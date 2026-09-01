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01. septembra 2026
Bratislavské KDH reaguje na odstúpenie Čahojovej z predvolebného súboja. Hnutiu nejde o ego, ale o budúcnosť mesta
Starostka Karlovej Vsi odstúpila z boja o post primátorky Bratislavy. Mestský koordinačný výbor KDH v Bratislave berie na vedomie odstúpenie
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1.9.2026 (SITA.sk) - Starostka Karlovej Vsi odstúpila z boja o post primátorky Bratislavy.
Mestský koordinačný výbor KDH v Bratislave berie na vedomie odstúpenie Dany Čahojovej z predvolebného súboja o post primátorky hlavného mesta. Bratislavskému KDH na čele s Jánom Žatkom podľa vlastných slov tiež nejde o vlastné ego, ale o zmenu vedenia Bratislavy a budúcnosť mesta.
„Záleží nám na tom, aby Bratislava nebola ideologicky rozdeľovaná, aby sa realizovali pripravené projekty a aby sa zastavilo zadlžovanie mesta," konštatuje hnutie. Bratislavské KDH je presvedčené, že Bratislava nevyhnutne potrebuje zásadnú zmenu, ktorá je možná len výmenou súčasného vedenia mesta.
„Preto podporíme takého kandidáta na primátora, ktorý to s voľbami v Bratislave myslí vážne, je pracovitý a má za sebou viditeľné výsledky, nerozdeľuje ľudí, ale spája ich v záujme lepšieho života v našom meste," dodal mestský koordinačný výbor hnutia.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské KDH reaguje na odstúpenie Čahojovej z predvolebného súboja. Hnutiu nejde o ego, ale o budúcnosť mesta © SITA Všetky práva vyhradené.
Mestský koordinačný výbor KDH v Bratislave berie na vedomie odstúpenie Dany Čahojovej z predvolebného súboja o post primátorky hlavného mesta. Bratislavskému KDH na čele s Jánom Žatkom podľa vlastných slov tiež nejde o vlastné ego, ale o zmenu vedenia Bratislavy a budúcnosť mesta.
„Záleží nám na tom, aby Bratislava nebola ideologicky rozdeľovaná, aby sa realizovali pripravené projekty a aby sa zastavilo zadlžovanie mesta," konštatuje hnutie. Bratislavské KDH je presvedčené, že Bratislava nevyhnutne potrebuje zásadnú zmenu, ktorá je možná len výmenou súčasného vedenia mesta.
„Preto podporíme takého kandidáta na primátora, ktorý to s voľbami v Bratislave myslí vážne, je pracovitý a má za sebou viditeľné výsledky, nerozdeľuje ľudí, ale spája ich v záujme lepšieho života v našom meste," dodal mestský koordinačný výbor hnutia.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské KDH reaguje na odstúpenie Čahojovej z predvolebného súboja. Hnutiu nejde o ego, ale o budúcnosť mesta © SITA Všetky práva vyhradené.
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