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01. septembra 2026
Raši pri príležitosti Dňa Ústavy SR otvára diskusiu o referende aj volebnom systéme – VIDEO, FOTO
Tagy: Demokracia Deň Ústavy SR Predseda Národnej rady SR (NR SR) Referendum skrátenie volebného obdobia štátna moc Ústava SR
Predseda zákonodarného zboru pri príležitosti štátneho sviatku zdôraznil, že moc patrí občanom. Predseda Národnej rady (NR) SR
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1.9.2026 (SITA.sk) - Predseda zákonodarného zboru pri príležitosti štátneho sviatku zdôraznil, že moc patrí občanom.
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši si pripomenul 34. výročie prijatia Ústavy SR, označil to za jeden z rozhodujúcich okamihov na ceste k samostatnej slovenskej štátnosti. Podľa jeho slov sme prostredníctvom ústavy už pred vznikom SR jasne povedali, že chceme byť demokratickým a suverénnym štátom.
„Ústava však nie je iba historickým dokumentom ani súborom právnych ustanovení. Je základnou dohodou medzi štátom a jeho občanmi. Dohodou o tom, na akých princípoch stojí náš štát, odkiaľ pochádza jeho moc a aké hranice musí táto moc rešpektovať. Pretože aj moc má svoje hranice, práva svoju ochranu a demokracia svoje pravidlá,” zdôraznil vo vyhlásení pri príležitosti Dňa Ústavy SR predseda parlamentu.
Dodal, že zo svojej pozície predsedu NR SR považuje za mimoriadne dôležité pripomínať, že parlament nie je vlastníkom štátnej moci, rovnako ani vláda či niektorá politická strana. V tomto smere poukázal na úvodné ustanovenia ústavy, kde možno nájsť jednu z najdôležitejších viet našej demokracie, a to, že štátna moc pochádza od občanov.
Raši zdôraznil, že politická moc je preto vždy iba mocou dočasne zverenou a jej zmyslom nie je slúžiť tým, ktorí ju práve vykonávajú, ale občanom a celej krajine. „Za 34 rokov prešla naša spoločnosť veľkými zmenami. Menila sa spolu s ňou aj ústava a je prirodzené, že sa bude vyvíjať aj v budúcnosti. Tri desaťročia fungovania samostatnej Slovenskej republiky nám dali dostatok skúseností na to, aby sme vedeli pomenovať, čo v našom ústavnom a politickom systéme funguje, ale aj to, kde si zaslúži ďalšie posilnenie,” uviedol šéf NR SR.
Zdôraznil, že Ústava SR nikdy nesmie byť nástrojom chvíľkovej politickej výhody. „Ústavná väčšina dáva parlamentu právo meniť základný zákon štátu, ale zároveň mu ukladá mimoriadnu zodpovednosť za každé slovo, ktoré doň vloží,” dodal. Na margo ďalšieho vývoja ústavy Raši podotkol, že by sme nemali vychádzať z momentálnych politických potrieb, ale z toho, čo môže posilniť postavenie občana voči politickej moci.
„Z môjho pohľadu sú dnes dve témy, o ktorých by sme mali byť pripravení viesť serióznu spoločenskú a politickú diskusiu,” vyjadril sa a doplnil, že prvou z nich je referendum. „Hovorím to ako dlhoročný poslanec a dnes aj ako predseda Národnej rady SR. Ak štátna moc pochádza od občanov, politici ju nevlastnia. Občania nám ju vo voľbách iba na určitý čas zverujú. A ak majú právo politikom moc dať, musia mať za jasne stanovených ústavných podmienok aj právo im ju vziať,” objasnil s tým, že preto považuje za správne, aby Ústava SR jednoznačne umožňovala občanom platným referendom rozhodnúť aj o skrátení volebného obdobia parlamentu.
Raši v tomto smere zdôraznil, že občan nemôže byť zdrojom moci iba v deň volieb a následne byť štyri roky iba jej pasívnym pozorovateľom. Druhou témou je podľa predsedu parlamentu podoba slovenského volebného systému.
„Hovorím o nej aj zo skúsenosti bývalého primátora Košíc a človeka, ktorý pravidelne chodí do regiónov Slovenska. Každý občan, bez ohľadu na to, či žije v hlavnom meste, na východe, severe, juhu alebo v ktorejkoľvek obci či meste našej krajiny, musí cítiť, že jeho hlas má váhu a že má v parlamente svoje zastúpenie,” uviedol.
