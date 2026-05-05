 Utorok 5.5.2026
 Meniny má Lesana, Lesia
 24hod.sk    Z domova

05. mája 2026

Bratislavskí sudcovia sa zastali Záleskej. Fico svojimi vyjadreniami neútočí iba na ňu, ale na celú súdnu moc


Tagy: Bývalý špeciálny prokurátor Novinárka Premiér Slovenskej republiky Sudkyňa Súdy

Sudcovská rada zároveň vyzýva všetky orgány verejnej moci na zdržanie sa konania alebo vyjadrení, ktoré ohrozujú nezávislý výkon súdnictva. Sudcovská rada Mestského súdu Bratislava IV prijala ...



5.5.2026 (SITA.sk) - Sudcovská rada zároveň vyzýva všetky orgány verejnej moci na zdržanie sa konania alebo vyjadrení, ktoré ohrozujú nezávislý výkon súdnictva.


Sudcovská rada Mestského súdu Bratislava IV prijala uznesenie, podľa ktorého so znepokojením vníma verejné vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica týkajúce sa podania trestného oznámenia na sudkyňu Špecializovaného trestného súdu Pamelu Záleskú a výziev na iniciovanie disciplinárneho konania pre jej rozhodovaciu činnosť.

Zásah sa dotýka celej súdnej moci


Ako v uznesení sudcovia zdôraznili, hoci sa situácia netýka sudcu pôsobiaceho na ich domovskom súde, ide o zásah, ktorý sa dotýka celej súdnej moci. Uznesenie, ktoré poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, bolo prijaté jednohlasne, teda všetkými siedmimi členmi rady.

Už v minulosti sme opakovane upozorňovali na neprípustne verejné vyhlásenia voči sudcom nášho súdu. V jednom prípade aj vyústili do podania disciplinárneho návrhu a dotknutý sudca bol v disciplinárnom konaní oslobodený,“ pripomenula sudcovská rada s poukazom na prípad sudcu Michala Kubiša.

O to znepokojujúcejšie podľa sudcov je, že napriek tomu a napriek opakovaným apelom nedochádza k zlepšeniu verejnej diskusie, a takéto zásahy sa opakujú. „Takýto stav vyvoláva obavy zo stupňujúceho sa tlaku na nezávislé rozhodovanie súdov,“ uvádza sa v uznesení. Sudcovská rada zároveň vyzýva všetky orgány verejnej moci na zdržanie sa konania alebo vyjadrení, ktoré ohrozujú nezávislý výkon súdnictva.

Výzvu na podporu sudkyne už skôr sformuloval aj sudca Najvyššieho súdu (NS) SR Juraj Kliment, pričom ju adresoval všetkým sudcom okresných a krajských súdov, a tiež sudcom Najvyššieho správneho súdu SR a NS SR. „Pretože tu v podstate nejde len o útok na Pamelu Záleskú. Tu ide o útok na každého sudcu,“ povedal pre médiá Kliment.

Bude čeliť trestnému oznámeniu


Predseda vlády Robert Fico v apríli avizoval, že sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská bude čeliť trestnému oznámeniu pre údajné zneužívanie právomoci verejného činiteľa v kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Ako premiér zdôraznil, Záleská bola pri odsúdení Kováčika zaujatá, k prípadu pristupovala s prezumpciou viny, dezinterpretovala dôkazy v neprospech obžalovaného, jeho obhajobu označila za ničotnú a mala tiež urážlivé vyjadrenia.

Fico argumentoval právoplatným rozhodnutím dovolacieho senátu Najvyššieho súdu SR z konca minulého roku. Ten zrušil rozsudok, ktorým bol Dušan Kováčik uznaný za vinného, lebo bol porušený zákon v neprospech obvineného. Premiér v tejto súvislosti pripomenul, že Záleská, ktorá prvostupňovým rozsudkom Kováčika odsúdila na 14 rokov väzenia, zatajila svoj vzťah s novinárkou Monikou Tódovou.

Ktorá opakovane písala desiatky negatívnych článkov proti Dušanovi Kováčikovi,“ skonštatoval v apríli Fico s tým, že z tohto dôvodu nemala Záleská vo veci vôbec rozhodovať. Záleská zároveň podľa Fica odmietla Kováčikovu obhajobu ako celok s ironickým komentárom o ničotnosti takejto obhajoby. „Pričom súčasne sa na viacerých miestach urážlivo vyjadrovala na adresu obhajoby ako takej,“ uviedol Fico.

Dovolací súd tiež podľa premiéra skonštatoval, že Záleská dezinterpretovala vykonaný dôkaz, konkrétne výpoveď svedkyne, ktorá bola v prospech Kováčika. „Sudkyňa otočila tento dôkaz a ho interpretovala tak, že bol potom nakoniec uvedený ako v neprospech,“ povedal Fico. Doplnil, že za spomenuté vici mala byť Záleská dávno vyzlečená z talára.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavskí sudcovia sa zastali Záleskej. Fico svojimi vyjadreniami neútočí iba na ňu, ale na celú súdnu moc © SITA Všetky práva vyhradené.

