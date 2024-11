Explózia v Kosove prerušila dodávky vody a elektriny, premiér obvinil z incidentu prosrbské skupiny

Obvinil Belehrad

Napäté vzťahy

30.11.2024 (SITA.sk) - Silný výbuch poškodil vodný kanál a dočasne prerušil dodávky vody a elektriny do miest v Kosove. V sobotu to povedal tamojší premiér Albin Kurti , ktorý incident pripisuje skupinám podporovaným Srbskom.Explózia nastala v piatok vo Vrage, asi 60 kilometrov severne od hlavného mesta Priština. Výbuch ovplyvnil zásobovanie vodou a funkčnosť hlavných elektrární v krajine. Tento incident nasledoval po dvoch ďalších výbuchoch pri budovách policajnej stanice a miestnych úradov v tej istej oblasti na severe krajiny, kde žije prevažne srbská menšina.Kurti z explózie obvinil Belehrad a jeho „zločinecké štruktúry vedené Milanom Radoičičom, podporované srbskými inštitúciami a srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom“.Srbský minister zahraničných vecí Marko Djurič odsúdil piatkový výbuch, ale zároveň skritizoval Kurtiho za to, že sa ponáhľal „bez dôkazov ukazovať prstom na Belehrad“.Vzťahy medzi Kosovom a Srbskom sú naďalej napäté a 13 rokov trvajúce normalizačné rozhovory podporované Európskou úniou nepokročili, najmä po prestrelke v septembri minulého roka medzi maskovanými srbskými ozbrojencami a kosovskou políciou, ktorá si vyžiadala štyroch mŕtvych.Európska únia a Spojené štáty americké naliehajú na Kosovo aj Srbsko, aby implementovali dohody, ktoré Vučič a Kurti dosiahli vo februári a marci minulého roka.Dohody zahŕňajú záväzok Kosova založiť Združenie srbských samospráv. Od Belehradu sa očakáva, že de facto uzná Kosovo, ktoré Srbsko stále považuje za svoju provinciu.