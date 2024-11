Iba nevyhnutná hotovosť

30.11.2024 (SITA.sk) - Bratislavskí mestskí policajti varujú pred vreckovými zlodejmi na vianočných trhoch. Na sociálnej sieti radia návštevníkom trhov, ako sa nestať obeťou vreckárov, ktorí využívajú husté davy a nepozornosť ľudí. Prvým odporúčaním je diskrétnosť.„Zbytočne nepredvádzajte na verejnosti váš osobný majetok a cennosti. Tiež nenechávajte telefón bez dozoru na stoloch pri stánkoch, lavičkách či iných miestach," odporúčajú.Mestskí policajti odporúčajú vziať si so sebou na trhy iba nevyhnutnú hotovosť a väčší obnos peňazí radšej nechať doma.„Telefóny a peňaženky nenoste v zadných vreckách nohavíc alebo vo vreckách kabátov či búnd, najmä ak nie sú opatrené zipsom. Uložte ich radšej čo najhlbšie do ruksakov alebo kabeliek," odporúčajú ďalej. Ruksaky, tašky a kabelky radia zabezpečiť napríklad zviazaním zipsov šnúrkou, alebo spojením krúžkom na kľúče.„Dávajte si pozor na ľudí, ktorí vás oslovujú so žiadosťou o rozmieňanie peňazí alebo iné „pomoci“. Často ide o triky na odvedenie pozornosti," dodávajú mestskí policajti a zároveň upozorňujú na vlamačov aj predajcov na vianočných trhoch.Odporúčajú im stánky po zatvorení trhov poriadne zabezpečiť proti vlámaniu. Aj keď priestory trhov kontrolujú aj mimo otváracích hodín, obozretnosť je podľa nich vždy na mieste.