Prízvukoval pritom, že Slovensko sa nekončí za hranicami hlavného mesta a demokracia nemôže byť silná, ak bude mať časť krajiny pocit, že jej hlas nie je počuť.
Poukázal pritom, že Slovensko je už desaťročia jedným volebným obvodom a považuje za legitímne pýtať sa, či tento model stále dostatočne zabezpečuje primerané zastúpenie pre všetky regióny.
„Občan by mal vedieť, kto konkrétne ho v parlamente zastupuje, komu dal svoj hlas a od koho môže po štyroch rokoch žiadať účet za vykonanú prácu. Poslanec nemá poznať región iba z volebnej kampane a nemá byť zodpovedný iba svojej politickej strane. V prvom rade má cítiť zodpovednosť voči ľuďom, ktorí ho do parlamentu poslali,” dodal a vyjadril presvedčenie, že NR SR by mala byť čo najvernejším obrazom celého Slovenska, a to ako politických názorov jeho občanov, tak aj regiónov.
„Pretože silný štát nevzniká tým, že koncentruje moc. Silný štát vzniká vtedy, keď mu dôverujú jeho občania. A dôvera sa nedá prikázať zákonom. Musíme si ju zaslúžiť spôsobom, akým štát spravujeme, ako rešpektujeme jeho pravidlá a ako počúvame ľudí, od ktorých naša moc pochádza,” zdôraznil.
Predseda parlamentu tiež uviedol, že spolu s poslancami NR SR si položením vencov pri Pamätníku Ústavy pripomenú ľudí a historické rozhodnutie, ktoré stáli pri zrode základného zákona štátu a samostatnej Slovenskej republiky.
„Nebude to však iba spomienka na udalosť spred 34 rokov. Bude to aj pripomienka nášho záväzku – chrániť demokratický a právny charakter Slovenskej republiky, rešpektovať jej suverenitu a nikdy nezabudnúť, že štát má slúžiť občanovi, nie občan štátu. To je pre mňa najdôležitejší odkaz Dňa Ústavy. Prajem Slovenskej republike, aby jej Ústava zostávala pevným základom našej štátnosti a demokracie. A všetkým občanom našej krajiny želám dôstojný Deň Ústavy SR,” uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Raši pri príležitosti Dňa Ústavy SR otvára diskusiu o referende aj volebnom systéme – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši si pripomenul 34. výročie prijatia Ústavy SR, označil to za jeden z rozhodujúcich okamihov na ceste k samostatnej slovenskej štátnosti. Podľa jeho slov sme prostredníctvom ústavy už pred vznikom SR jasne povedali, že chceme byť demokratickým a suverénnym štátom.
„Ústava však nie je iba historickým dokumentom ani súborom právnych ustanovení. Je základnou dohodou medzi štátom a jeho občanmi. Dohodou o tom, na akých princípoch stojí náš štát, odkiaľ pochádza jeho moc a aké hranice musí táto moc rešpektovať. Pretože aj moc má svoje hranice, práva svoju ochranu a demokracia svoje pravidlá,” zdôraznil vo vyhlásení pri príležitosti Dňa Ústavy SR predseda parlamentu.
Parlament nie je vlastníkom štátnej moci
Dodal, že zo svojej pozície predsedu NR SR považuje za mimoriadne dôležité pripomínať, že parlament nie je vlastníkom štátnej moci, rovnako ani vláda či niektorá politická strana. V tomto smere poukázal na úvodné ustanovenia ústavy, kde možno nájsť jednu z najdôležitejších viet našej demokracie, a to, že štátna moc pochádza od občanov.
Raši zdôraznil, že politická moc je preto vždy iba mocou dočasne zverenou a jej zmyslom nie je slúžiť tým, ktorí ju práve vykonávajú, ale občanom a celej krajine. „Za 34 rokov prešla naša spoločnosť veľkými zmenami. Menila sa spolu s ňou aj ústava a je prirodzené, že sa bude vyvíjať aj v budúcnosti. Tri desaťročia fungovania samostatnej Slovenskej republiky nám dali dostatok skúseností na to, aby sme vedeli pomenovať, čo v našom ústavnom a politickom systéme funguje, ale aj to, kde si zaslúži ďalšie posilnenie,” uviedol šéf NR SR.
