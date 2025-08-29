Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra

29. augusta 2025

Stvorila ho pandémia – Festival Labyrint na Nitrianskom hrade


Idea spojiť ikonické miesto Nitrianskeho hradu s oslavou hudobného, divadelného a fotografického umenia vznikla počas pomaly sa končiaceho lockdownu v pozvoľne sa oslobodzujúcej spoločnosti z prežitej ...



labyrint 2025 fb titulka 1 676x250 29.8.2025 (SITA.sk) - Idea spojiť ikonické miesto Nitrianskeho hradu s oslavou hudobného, divadelného a fotografického umenia vznikla počas pomaly sa končiaceho lockdownu v pozvoľne sa oslobodzujúcej spoločnosti z prežitej neistoty.


29. augusta sa otvárajú pomyselné brány mestského festivalu pre návštevníkov a za sedem dní až do 4. septembra sa predstavia najznámejšie mená hudobnej scény striedané divadelnými predstaveniami. Prvý večer bude patriť domácemu Desmodu, ktorý si tak ako každý rok prichystal vystúpenie len pre Labyrint so špeciálnym programom.

Tentoraz si ako hostí pozvali skupinu East 17! Nasledujúci deň zmení dramaturgiu svojou tvorbou Jana Kirschner a ju vystriedajú bratia Táslerovci a ich IMT Smile. Pre oneskorencov smutná správa, koncert je už dlhšie vypredaný. Divadelné večeri predstavia hereckú dvojicu Kemka a Latinák v hre "Náš priateľ René" režírovanú Jakubom Nvotom.

Čaká nás moderná interpretácia divadelného klenotu, ktorá poteší nielen fanúšikov Lasicu a Satinského, ale aj nadšencov kvalitného domáceho humoru a divadelného umenia. Medzi vrcholy doterajších ročníkov sa iste zaradí účinkovanie otca a syna Polívkovcov s hrou "Šašek a syn" kedy sa staneme svedkami prevýchovy mladého šľachtica v šaška, to všetko za trest, a v siedmych obrazoch.

Aktuálny ročník Labyrintu poteší aj najmenšieho diváka, svoje pásmo pesničiek a skečov pre deti predstaví Miro Jaroš. Záverečnú bodku piateho ročníka dá za piatym ročníkom legendárny chraplák v hrdle Dalibora Jandu.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/nevent/Festival-Labyrint-V2025-Nitriansky-hrad?ID_partner=60

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Stvorila ho pandémia – Festival Labyrint na Nitrianskom hrade


Bratislavské Zlaté piesky ožijú legendami reggae, rapu a elektroniky. Festival Uprising má 18 rokov

