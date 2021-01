Trump po prvý raz pripustil svoju prehru vo voľbách a prisľúbil riadne odovzdanie moci

Trump nesúhlasí s výsledkom volieb

Útok na Kapitol

Štyria mŕtvi a desiatky zranených

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.1.2021 (Webnoviny.sk) - Dosluhujúci americký prezident Donald Trump po prvý raz pripustil svoju prehru v novembrových voľbách a prisľúbil, že "20. januára bude riadne odovzdanie moci".Spravil tak po tom, ako americký Kongres vo štvrtok uzavrel zasadnutie, počas ktorého spočítal hlasy Zboru voliteľov a formálne potvrdil víťazstvo demokrata Joea Bidena Trump sa tak vyjadril deň po tom, ako na jeho popud do Kapitolu vtrhli jeho rozhnevaní priaznivci a na viac ako šesť hodín prerušili zasadnutie Kongresu."I keď absolútne nesúhlasím s výsledkom volieb, a fakty sú na mojej strane, 20. januára bude riadny prechod moci," uviedol Trump vo vyhlásení, ktoré na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter zverejnil jeho riaditeľ pre sociálne médiá, keďže Trumpov osobný účet Twitter dočasne zablokoval pre porušovanie pravidiel a správy, ktoré zjavne schvaľovali útok na sídlo Kongresu."I keď toto predstavuje koniec najúžasnejšieho prvého volebného obdobia prezidenta v dejinách, je to len začiatok nášho boja za to, aby sme Ameriku urobili znovu skvelou!," doplnil.Násilné protesty v Kapitole vypukli krátko po tom, ako sa Trump prihovoril svojim podporovateľom a tisíckam zhromaždených ľudí znovu zopakoval falošné tvrdenia o volebnom podvode. Zároveň ich posmeľoval, aby pochodovali na Kapitol, pričom tiež pripustil, že by sa k nim mohol pridať, čo si však neskôr rozmyslel."Pôjdeme dolu Pennsylvania Avenue ... a pôjdeme do Kapitolu ... pokúsime sa našim republikánom dať hrdosť a odvahu, ktoré potrebujú, aby sme si vzali naspäť našu krajinu," povedal priaznivcom na mítingu, kde tiež jeho právnik Rudy Giuliani vyzýval na "súdny súboj".Neskôr Trump priaznivcom okupujúcim Kapitol povedal, aby zostali pokojní, no neprikázal im rozísť sa a domov ich poslal až následne prostredníctvom videa po naliehaní viacerých poradcov a politikov. Ani vtedy však ich správanie neodsúdil.Prostredníctvom sociálnych sietí svojim podporovateľom útočiacim na sídlo Kongresu okrem iného odkázal, že ich má rád a označil ich za patriotov a "veľmi výnimočných ľudí".Podľa úradov si nepokoje vyžiadali štyroch mŕtvych. Prvou obeťou násilnej okupácie budovy bola žena, ktorú zastrelili policajti.Ďalšie tri osoby - jedna žena a dvaja muži, podľahli iným zdravotným problémom. Príčiny ani okolnosti týchto úmrtí zatiaľ úrady nešpecifikovali. Zranenia utrpelo najmenej 14 policajtov, pričom dvoch z nich hospitalizovali, jedného s vážnymi zraneniami."Toto sú veci a udalosti, ktoré sa stávajú, keď veľkým patriotom, ku ktorým sa tak dlho správali zle a nefér, bez rečí a zlomyseľne vezmú posvätné jasné volebné víťazstvo. Choďte domov s láskou a v mieri. Navždy si pamätajte tento deň!,” napísal Trump v jednom z neskôr zmazaných tweetov.Jeho najnovšie vyhlásenie prišlo v čase, keď už i jeho dlhoroční spojenci začali spomínať možnosť, že by kabinet mohol využiť 25. dodatok ústavy, zbaviť ho úradu a na jeho miesto do Bidenovej inaugurácie dosadiť viceprezidenta Mikea Pencea.Kongres vo štvrtok potvrdil, že Biden získal celkovo 306 hlasov v Zbore voliteľov, zatiaľ čo Trump 232. Inaugurácia sa tak bude konať 20. januára.