Referendum ako téma politickej diskusie
Zdôraznil, že Ústava SR nikdy nesmie byť nástrojom chvíľkovej politickej výhody. „Ústavná väčšina dáva parlamentu právo meniť základný zákon štátu, ale zároveň mu ukladá mimoriadnu zodpovednosť za každé slovo, ktoré doň vloží,” dodal. Na margo ďalšieho vývoja ústavy Raši podotkol, že by sme nemali vychádzať z momentálnych politických potrieb, ale z toho, čo môže posilniť postavenie občana voči politickej moci.
„Z môjho pohľadu sú dnes dve témy, o ktorých by sme mali byť pripravení viesť serióznu spoločenskú a politickú diskusiu,” vyjadril sa a doplnil, že prvou z nich je referendum. „Hovorím to ako dlhoročný poslanec a dnes aj ako predseda Národnej rady SR. Ak štátna moc pochádza od občanov, politici ju nevlastnia. Občania nám ju vo voľbách iba na určitý čas zverujú. A ak majú právo politikom moc dať, musia mať za jasne stanovených ústavných podmienok aj právo im ju vziať,” objasnil s tým, že preto považuje za správne, aby Ústava SR jednoznačne umožňovala občanom platným referendom rozhodnúť aj o skrátení volebného obdobia parlamentu.
Slovensko sa nekončí za hranicami hlavného mesta
Raši v tomto smere zdôraznil, že občan nemôže byť zdrojom moci iba v deň volieb a následne byť štyri roky iba jej pasívnym pozorovateľom. Druhou témou je podľa predsedu parlamentu podoba slovenského volebného systému.
„Hovorím o nej aj zo skúsenosti bývalého primátora Košíc a človeka, ktorý pravidelne chodí do regiónov Slovenska. Každý občan, bez ohľadu na to, či žije v hlavnom meste, na východe, severe, juhu alebo v ktorejkoľvek obci či meste našej krajiny, musí cítiť, že jeho hlas má váhu a že má v parlamente svoje zastúpenie,” uviedol.
Prízvukoval pritom, že Slovensko sa nekončí za hranicami hlavného mesta a demokracia nemôže byť silná, ak bude mať časť krajiny pocit, že jej hlas nie je počuť.
NR SR najvernejším obrazom Slovenska
Poukázal pritom, že Slovensko je už desaťročia jedným volebným obvodom a považuje za legitímne pýtať sa, či tento model stále dostatočne zabezpečuje primerané zastúpenie pre všetky regióny.
„Občan by mal vedieť, kto konkrétne ho v parlamente zastupuje, komu dal svoj hlas a od koho môže po štyroch rokoch žiadať účet za vykonanú prácu. Poslanec nemá poznať región iba z volebnej kampane a nemá byť zodpovedný iba svojej politickej strane. V prvom rade má cítiť zodpovednosť voči ľuďom, ktorí ho do parlamentu poslali,” dodal a vyjadril presvedčenie, že NR SR by mala byť čo najvernejším obrazom celého Slovenska, a to ako politických názorov jeho občanov, tak aj regiónov.
Najdôležitejší odkaz Dňa Ústavy
„Pretože silný štát nevzniká tým, že koncentruje moc. Silný štát vzniká vtedy, keď mu dôverujú jeho občania. A dôvera sa nedá prikázať zákonom. Musíme si ju zaslúžiť spôsobom, akým štát spravujeme, ako rešpektujeme jeho pravidlá a ako počúvame ľudí, od ktorých naša moc pochádza,” zdôraznil.
Predseda parlamentu tiež uviedol, že spolu s poslancami NR SR si položením vencov pri Pamätníku Ústavy pripomenú ľudí a historické rozhodnutie, ktoré stáli pri zrode základného zákona štátu a samostatnej Slovenskej republiky.
„Nebude to však iba spomienka na udalosť spred 34 rokov. Bude to aj pripomienka nášho záväzku – chrániť demokratický a právny charakter Slovenskej republiky, rešpektovať jej suverenitu a nikdy nezabudnúť, že štát má slúžiť občanovi, nie občan štátu. To je pre mňa najdôležitejší odkaz Dňa Ústavy. Prajem Slovenskej republike, aby jej Ústava zostávala pevným základom našej štátnosti a demokracie. A všetkým občanom našej krajiny želám dôstojný Deň Ústavy SR,” uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Raši pri príležitosti Dňa Ústavy SR otvára diskusiu o referende aj volebnom systéme – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Demokracia Deň Ústavy SR Predseda Národnej rady SR (NR SR) Referendum skrátenie volebného obdobia štátna moc Ústava SR
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