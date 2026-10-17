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17. októbra 2026
Call Dominika a Pam Rabbit v novom singli f*delusional: Hello novej kapitole, zbohom minulosti – VIDEO
Názov skladby f*delusional nepredstavuje výsmech ani urážku. Naopak, Call Dominika ho vníma ako určitý druh viery vo vlastnú predstavu o budúcnosti. Po úspešnom slovenskom EP Za sedmero horami…… ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - Názov skladby f*delusional nepredstavuje výsmech ani urážku. Naopak, Call Dominika ho vníma ako určitý druh viery vo vlastnú predstavu o budúcnosti.
Po úspešnom slovenskom EP Za sedmero horami…… (404), Call Dominika opäť siahla po angličtine i spolupráci s ďalším výrazným hlasom. Nový singel f*delusional vznikol počas Prague International Songwriting Campu, kde sa speváčka po prvýkrát ocitla v prostredí intenzívneho tímového songwritingového procesu a na ktorom spoznala spolupáchateľku songu Pam Rabbit.
„Bol to môj prvý songwritingový camp, takže som nevedela, čo od toho mám očakávať,“ spomína Call Dominika. Trojdňový camp fungoval na princípe každodenného rozdelenia účastníkov do nových tvorivých skupín. Cieľom bolo, aby každý tím do večera vytvoril hotovú skladbu pripravenú na spoločný listening.
Prague Songwriting Camp sa uskutočnil vďaka Vydavateľstvu Freibank, organizačne sa na ňom podieľala aj Patricie Kaňok z českej kapely Vesna. Na tvorivom podujatí sa stretli producenti, autori a toplineri z viacerých európskych krajín vrátane Česka, Rumunska, Švédska a Nemecka.
„Účasť na tomto campe funguje len na pozvánky, ktorú obdržal i Loud Publishing a rozhodli sme sa vyslať Dominiku, ktorá s každým jedným novým songom napreduje. Čo sa odráža aj na hranosti v rádiách, čomu sa veľmi tešíme,“ približuje Miroslav Makara z Loud Publishing.
Pre Call Dominiku išlo o skúsenosť, ktorá priniesla nielen novú hudbu, ale aj nové spolupráce. „Na campe som spoznala Adonxsa a Emmu Drobnú, ale aj Pam Rabbit, ktorú som neskôr aj oslovila,“ hovorí speváčka.
F*delusional sa začala rodiť najskôr cez hudbu. Call Dominika mala od začiatku jasnú predstavu o zvuku.
„Každý deň som prišla s tým, že tam chcem elektrické gitary. Bez nich to nie je ono, a malý rockový nádych,“ opisuje vznik skladby. Počas brainstormingu potom prišiel prvý textový impulz: „Leaves are falling and you're not calling.“ Od tejto vety sa začala skladať celá atmosféra piesne.
Hudba v nej od začiatku vyvolávala pocit slobody, pohybu a nového začiatku. „Mala som z nej pocit voľnosti – ako vietor vo vlasoch alebo utekajúce kone. Chcela som docieliť pocit, ako keď sa začína nová kapitola, lepšia, a ty jej utekáš naproti,“ vysvetľuje Call Dominika.
Produkciu zastrešil Andy Horjea z Rumunska, s textom pomáhal Niklas Keiser z Nemecka a finálny mix a master pripravil Marek Šurin zo Slovenska. Českú stopu do skladby priniesla Pam Rabbit. „Takže štyri krajiny v jednom,“ dodáva Call Dominika.
Názov skladby f*delusional nepredstavuje výsmech ani urážku. Naopak, Call Dominika ho vníma ako určitý druh viery vo vlastnú predstavu o budúcnosti.
