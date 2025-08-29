|
Piatok 29.8.2025
|Denník - Správy
29. augusta 2025
Stvorila ho pandémia – Festival Labyrint na Nitrianskom hrade
Idea spojiť ikonické miesto Nitrianskeho hradu s oslavou hudobného, divadelného a fotografického umenia vznikla počas pomaly sa končiaceho lockdownu v pozvoľne sa oslobodzujúcej spoločnosti z prežitej ...

29.8.2025 (SITA.sk) - Idea spojiť ikonické miesto Nitrianskeho hradu s oslavou hudobného, divadelného a fotografického umenia vznikla počas pomaly sa končiaceho lockdownu v pozvoľne sa oslobodzujúcej spoločnosti z prežitej neistoty.
29. augusta sa otvárajú pomyselné brány mestského festivalu pre návštevníkov a za sedem dní až do 4. septembra sa predstavia najznámejšie mená hudobnej scény striedané divadelnými predstaveniami. Prvý večer bude patriť domácemu Desmodu, ktorý si tak ako každý rok prichystal vystúpenie len pre Labyrint so špeciálnym programom.
Tentoraz si ako hostí pozvali skupinu East 17! Nasledujúci deň zmení dramaturgiu svojou tvorbou Jana Kirschner a ju vystriedajú bratia Táslerovci a ich IMT Smile. Pre oneskorencov smutná správa, koncert je už dlhšie vypredaný. Divadelné večeri predstavia hereckú dvojicu Kemka a Latinák v hre "Náš priateľ René" režírovanú Jakubom Nvotom.
Čaká nás moderná interpretácia divadelného klenotu, ktorá poteší nielen fanúšikov Lasicu a Satinského, ale aj nadšencov kvalitného domáceho humoru a divadelného umenia. Medzi vrcholy doterajších ročníkov sa iste zaradí účinkovanie otca a syna Polívkovcov s hrou "Šašek a syn" kedy sa staneme svedkami prevýchovy mladého šľachtica v šaška, to všetko za trest, a v siedmych obrazoch.
Aktuálny ročník Labyrintu poteší aj najmenšieho diváka, svoje pásmo pesničiek a skečov pre deti predstaví Miro Jaroš. Záverečnú bodku piateho ročníka dá za piatym ročníkom legendárny chraplák v hrdle Dalibora Jandu.
Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/nevent/Festival-Labyrint-V2025-Nitriansky-hrad?ID_partner=60
