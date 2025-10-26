|
Nedeľa 26.10.2025
Meniny má Demeter
Denník - Správy
26. októbra 2025
Kanada bude čeliť zvýšeniu ciel o ďalších 10 percent, jej reklama mala byť podľa Trumpa okamžite stiahnutá
Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že zvýši clá na kanadské tovary o ďalších 10 %. To je najnovší dôsledok sporu o kanadskú ...
26.10.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že zvýši clá na kanadské tovary o ďalších 10 %. To je najnovší dôsledok sporu o kanadskú proticlovú reklamu, v ktorej sa objavila postava zosnulého amerického prezidenta Ronalda Reagana. Vyhlásenie prišlo dva dni po tom, čo Trump oznámil ukončenie všetkých obchodných rokovaní s Kanadou kvôli tomu, čo označil za "falošnú" reklamnú kampaň.
"Ich reklama mala byť okamžite stiahnutá, no nechali ju bežať počas World Series, vedeli, že ide o podvod," napísal Trump na svojej platforme Truth Social. "Kvôli ich vážnemu skresľovaniu faktov a nepriateľskému činu zvyšujem clá na Kanadu o 10 % nad rámec toho, čo už teraz platia," dodal.
Reklama z kanadskej provincie Ontario použila citáty z rozhlasového prejavu o obchode, ktorý Reagan predniesol v roku 1987, v ktorom varoval pred dôsledkami vysokých ciel na zahraničný dovoz pre americkú ekonomiku. Citovala Reagana, ktorý povedal, že "vysoké clá nevyhnutne vedú k odvetným opatreniam zo strany zahraničných krajín a spusteniu tvrdých obchodných vojen".
Nadácia Ronalda Reagana na sociálnej sieti X vo štvrtok uviedla, že vláda Ontaria použila selektívny audio a video materiál a že prehodnocuje svoje právne možnosti. Spor ešte viac vyostril fakt, že počas World Series, kde sa stretávajú kanadský tím Toronto Blue Jays a americký tím Los Angeles Dodgers, bola reklama odvysielaná opäť počas druhého zápasu v sobotu večer. Ontario oznámilo, že reklamu stiahne v pondelok, aby mohli rokovania pokračovať.
Trumpove globálne sektorové clá, najmä na oceľ, hliník a automobily, výrazne zasiahli Kanadu. To spôsobilo stratu pracovných miest a tlak na podniky. Spojené štáty a Kanada zatiaľ dodržiavajú existujúcu Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (USMCA), ktorá zabezpečuje, že približne 85 % obchodu medzi oboma krajinami zostáva bez ciel. Kanadský premiér Mark Carney vo svojom stretnutí v stredu uviedol, že Spojené štáty zvýšili clá na úroveň, aká nebola zaznamenaná od Veľkej hospodárskej krízy.
"Naša ekonomická stratégia musí prejsť dramatickou zmenou," dodal Carney. Upozornil, že tento proces si vyžiada obete a čas. Trump a Carney sa majú stretnúť na večeri na okraji summitu Ázijsko-pacifickej hospodárskej spolupráce (APEC) v Južnej Kórei v stredu, no Trump uviedol, že nemá v pláne sa s Carneym stretnúť.