„Význam piesne znie ako zbohom niekomu, kto v tvojom živote už nie je, ale k lepšiemu. Byť delusional je veriť vlastnej ilúzii, aj keď realita tomu nezodpovedá. Ale nie je to urážka – keď chceš niečo dosiahnuť, je dobré byť trochu delulu.“ Obdobne skladbu vníma aj Pam Rabbit. „Vnímam to ako taký emancipačný song, ktorý má byť empowering.“
Pre Call Dominiku bolo prizvanie Pam Rabbit prirodzeným pokračovaním ich stretnutia na campe. „Je pre mňa symbolické, že song vznikol v deň, keď sme sa spoznali. Som jej fanúšik už roky, páči sa mi jej kreatíva a cieľavedomosť.“ Ich spolupráca sa pritom postupne premenila aj na osobné priateľstvo.
„Po campe sme sa skamarátili a fakt sme si sadli. Vo veľa veciach sme si podobné. V tom období mi naštartovala hlavu správnym smerom a dala tej skladbe double women power,“ dodáva Call Dominika.
Pam Rabbit o spolupráci nemusela dlho premýšľať. „Od prvého počutia som bola fanúšikom songu, takže to bol no-brainer a chcela som byť súčasťou.“ Ich spoločné tvorenie dnes opisuje takmer ako kreatívny výlet.
„Na to, že sa nepoznáme až tak dlho, mám pocit, že poznám Domi už roky. Spolupracovať s ňou pre mňa znamená, že príde ku mne do Prahy, bývame spolu napríklad týždeň a máme takú spoločnú dovolenku, kde zároveň vzniká umenie. A to ma extrémne baví. Som vďačná, že som takú osôbku ako je ona mohla poznať,“ priznáva Pam Rabbit.
Kým skladba pracuje s predstavou novej kapitoly a oslobodenia sa od minulosti, videoklip sa vydáva podstatne temnejšou cestou. Call Dominika od začiatku vedela, akú estetiku chce. „Chcela som, aby to vyzeralo, že to režíroval Tim Burton. Chcela som zachovať Pam’s alien world a dať tomu witchy hororovú náladu.“
A práve Pam Rabbit sa napokon ujala réžie. Scenár pripravila ona a celý klip podľa Call Dominiky dotiahla do detailov. Za kamerou stál Michael Jurásek, gafferom bol Vojtěch Hrabčík, edit a colour grading pripravil Michael Nováček. Fotografie nafotil Edward Kelnar. V klipe sa ako „obeť“ objavuje Artem Fatfullin a policajta stvárnil Daniel Masaryk.
Natáčanie prebiehalo približne 12 hodín v pražskom antikvariáte, ktorý sa stal kulisou pre príbeh s výrazne filmovou, gotickou atmosférou. „Prirodzene ma priťahujú temnejšie spracovania, horory, fantasy, už spomínaný Tim Burton. Pozerali sme film ‚Death Becomes Her‘ a Pam vymyslela celý scenár,“ približuje Call Dominika. A čo sa v klipe vlastne deje? „V podstate sme uniesli chlapca, ktorý stvárnil cheatera (sukničkara), a mali ho tam ako zviazanú dekoráciu, pokým neušiel, pretože to sa väčšinou udeje.“
Výrazným motívom videoklipu je aj nôž, ktorý Call Dominika drží v jednej zo scén. Jeho význam podľa nej súvisí s obrazom, ktorý o nej vytvárajú klebety. „Naklonila som sa do toho, čo si o mne ľudia z klebiet asi myslia, a dala im glorifikovanú verziu,“ vysvetľuje Dominika.
Pam Rabbit zároveň hovorí, že pri réžii nechcela vytvoriť iba efektný temný klip. „Chcela som vystihnúť umeleckú estetiku Domi a to, ako ju poznám v osobnom živote, a myslím, že sa to podarilo.“
Vznik videoklipu si obe interpretky užili aj mimo kamery. Pam Rabbit ho opisuje ako „jeden veľký zážitok“ a prirovnáva ho ku girls tripu. „Večer sme robili spolu dress up a vyberali si kostýmy na klip. Pozerali sme filmy, pili víno. Dávali sme dokopy rekvizity do klipu a boli sme vlastne navzájom svoje produkčné.“ Nakrúcanie i prípravy si užila aj Call Dominika. „Budem spomínať na tú atmosféru v kruhu supertalentovaných ľudí,“ hovorí slovenská speváčka na záver.
