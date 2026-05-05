Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Zamestnanci mesta Košice aj Košického kraja budú mať 8. mája pracovné voľno
5.5.2026 (SITA.sk) - Regionálna autobusová doprava v kraji i na celom východnom Slovensku bude zabezpečená v rozsahu štandardného pracovného dňa počas školského roka.
Košický samosprávny kraj (KSK) bude tento rok 8. mája na Deň víťazstva nad fašizmom postupovať tak, že zamestnancom poskytne pracovné voľno. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná, v odpovedi na otázky o tom, ako bude košická župa postupovať v súvislosti s 8. májom, ktorý bol v dôsledku konsolidačných opatrení dočasne zrušený ako deň pracovného pokoja, zároveň ale ostal štátnym sviatkom.
Strojná spresnila, že rovnaký postup bol odporučený aj organizáciám, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Zamestnanci, ktorí v tento deň budú musieť ísť do práce, dostanú zákonný príplatok ako pri práci vo sviatok. Ide najmä o zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb.
„KSK v súlade s platnou legislatívou odporučil školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti udeliť 8. mája žiakom riaditeľské voľno a zamestnancom poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy. Riaditeľské voľno sa vzťahuje na krajské školy, s výnimkou žiakov a zamestnancov, ktorí sa v tento deň aktívne podieľajú na programe Župných dní v Spišskej Novej Vsi, kde je zabezpečený chod potrebných činností. Konkrétnu organizáciu prevádzky v jednotlivých školách zabezpečujú riaditelia škôl,” uviedla ďalej hovorkyňa predsedu KSK.
Regionálna autobusová doprava v kraji i na celom východnom Slovensku bude zabezpečená v rozsahu štandardného pracovného dňa počas školského roka. Strojná ale podotkla, že očakávajú v tento deň značne znížené tržby z cestovného, čo bude mať priamy negatívny vplyv na úhrady z rozpočtu KSK. „Organizátor IDS Východ, s.r.o. bude zabezpečovať výkon svojich činností ako v štandardný pracovný deň,” uzavrela Strojná.
8. mája bude mať voľno aj väčšina zamestnancov mesta Košice. Samospráva o tom informovala na svojom webe. Ako pripomenula, daný deň, spolu s 15. septembrom, tento rok v dôsledku prijatých konsolidačných opatrení nie sú dňami pracovného pokoja, hoci ostali štátnymi sviatkami. Mesto tiež pripomenulo, že po spoločnosti U.S. Steele je druhým najvýznamnejších zamestnávateľom v metropole východu, zároveň je zriaďovateľom 98 škôl a školských zariadení.
„V prípade, ak by všetci zamestnanci išli počas oboch štátnych sviatkov do práce, vznikla by mestu povinnosť vyplatiť príplatok za prácu vo sviatok vo výške 100 % priemerného denného zárobku. Pre mesto Košice by to v roku 2026 znamenalo zvýšenie mzdových nákladov približne o 1,2 milióna eur,” uviedlo mesto, dopĺňajúc, že jeho schválený rozpočet s takýmito dodatočnými nákladmi nepočítal.
Obdobná suma, akú by samospráva musela zaplatiť na príplatkoch zamestnancom, bola tento rok vyčlenená na opravy všetkých chodníkov v Košiciach. Vedenie mesta sa teda, po dôkladnej analýze a v zmysle zodpovedného hospodárenia s verejnými zdrojmi, rozhodlo udeliť v piatok 8. mája v zmysle Zákonníka práce pracovné voľno s náhradou mzdy väčšine svojich zamestnancov.
„Sme jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v Košiciach. Máme spolu 6500 zamestnancov, z ktorých 3835 pracuje v školách a školských zariadeniach. Vyše milión eur, ktoré vďaka týmto opatreniam ušetríme, investujeme v tomto roku radšej do opravy chodníkov a cestnej infraštruktúry, z čoho budú mať osoh všetci Košičania,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).
Samospráva prijala i viaceré nevyhnutné opatrenia na obmedzenie prevádzky mestského magistrátu a jeho pracovísk. „Prioritou zostáva zabezpečenie základných služieb pre obyvateľov. Z dôvodu zabezpečenia poskytovania služieb občanom zostáva podateľňa a kancelária prvého kontaktu otvorená od 08:00 do 12:00. Do práce pôjdu aj príslušníci Mestskej polície a vybraní zamestnanci mestských podnikov pracujúci v nepretržitých prevádzkach,” spresnilo mesto.
Upozornilo tiež, že linky MHD budú 8. mája premávať v režime školské prázdniny. Zariadenia športovej infraštruktúry v meste aj košická ZOO budú fungovať štandardne. „8. mája 2026 nastúpia do práce len tí zamestnanci mesta, ktorí zabezpečujú ktorí zabezpečujú nevyhnutnú prevádzku kompetencií mesta alebo tí, u ktorých má výkon práce v tento deň preukázateľný ekonomický význam. Všetci, ktorí v ten deň budú pracovať, patrí príplatok za prácu vo sviatok v súlade so Zákonníkom práce. Prípadne je možné po dohode čerpať náhradné voľno, a to výlučne so súhlasom zamestnanca,“ priblížil riaditeľ magistrátu mesta Košice Marcel Čop.
Vedúca oddelenia školstva mestského magistrátu Košice Beáta Lopušniaková uviedla, že školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa budú riadiť usmernením, ktoré dostali z ministerstva školstva. Na základe tohto usmernenia, a po dohode so školskými odborármi, budú mať všetci zamestnanci, ktorí budú 8. mája vyučovať a pracovať v košických školách a školských zariadeniach, nárok na náhradné voľno.
„Viaceré základné školy udelia na tento dátum riaditeľské voľno, výchovno-vzdelávací proces by mal fungovať v siedmich ZŠ. Podobne to bude aj v materských školách (MŠ), v prevádzke bude 15 škôlok, naopak, 42 ďalších bude zatvorených. Dvere zostanú v ten deň zatvorené aj na všetkých piatich základných umeleckých školách a v Centre voľného času,” spresnila Lopušniková. Ako vysvetlila, počas ich prieskumov v košických MŠ im desiatky rodičov avizovali, že v daný deň budú musieť ísť do práce.
„Z tohto dôvodu sme podľa záujmu rodičov ponechali v prevádzke niektoré materské školy, ktoré pôjdu v tzv. prázdninovom režime. To znamená, že ich v rámci zberných tried budú môcť využiť aj deti z iných MŠ, ktoré budú v tom čase zatvorené. Všetky informácie o tom, či deti pôjdu alebo nepôjdu 8. mája do školy, oznámia ich riaditelia najneskôr v priebehu nasledujúceho týždňa,“ doplnila. Rodičom tiež odporučila, aby pozorne sledovali školskú aplikáciu Edupage, kde budú jednotlivé školy informovať o výučbe, prípadne riaditeľskom voľne v daný deň.
Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti upozorňuje všetkých pracujúcich rodičov, že ak ich dieťa navštevuje školu, ktorá vyhlási 8. mája riaditeľské voľno, môžu požiadať o tzv. ošetrovné. Výška tejto dávky je 55 percent z denného vymeriavacieho základu, bližšie informácie sú zverejnené na ich webstránke.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci mesta Košice aj Košického kraja budú mať 8. mája pracovné voľno © SITA Všetky práva vyhradené.
