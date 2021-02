Bratislavské Nové Mesto vyzbieralo na boj proti COVID-19 tisíce eur, školy sa pripravujú na návrat detí

Na boj s koronavírusom

Učiteľom dali respirátory

26.2.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavské Nové Mesto vyzbieralo na pomoc v boji s pandémiou COVID-19 od darcov už viac ako 54-tisíc eur. V tlačovej správe o tom informoval hovorca mestskej časti Marek Tettinger „Ešte v máji minulého roka počas prvej vlny pandémie mestská časť Bratislava - Nové Mesto zriadila transparentný účet, na ktorý môže prispievať ktokoľvek, kto sa rozhodne pomôcť," uviedol hovorca a dodal, že takto získané peniaze využíva samospráva na financovanie výdavkov spojených s ochranou zdravia obyvateľov a na vytváranie podmienok na zmiernenie šírenia COVID-19.„Peniaze z transparentného účtu sú určené výlučne na boj s koronavírusom a znižovanie negatívnych dôsledkov epidémie. Vďaka množstvu darcov sme mohli na jar poskytnúť certifikované rúška všetkým seniorom nad 62 rokov a v septembri zas všetkým deťom a pracovníkom škôl," uviedol starosta Nového Mesta Rudolf Kusý a dodal, že vďaka tejto pomoci mestská časť poskytla dezinfekciu pri júnovom návrate detí do škôl, potrebné ochranné prostriedky, hygienické potreby či ochranné štíty pre nemocnice.„Vďaka tejto pomoci sme mohli teraz zabezpečiť pre učiteľov našich škôl a škôlok respirátory, ktoré by si inak v zmysle finančných pravidiel museli školy ako samostatné právne subjekty zaobstarať samy,“ doplnil starosta, ako jeden z pravidelných prispievateľov.Novomestské materské a základné školy sa pripravujú na postupný návrat detí k prezenčnej forme vzdelávania. „V tejto súvislosti dal začiatkom februára starosta pokyn, aby sa pre ich potreby zabezpečilo prvých 2 500 respirátorov. Tie si už materské a základné školy prevzali. Škôlky zároveň dostávajú dezinfekčné prostriedky a pracovníci, ktorí o to požiadali, aj ochranné štíty," uzavrel hovorca.Transparentný účet Nové Mesto si pomáha je dostupný na adrese transparentneucty.sk