Zdroj: SITA.sk - Call Dominika a Pam Rabbit v novom singli f*delusional: Hello novej kapitole, zbohom minulosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Po úspešnom slovenskom EP Za sedmero horami…… (404), Call Dominika opäť siahla po angličtine i spolupráci s ďalším výrazným hlasom. Nový singel f*delusional vznikol počas Prague International Songwriting Campu, kde sa speváčka po prvýkrát ocitla v prostredí intenzívneho tímového songwritingového procesu a na ktorom spoznala spolupáchateľku songu Pam Rabbit.
„Bol to môj prvý songwritingový camp, takže som nevedela, čo od toho mám očakávať,“ spomína Call Dominika. Trojdňový camp fungoval na princípe každodenného rozdelenia účastníkov do nových tvorivých skupín. Cieľom bolo, aby každý tím do večera vytvoril hotovú skladbu pripravenú na spoločný listening.
Prague Songwriting Camp sa uskutočnil vďaka Vydavateľstvu Freibank, organizačne sa na ňom podieľala aj Patricie Kaňok z českej kapely Vesna. Na tvorivom podujatí sa stretli producenti, autori a toplineri z viacerých európskych krajín vrátane Česka, Rumunska, Švédska a Nemecka.
„Účasť na tomto campe funguje len na pozvánky, ktorú obdržal i Loud Publishing a rozhodli sme sa vyslať Dominiku, ktorá s každým jedným novým songom napreduje. Čo sa odráža aj na hranosti v rádiách, čomu sa veľmi tešíme,“ približuje Miroslav Makara z Loud Publishing.
Pre Call Dominiku išlo o skúsenosť, ktorá priniesla nielen novú hudbu, ale aj nové spolupráce. „Na campe som spoznala Adonxsa a Emmu Drobnú, ale aj Pam Rabbit, ktorú som neskôr aj oslovila,“ hovorí speváčka.
Elektrické gitary, vietor vo vlasoch a nový začiatok
F*delusional sa začala rodiť najskôr cez hudbu. Call Dominika mala od začiatku jasnú predstavu o zvuku.
„Každý deň som prišla s tým, že tam chcem elektrické gitary. Bez nich to nie je ono, a malý rockový nádych,“ opisuje vznik skladby. Počas brainstormingu potom prišiel prvý textový impulz: „Leaves are falling and you're not calling.“ Od tejto vety sa začala skladať celá atmosféra piesne.
Hudba v nej od začiatku vyvolávala pocit slobody, pohybu a nového začiatku. „Mala som z nej pocit voľnosti – ako vietor vo vlasoch alebo utekajúce kone. Chcela som docieliť pocit, ako keď sa začína nová kapitola, lepšia, a ty jej utekáš naproti,“ vysvetľuje Call Dominika.
Produkciu zastrešil Andy Horjea z Rumunska, s textom pomáhal Niklas Keiser z Nemecka a finálny mix a master pripravil Marek Šurin zo Slovenska. Českú stopu do skladby priniesla Pam Rabbit. „Takže štyri krajiny v jednom,“ dodáva Call Dominika.
F*delusional ako životná filozofia
Názov skladby f*delusional nepredstavuje výsmech ani urážku. Naopak, Call Dominika ho vníma ako určitý druh viery vo vlastnú predstavu o budúcnosti.
„Význam piesne znie ako zbohom niekomu, kto v tvojom živote už nie je, ale k lepšiemu. Byť delusional je veriť vlastnej ilúzii, aj keď realita tomu nezodpovedá. Ale nie je to urážka – keď chceš niečo dosiahnuť, je dobré byť trochu delulu.“ Obdobne skladbu vníma aj Pam Rabbit. „Vnímam to ako taký emancipačný song, ktorý má byť empowering.“
Pre Call Dominiku bolo prizvanie Pam Rabbit prirodzeným pokračovaním ich stretnutia na campe. „Je pre mňa symbolické, že song vznikol v deň, keď sme sa spoznali. Som jej fanúšik už roky, páči sa mi jej kreatíva a cieľavedomosť.“ Ich spolupráca sa pritom postupne premenila aj na osobné priateľstvo.
