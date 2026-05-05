Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 5.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lesana, Lesia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. mája 2026

Raši prijal zástupcov ZMOS aj SK8, predložili mu historicky prvý dokument k reforme verejnej správy – VIDEO, FOTO


Tagy: Predseda Národnej rady SR (NR SR) Reforma verejnej správy Samosprávy štátny tajomník ministerstva vnútra

Mojím cieľom je, aby sa Národná rada SR stala hlavnou inštitucionálnou platformou pre participatívne dopracovanie tohto strategického materiálu, doplnil Raši. Predseda



Zdieľať
rasi 676x461 5.5.2026 (SITA.sk) - Mojím cieľom je, aby sa Národná rada SR stala hlavnou inštitucionálnou platformou pre participatívne dopracovanie tohto strategického materiálu, doplnil Raši.


Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) v utorok prijal zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávnych krajov (SK8), predložili mu historicky prvý spoločný pozičný dokument k reforme verejnej správy. Na stretnutí sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.

Raši navrhol vznik komisie


Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, predseda parlamentu v rámci stretnutia navrhol vznik expertnej komisie pre modernizáciu samosprávy. Priamo na rokovaní daný návrh odobrili aj samotní zástupcovia miest, obcí a krajov.

Predseda NR SR Richard Raši na spoločnom stretnutí so zástupcami samosprávnych združení ocenil ich iniciatívu a zdôraznil, že predložený materiál vníma ako odborný fundament pre nevyhnutnú celospoločenskú diskusiu. S cieľom zabezpečiť vecnú kontinuitu a stabilitu procesu kreovania dokumentu navrhol zriadenie komisie pri Výbore NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj,” informovali z NR SR s tým, že komisia má slúžiť ako inkluzívna platforma pre zástupcov združení samospráv, s možnosťou prizývania odborných expertov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Mojím cieľom je, aby sa Národná rada SR stala hlavnou inštitucionálnou platformou pre participatívne dopracovanie tohto strategického materiálu. Navrhovaná komisia predstavuje odborný formát, ktorý vďaka precíznemu legislatívnemu ukotveniu v rokovacom poriadku a zastúpeniu samosprávnych partnerov dokáže zabezpečiť kontinuitu reformných procesov bez ohľadu na politický cyklus alebo volebné obdobie. Takto koncipovaný orgán považujem za odbornú garanciu toho, že výsledná reforma bude reflektovať reálne potreby územia a prispeje k dlhodobej stabilizácii verejného sektora,“ uviedol Raši.

Predstavené boli aj nové legislatívne zmeny


Komisia má byť zriadená pri parlamentnom výbore, venovať by sa mala legislatívnej a realizačnej úrovni. Jej úlohou bude v spolupráci s prizvanými odborníkmi preniesť požiadavky samospráv do legislatívnej formy, a následne do praxe. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vyzdvihol, že takýto prístup umožní nastaviť pripravovanú reformu tak, aby bola vykonateľná a reflektovala skutočný život v regiónoch.

Na návrh modernizácie samospráv som nečakal so založenými rukami. Dnešné rokovanie bolo aj o predstavení legislatívnych zmien, ktoré už tento mesiac vstúpia do legislatívneho procesu. Diskutovali sme o tom, ako modernizáciu samosprávy – ktorá je behom na dlhú trať – fázovať do viacerých volebných období. Osobne ma teší, že Centrá zdieľaných služieb, ktoré sme úspešne pilotne rozbehli, sú jedným z kľúčových navrhovaných riešení,“ uviedol na stretnutí M. Kaliňák.


Zdroj: SITA.sk - Raši prijal zástupcov ZMOS aj SK8, predložili mu historicky prvý dokument k reforme verejnej správy – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predseda Národnej rady SR (NR SR) Reforma verejnej správy Samosprávy štátny tajomník ministerstva vnútra
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bratislavskí sudcovia sa zastali Záleskej. Fico svojimi vyjadreniami neútočí iba na ňu, ale na celú súdnu moc
<< predchádzajúci článok
Vojna s Iránom je len taká malá potýčka, Teherán nemá žiadnu šancu, vyhlásil Trump

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 