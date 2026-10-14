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14. októbra 2026
Bratislavské jazzové dni štartujú už o niekoľko dní. Na Slovensko mieria Caravan Palace, Mohini Dey aj Ibrahim Maalou
Tagy: Bratislavské jazzové dni
Program spojí jazzovú virtuozitu, kubánsky temperament aj tanečný elektroswing. Bratislavské jazzové dní štartujú už o niekoľko dní. Do bratislavskej Incheby mieria Caravan Palace, Mohini Dey aj ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Program spojí jazzovú virtuozitu, kubánsky temperament aj tanečný elektroswing.
Bratislavské jazzové dní štartujú už o niekoľko dní. Do bratislavskej Incheby mieria Caravan Palace, Mohini Dey aj Ibrahim Maalouf. Svetové hudobné hviezdy sa postarajú o večery plné koncertov a energie od 23. do 25. októbra. Program spojí jazzovú virtuozitu, kubánsky temperament aj tanečný elektroswing. Už o pár dní si tak prídu na svoje milovníci jazzu aj modernej hudby.
Tohtoročný program podľa organizátorov dáva hneď niekoľko dôvodov, prečo si festival netreba nechať ujsť. Vrcholom piatkového programu totiž bude francúzska skupina Caravan Palace, ktorá spojením swingu 20. rokov a modernej elektroniky vytvorila nezameniteľný tanečný zvuk, ktorý si získal fanúšikov naprieč svetom. Skupina zožala úspechy aj na prestížnych svetových festivaloch Glastonbury či Coachella. V Bratislave pritom vystúpi s rozšírenou zostavou spevákov a tanečníkov.
Piatkový program doplní aj Charlie Hunter Trio z USA a večer otvorí slovenský projekt Headmovers, a teda víťaz minuloročného Pódia mladých talentov BJD, ktorý prepája neo-soul, funk a moderný klubový zvuk.
V sobotu príde jeden z najočakávanejších koncertov. Vystúpi jedna z najvýraznejších osobností súčasnej fusion scény - Mohini Dey. Indicická basgitaristka spolupracovala aj s veľkými menami ako Steve Vai, Zakir Hussain, Quincy Jones či Victor Wooten. Do Bratislavy zavíta so svojou medzinárodnou kapelou a predvedie, čoho všetkého je schopná basgitara v jej rukách.
V sobotu program doplní aj kubánska speváčka a čelistka Ana Carla Maza s projektom ALAMAR, v ktorom prepája latinskoamerické rytmy s moderným jazzom. Z domácich hudobníkov sa predstaví skupina Eugena Vizváryho spolu s bubeníkom Martinom Valihorom, speváčkou Anitou Soul, basgitaristom Áronom Hodekom a fínskym gitaristom Johannesom Granrothom.
Nedeľný program vyvrcholí koncertom francúzskeho trubkára a skladateľa s libanonským pôvodom Ibrahima Maaloufa. Ten dnes patrí k najpopulárnejším jazzovým hudobníkom. Vo svojej tvorbe spája západný jazz s orientálnymi vplyvmi a čerpá aj z hudobných tradícií Blízkeho východu. Do bratislavskej Incheby príde s projektom Trumpets of Michel Ange. Diváci tak budú svedkom pôsobivého dialógu viacerých trubkárov v sprievode jazzového kvarteta.
V nedeľu svoje umenie predstaví aj americký vibrafonista Joel Ross s kapelou Good Vibes a albumom Gospel Music a tiež medzinárodné zoskupenie slovensko-talianského bubeníka - Mattia Müller Laser Sights.
Organizátori festivalu zároveň dávajú do pozornosti, že ešte pred samotným začiatkom festivalu sa vo štvrtok 22. októbra o 18:30 v kultúrnom priestore Metropol v Bratislave uskutoční Pódium mladých talentov. Vstup na podujatie bude bezplatný, pričom návštevníci na ňom môžu vyhrať vstupenky na Bratislavské jazzové dni.