„Po campe sme sa skamarátili a fakt sme si sadli. Vo veľa veciach sme si podobné. V tom období mi naštartovala hlavu správnym smerom a dala tej skladbe double women power,“ dodáva Call Dominika.
Pam Rabbit o spolupráci nemusela dlho premýšľať. „Od prvého počutia som bola fanúšikom songu, takže to bol no-brainer a chcela som byť súčasťou.“ Ich spoločné tvorenie dnes opisuje takmer ako kreatívny výlet.
„Na to, že sa nepoznáme až tak dlho, mám pocit, že poznám Domi už roky. Spolupracovať s ňou pre mňa znamená, že príde ku mne do Prahy, bývame spolu napríklad týždeň a máme takú spoločnú dovolenku, kde zároveň vzniká umenie. A to ma extrémne baví. Som vďačná, že som takú osôbku ako je ona mohla poznať,“ priznáva Pam Rabbit.
Pam Rabbit v úlohe režisérky: Tim Burton, horor a jedna unesená obeť
Kým skladba pracuje s predstavou novej kapitoly a oslobodenia sa od minulosti, videoklip sa vydáva podstatne temnejšou cestou. Call Dominika od začiatku vedela, akú estetiku chce. „Chcela som, aby to vyzeralo, že to režíroval Tim Burton. Chcela som zachovať Pam’s alien world a dať tomu witchy hororovú náladu.“
A práve Pam Rabbit sa napokon ujala réžie. Scenár pripravila ona a celý klip podľa Call Dominiky dotiahla do detailov. Za kamerou stál Michael Jurásek, gafferom bol Vojtěch Hrabčík, edit a colour grading pripravil Michael Nováček. Fotografie nafotil Edward Kelnar. V klipe sa ako „obeť“ objavuje Artem Fatfullin a policajta stvárnil Daniel Masaryk.
Natáčanie prebiehalo približne 12 hodín v pražskom antikvariáte, ktorý sa stal kulisou pre príbeh s výrazne filmovou, gotickou atmosférou. „Prirodzene ma priťahujú temnejšie spracovania, horory, fantasy, už spomínaný Tim Burton. Pozerali sme film ‚Death Becomes Her‘ a Pam vymyslela celý scenár,“ približuje Call Dominika. A čo sa v klipe vlastne deje? „V podstate sme uniesli chlapca, ktorý stvárnil cheatera (sukničkara), a mali ho tam ako zviazanú dekoráciu, pokým neušiel, pretože to sa väčšinou udeje.“
Keď klebety dostanú vlastnú vizuálnu podobu
Výrazným motívom videoklipu je aj nôž, ktorý Call Dominika drží v jednej zo scén. Jeho význam podľa nej súvisí s obrazom, ktorý o nej vytvárajú klebety. „Naklonila som sa do toho, čo si o mne ľudia z klebiet asi myslia, a dala im glorifikovanú verziu,“ vysvetľuje Dominika.
Pam Rabbit zároveň hovorí, že pri réžii nechcela vytvoriť iba efektný temný klip. „Chcela som vystihnúť umeleckú estetiku Domi a to, ako ju poznám v osobnom živote, a myslím, že sa to podarilo.“
Vznik videoklipu si obe interpretky užili aj mimo kamery. Pam Rabbit ho opisuje ako „jeden veľký zážitok“ a prirovnáva ho ku girls tripu. „Večer sme robili spolu dress up a vyberali si kostýmy na klip. Pozerali sme filmy, pili víno. Dávali sme dokopy rekvizity do klipu a boli sme vlastne navzájom svoje produkčné.“ Nakrúcanie i prípravy si užila aj Call Dominika. „Budem spomínať na tú atmosféru v kruhu supertalentovaných ľudí,“ hovorí slovenská speváčka na záver.
Zdroj: SITA.sk - Call Dominika a Pam Rabbit v novom singli f*delusional: Hello novej kapitole, zbohom minulosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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