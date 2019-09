Trump chce, aby Fed znížil úrokové sadzby na nulu

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že americká centrálna banka by mala úrokové sadzby znížiť na nulu, prípadne do záporného pásma a umožniť tak refinancovať americký dlh pri nižších nákladoch. Zároveň obvinil prezidenta Fedu Jeroma Powella, že nevyužilTrump tak už niekoľkýkrát vyzval na zníženie úrokových sadzieb a skritizoval Powella a Fed za to, že ich neznižujú výraznejšie a rýchlejšie, čo považuje za kľúčovú formu podpory ekonomického rastu. Na budúci rok sa v USA konajú prezidentské voľby a Trump potrebuje, aby ekonomika rástla čo najvýraznejšie.napísal Trump na Twitteri.Koncom minulého týždňa Powell uviedol, že centrálna banka bude konať tak, aby sa ekonomika udržala v raste. Zároveň však upozornil,