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13. júna 2026
Bratislavský kraj schválil nové volebné obvody. Na jeseň si obyvatelia zvolia 56 krajských poslancov
Rozdelenie vychádza z počtu obyvateľov jednotlivých častí kraja a zohľadňuje zákonné požiadavky na zastúpenie obyvateľov v samosprávnom kraji. Poslanci
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13.6.2026 (SITA.sk) - Rozdelenie vychádza z počtu obyvateľov jednotlivých častí kraja a zohľadňuje zákonné požiadavky na zastúpenie obyvateľov v samosprávnom kraji.
Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v piatok 12. júna schválili rozdelenie územia kraja na volebné obvody pre voľby do Zastupiteľstva BSK, ktoré sa uskutočnia na jeseň. V nadchádzajúcom volebnom období 2026 – 2030 bude mať krajské zastupiteľstvo 56 poslancov volených v 24 volebných obvodoch. Rozdelenie vychádza z počtu obyvateľov jednotlivých častí kraja a zohľadňuje zákonné požiadavky na zastúpenie obyvateľov v samosprávnom kraji.
Volebné obvody pokrývajú všetky mestské časti Bratislavy a okresy Malacky, Pezinok a Senec. „Obyvatelia budú voliť poslancov vo volebnom obvode, do ktorého patrí ich obec, mesto alebo mestská časť," priblížila samospráva. Počet poslancov bol navrhnutý na základe počtu obyvateľov Bratislavského kraja k 31. decembru 2025, ktorý dosiahol 739 635 obyvateľov. „Pri 56 poslancoch pripadá na jedného poslanca približne 13 200 obyvateľov, čo zodpovedá zákonným požiadavkám," dodáva BSK.
Počet poslancov volených v jednotlivých obvodoch zodpovedá počtu obyvateľov v danom území. Najväčšie mestské časti Bratislavy, ako Ružinov či Petržalka s priľahlými mestskými časťami, budú mať viac mandátov, zatiaľ čo menšie obce sú združené do spoločných volebných obvodov.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavský kraj schválil nové volebné obvody. Na jeseň si obyvatelia zvolia 56 krajských poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v piatok 12. júna schválili rozdelenie územia kraja na volebné obvody pre voľby do Zastupiteľstva BSK, ktoré sa uskutočnia na jeseň. V nadchádzajúcom volebnom období 2026 – 2030 bude mať krajské zastupiteľstvo 56 poslancov volených v 24 volebných obvodoch. Rozdelenie vychádza z počtu obyvateľov jednotlivých častí kraja a zohľadňuje zákonné požiadavky na zastúpenie obyvateľov v samosprávnom kraji.
Volebné obvody pokrývajú všetky mestské časti Bratislavy a okresy Malacky, Pezinok a Senec. „Obyvatelia budú voliť poslancov vo volebnom obvode, do ktorého patrí ich obec, mesto alebo mestská časť," priblížila samospráva. Počet poslancov bol navrhnutý na základe počtu obyvateľov Bratislavského kraja k 31. decembru 2025, ktorý dosiahol 739 635 obyvateľov. „Pri 56 poslancoch pripadá na jedného poslanca približne 13 200 obyvateľov, čo zodpovedá zákonným požiadavkám," dodáva BSK.
Počet poslancov volených v jednotlivých obvodoch zodpovedá počtu obyvateľov v danom území. Najväčšie mestské časti Bratislavy, ako Ružinov či Petržalka s priľahlými mestskými časťami, budú mať viac mandátov, zatiaľ čo menšie obce sú združené do spoločných volebných obvodov.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavský kraj schválil nové volebné obvody. Na jeseň si obyvatelia zvolia 56 krajských poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
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