O priazeň publika zabojujú piati finalisti - Damián Štefan Kvintet, Lukáš Šnábel Quartet, Peter Uher feat. Ghostman, Trilobeat a MostNost. Víťaz súťaže získa možnosť otvoriť Bratislavské jazzové dni v nasledujúcom roku. „Pódium mladých talentov tak nie je iba prehliadkou začínajúcich hudobníkov, ale aj príležitosťou objaviť meno, ktoré sa v budúcnosti môže zaradiť medzi výrazné osobnosti domácej scény,“ uzavreli organizátori.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské jazzové dni štartujú už o niekoľko dní. Na Slovensko mieria Caravan Palace, Mohini Dey aj Ibrahim Maalou © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavské jazzové dní štartujú už o niekoľko dní. Do bratislavskej Incheby mieria Caravan Palace, Mohini Dey aj Ibrahim Maalouf. Svetové hudobné hviezdy sa postarajú o večery plné koncertov a energie od 23. do 25. októbra. Program spojí jazzovú virtuozitu, kubánsky temperament aj tanečný elektroswing. Už o pár dní si tak prídu na svoje milovníci jazzu aj modernej hudby.
Tohtoročný program podľa organizátorov dáva hneď niekoľko dôvodov, prečo si festival netreba nechať ujsť. Vrcholom piatkového programu totiž bude francúzska skupina Caravan Palace, ktorá spojením swingu 20. rokov a modernej elektroniky vytvorila nezameniteľný tanečný zvuk, ktorý si získal fanúšikov naprieč svetom. Skupina zožala úspechy aj na prestížnych svetových festivaloch Glastonbury či Coachella. V Bratislave pritom vystúpi s rozšírenou zostavou spevákov a tanečníkov.
Piatkový program doplní aj Charlie Hunter Trio z USA a večer otvorí slovenský projekt Headmovers, a teda víťaz minuloročného Pódia mladých talentov BJD, ktorý prepája neo-soul, funk a moderný klubový zvuk.
Latinskoamerické rytmy aj orientálne vplyvy
V sobotu príde jeden z najočakávanejších koncertov. Vystúpi jedna z najvýraznejších osobností súčasnej fusion scény - Mohini Dey. Indicická basgitaristka spolupracovala aj s veľkými menami ako Steve Vai, Zakir Hussain, Quincy Jones či Victor Wooten. Do Bratislavy zavíta so svojou medzinárodnou kapelou a predvedie, čoho všetkého je schopná basgitara v jej rukách.
V sobotu program doplní aj kubánska speváčka a čelistka Ana Carla Maza s projektom ALAMAR, v ktorom prepája latinskoamerické rytmy s moderným jazzom. Z domácich hudobníkov sa predstaví skupina Eugena Vizváryho spolu s bubeníkom Martinom Valihorom, speváčkou Anitou Soul, basgitaristom Áronom Hodekom a fínskym gitaristom Johannesom Granrothom.
Nedeľný program vyvrcholí koncertom francúzskeho trubkára a skladateľa s libanonským pôvodom Ibrahima Maaloufa. Ten dnes patrí k najpopulárnejším jazzovým hudobníkom. Vo svojej tvorbe spája západný jazz s orientálnymi vplyvmi a čerpá aj z hudobných tradícií Blízkeho východu. Do bratislavskej Incheby príde s projektom Trumpets of Michel Ange. Diváci tak budú svedkom pôsobivého dialógu viacerých trubkárov v sprievode jazzového kvarteta.
V nedeľu svoje umenie predstaví aj americký vibrafonista Joel Ross s kapelou Good Vibes a albumom Gospel Music a tiež medzinárodné zoskupenie slovensko-talianského bubeníka - Mattia Müller Laser Sights.
Pódium mladých talentov
Organizátori festivalu zároveň dávajú do pozornosti, že ešte pred samotným začiatkom festivalu sa vo štvrtok 22. októbra o 18:30 v kultúrnom priestore Metropol v Bratislave uskutoční Pódium mladých talentov. Vstup na podujatie bude bezplatný, pričom návštevníci na ňom môžu vyhrať vstupenky na Bratislavské jazzové dni.
O priazeň publika zabojujú piati finalisti - Damián Štefan Kvintet, Lukáš Šnábel Quartet, Peter Uher feat. Ghostman, Trilobeat a MostNost. Víťaz súťaže získa možnosť otvoriť Bratislavské jazzové dni v nasledujúcom roku. „Pódium mladých talentov tak nie je iba prehliadkou začínajúcich hudobníkov, ale aj príležitosťou objaviť meno, ktoré sa v budúcnosti môže zaradiť medzi výrazné osobnosti domácej scény,“ uzavreli organizátori.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské jazzové dni štartujú už o niekoľko dní. Na Slovensko mieria Caravan Palace, Mohini Dey aj Ibrahim Maalou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bratislavské jazzové dni
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