Z domácich hudobníkov sa predstaví skupina Eugena Vizváryho spolu s bubeníkom Martinom Valihorom, speváčkou Anitou Soul, basgitaristom Áronom Hodekom a fínskym gitaristom Johannesom Granrothom.

Nedeľný program vyvrcholí koncertom francúzskeho trubkára a skladateľa s libanonským pôvodom Ibrahima Maaloufa. Ten dnes patrí k najpopulárnejším jazzovým hudobníkom. Vo svojej tvorbe spája západný jazz s orientálnymi vplyvmi a čerpá aj z hudobných tradícií Blízkeho východu. Do bratislavskej Incheby príde s projektom Trumpets of Michel Ange. Diváci tak budú svedkom pôsobivého dialógu viacerých trubkárov v sprievode jazzového kvarteta.

V nedeľu svoje umenie predstaví aj americký vibrafonista Joel Ross s kapelou Good Vibes a albumom Gospel Music a tiež medzinárodné zoskupenie slovensko-talianského bubeníka - Mattia Müller Laser Sights.

Pódium mladých talentov


Organizátori festivalu zároveň dávajú do pozornosti, že ešte pred samotným začiatkom festivalu sa vo štvrtok 22. októbra o 18:30 v kultúrnom priestore Metropol v Bratislave uskutoční Pódium mladých talentov. Vstup na podujatie bude bezplatný, pričom návštevníci na ňom môžu vyhrať vstupenky na Bratislavské jazzové dni.

O priazeň publika zabojujú piati finalisti - Damián Štefan Kvintet, Lukáš Šnábel Quartet, Peter Uher feat. Ghostman, Trilobeat a MostNost. Víťaz súťaže získa možnosť otvoriť Bratislavské jazzové dni v nasledujúcom roku. „Pódium mladých talentov tak nie je iba prehliadkou začínajúcich hudobníkov, ale aj príležitosťou objaviť meno, ktoré sa v budúcnosti môže zaradiť medzi výrazné osobnosti domácej scény,“ uzavreli organizátori.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavské jazzové dni štartujú už o niekoľko dní. Na Slovensko mieria Caravan Palace, Mohini Dey aj Ibrahim Maalou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislavské jazzové dni
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Boom umelej inteligencie vyniesol holandskej ASML rekordné tržby a zisk päť miliárd eur

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 