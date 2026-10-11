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11. októbra 2026
Marika Gombitová oslávila jubileum v pražskej O2 aréne, koncertné turné vyvrcholí v Bratislave
Slovenská speváčka a skladateľka Marika Gombitová oslávila svoje sedemdesiate narodeniny a päťdesiat rokov na hudobnej scéne koncertom v pražskej O2 aréne.
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V sobotu 10. októbra vystúpila v rámci turné Marika 70 Narodeninový koncert, ktoré zavŕši 7. novembra v bratislavskej TIPOS aréne.
Podľa portálu Novinky.cz otvorila pražský večer piesňou Prstienky z trávy. V takmer vypredanej hale zazneli aj hity Koloseum a Vyznanie. Medzi hosťami sa predstavili Celeste Buckingham, Lukáš Adamec, Filip Jančík či Alan Murin. S Davidom Žbirkom, synom Miroslava Žbirku, zaspievala duet Nespáľme to krásne v nás.
Narodeninové turné ponúka prierez speváčkinou tvorbou, od najväčších hitov cez novšie skladby až po piesne, ktoré na koncertoch dosiaľ nezazneli. V pripravovanom programe nechýbajú Územie zázrakov, Chlapci v pasci, V období dažďa, Ži a nechaj žiť, Paradiso, Koloseum, Zem menom láska či Vyznanie. Novšiu tvorbu zastupujú Fantóm srdca a Stúpanie.
Výraznou súčasťou koncertov je aj vizuálna stránka. Organizátori priblížili, že scénu v Prahe a Bratislave tvoria veľké LED steny, zdvíhacia LED stena – totem a ďalšie prvky doplnené svetelnými a scénickými efektmi. Ich kombinácia má počas jednotlivých skladieb meniť podobu javiska a postupne stupňovať atmosféru večera.
Špeciálne pre obe vystúpenia vznikli exkluzívne videoprojekcie. Podľa organizátorov je zámerom prepojiť hudbu, obraz, svetlá a pohyb scény do uceleného zážitku. V niektorých momentoch zostáva v popredí samotná speváčka a jej hudba, v iných dostáva väčší priestor audiovizuálna šou.
Marika Gombitová vydala svoj prvý sólový album Dievča do dažďa v roku 1979. Už v tom čase mala za sebou úspešné pôsobenie v skupine Modus, zlatú Bratislavskú lýru za pieseň Študentská láska a striebornú za skladbu Vyznanie. V roku 1994 vyšiel jej album Zostaň.
Po septembrovom koncerte v Prešove a sobotnom vystúpení v Prahe bude poslednou zastávkou narodeninového turné Bratislava. Fanúšikovia sa s Marikou Gombitovou stretnú 7. novembra v TIPOS aréne.
Vstupenky na MARIKA 70 - Narodeninový koncert v Bratislave online tu https://www.ticketportal.sk/event/MARIKA-70-Narodeninovy-koncert?ID_partner=60
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