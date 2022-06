Nemôžeme sa dohodnúť, že dáme 30 a dostaneme 15. Hovorí Naď o dodaní tankov na Ukrajinu

Adekvátna náhrada od spojencov

Náhrada musí spĺňať požiadavky NATO

22.6.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) poprel medializované informácie o tom, že Slovensko zlyhalo v rokovaní s Nemeckom o dodaní tankov na Slovensko.Podľa jeho slov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MO SR) naďalej rokuje s Nemeckom o dodaní tankov na Slovensko ako náhrady za tanky, ktoré plánuje Slovensko poslať Ukrajine.„Veľmi intenzívne rokujem s ministrom obrany Ukrajiny. Sme ochotní poskytnúť túto techniku Ukrajine, ale za predpokladu, že dostaneme adekvátnu náhradu od našich spojencov,“ uviedol na tlačovej konferencii po rokovaní vlády Jaroslav Naď.Rokovania s Nemeckom podľa ministra i naďalej pokračujú. „My rokujeme s Nemcami. Ja si veľmi vážim, že Nemci prišli s niekoľkými ponukami, ale ak nám nemôžu dať celý počet 30 kusov tankov, tak hľadáme aj také riešenie, kde sa spojí viacero krajín, aby sa vyskladalo 30 kusov a mohli nám ich poslať. Ja nemôžem ísť do polohy, že budem akceptovať 12 alebo 15 kusov za 30 našich tankov. To vojensky nemá zmysel. Takže rokujeme ďalej,“ povedal Naď.Podľa ministra nie je problém poskytnúť Ukrajine okrem tankov aj inú techniku, ako napríklad systémy protivzdušnej obrany, ale Slovensko musí mať adekvátnu náhradu. Náhrada musí podľa ministra obrany spĺňať minimálne požiadavky nielen voči ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ale voči požiadavkám Severoatlantickej aliancie (NATO) „A keď aliancia hovorí, že do ťažkej mechanizovanej brigády musíme dať jeden tankový prápor, ktorý ma minimálne 30 tankov, tak sa nemôžeme dohodnúť, že dáme 30 a dostaneme 15. Pätnásť by sme museli dokúpiť a na to jednoducho nemáme peniaze,“ dodal Naď.