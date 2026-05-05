Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Raši prijal zástupcov ZMOS aj SK8, predložili mu historicky prvý dokument k reforme verejnej správy – VIDEO, FOTO

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) v utorok prijal zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávnych krajov (SK8), predložili mu historicky prvý spoločný pozičný dokument k reforme verejnej správy. Na stretnutí sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, predseda parlamentu v rámci stretnutia navrhol vznik expertnej komisie pre modernizáciu samosprávy. Priamo na rokovaní daný návrh odobrili aj samotní zástupcovia miest, obcí a krajov.
„Predseda NR SR Richard Raši na spoločnom stretnutí so zástupcami samosprávnych združení ocenil ich iniciatívu a zdôraznil, že predložený materiál vníma ako odborný fundament pre nevyhnutnú celospoločenskú diskusiu. S cieľom zabezpečiť vecnú kontinuitu a stabilitu procesu kreovania dokumentu navrhol zriadenie komisie pri Výbore NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj,” informovali z NR SR s tým, že komisia má slúžiť ako inkluzívna platforma pre zástupcov združení samospráv, s možnosťou prizývania odborných expertov.
„Mojím cieľom je, aby sa Národná rada SR stala hlavnou inštitucionálnou platformou pre participatívne dopracovanie tohto strategického materiálu. Navrhovaná komisia predstavuje odborný formát, ktorý vďaka precíznemu legislatívnemu ukotveniu v rokovacom poriadku a zastúpeniu samosprávnych partnerov dokáže zabezpečiť kontinuitu reformných procesov bez ohľadu na politický cyklus alebo volebné obdobie. Takto koncipovaný orgán považujem za odbornú garanciu toho, že výsledná reforma bude reflektovať reálne potreby územia a prispeje k dlhodobej stabilizácii verejného sektora,“ uviedol Raši.
Komisia má byť zriadená pri parlamentnom výbore, venovať by sa mala legislatívnej a realizačnej úrovni. Jej úlohou bude v spolupráci s prizvanými odborníkmi preniesť požiadavky samospráv do legislatívnej formy, a následne do praxe. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vyzdvihol, že takýto prístup umožní nastaviť pripravovanú reformu tak, aby bola vykonateľná a reflektovala skutočný život v regiónoch.
„Na návrh modernizácie samospráv som nečakal so založenými rukami. Dnešné rokovanie bolo aj o predstavení legislatívnych zmien, ktoré už tento mesiac vstúpia do legislatívneho procesu. Diskutovali sme o tom, ako modernizáciu samosprávy – ktorá je behom na dlhú trať – fázovať do viacerých volebných období. Osobne ma teší, že Centrá zdieľaných služieb, ktoré sme úspešne pilotne rozbehli, sú jedným z kľúčových navrhovaných riešení,“ uviedol na stretnutí M. Kaliňák.
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) v utorok prijal zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávnych krajov (SK8), predložili mu historicky prvý spoločný pozičný dokument k reforme verejnej správy. Na stretnutí sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Raši navrhol vznik komisie
Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, predseda parlamentu v rámci stretnutia navrhol vznik expertnej komisie pre modernizáciu samosprávy. Priamo na rokovaní daný návrh odobrili aj samotní zástupcovia miest, obcí a krajov.
„Predseda NR SR Richard Raši na spoločnom stretnutí so zástupcami samosprávnych združení ocenil ich iniciatívu a zdôraznil, že predložený materiál vníma ako odborný fundament pre nevyhnutnú celospoločenskú diskusiu. S cieľom zabezpečiť vecnú kontinuitu a stabilitu procesu kreovania dokumentu navrhol zriadenie komisie pri Výbore NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj,” informovali z NR SR s tým, že komisia má slúžiť ako inkluzívna platforma pre zástupcov združení samospráv, s možnosťou prizývania odborných expertov.
„Mojím cieľom je, aby sa Národná rada SR stala hlavnou inštitucionálnou platformou pre participatívne dopracovanie tohto strategického materiálu. Navrhovaná komisia predstavuje odborný formát, ktorý vďaka precíznemu legislatívnemu ukotveniu v rokovacom poriadku a zastúpeniu samosprávnych partnerov dokáže zabezpečiť kontinuitu reformných procesov bez ohľadu na politický cyklus alebo volebné obdobie. Takto koncipovaný orgán považujem za odbornú garanciu toho, že výsledná reforma bude reflektovať reálne potreby územia a prispeje k dlhodobej stabilizácii verejného sektora,“ uviedol Raši.
Predstavené boli aj nové legislatívne zmeny
Komisia má byť zriadená pri parlamentnom výbore, venovať by sa mala legislatívnej a realizačnej úrovni. Jej úlohou bude v spolupráci s prizvanými odborníkmi preniesť požiadavky samospráv do legislatívnej formy, a následne do praxe. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vyzdvihol, že takýto prístup umožní nastaviť pripravovanú reformu tak, aby bola vykonateľná a reflektovala skutočný život v regiónoch.
„Na návrh modernizácie samospráv som nečakal so založenými rukami. Dnešné rokovanie bolo aj o predstavení legislatívnych zmien, ktoré už tento mesiac vstúpia do legislatívneho procesu. Diskutovali sme o tom, ako modernizáciu samosprávy – ktorá je behom na dlhú trať – fázovať do viacerých volebných období. Osobne ma teší, že Centrá zdieľaných služieb, ktoré sme úspešne pilotne rozbehli, sú jedným z kľúčových navrhovaných riešení,“ uviedol na stretnutí M. Kaliňák.
Zdroj: SITA.sk - Raši prijal zástupcov ZMOS aj SK8, predložili mu historicky prvý dokument k reforme verejnej správy – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
