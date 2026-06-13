Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anton
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. júna 2026

Bratislavský kraj schválil nové volebné obvody. Na jeseň si obyvatelia zvolia 56 krajských poslancov


Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) Mestské zastupiteľstvo v Bratislave Volebné obvody

Rozdelenie vychádza z počtu obyvateľov jednotlivých častí kraja a zohľadňuje zákonné požiadavky na zastúpenie obyvateľov v samosprávnom kraji. Poslanci



Zdieľať
bratislavsky hrad 1 676x451 13.6.2026 (SITA.sk) - Rozdelenie vychádza z počtu obyvateľov jednotlivých častí kraja a zohľadňuje zákonné požiadavky na zastúpenie obyvateľov v samosprávnom kraji.


Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v piatok 12. júna schválili rozdelenie územia kraja na volebné obvody pre voľby do Zastupiteľstva BSK, ktoré sa uskutočnia na jeseň. V nadchádzajúcom volebnom období 2026 – 2030 bude mať krajské zastupiteľstvo 56 poslancov volených v 24 volebných obvodoch. Rozdelenie vychádza z počtu obyvateľov jednotlivých častí kraja a zohľadňuje zákonné požiadavky na zastúpenie obyvateľov v samosprávnom kraji.

Volebné obvody pokrývajú všetky mestské časti Bratislavy a okresy Malacky, Pezinok a Senec. „Obyvatelia budú voliť poslancov vo volebnom obvode, do ktorého patrí ich obec, mesto alebo mestská časť," priblížila samospráva. Počet poslancov bol navrhnutý na základe počtu obyvateľov Bratislavského kraja k 31. decembru 2025, ktorý dosiahol 739 635 obyvateľov. „Pri 56 poslancoch pripadá na jedného poslanca približne 13 200 obyvateľov, čo zodpovedá zákonným požiadavkám," dodáva BSK.

Počet poslancov volených v jednotlivých obvodoch zodpovedá počtu obyvateľov v danom území. Najväčšie mestské časti Bratislavy, ako Ružinov či Petržalka s priľahlými mestskými časťami, budú mať viac mandátov, zatiaľ čo menšie obce sú združené do spoločných volebných obvodov.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavský kraj schválil nové volebné obvody. Na jeseň si obyvatelia zvolia 56 krajských poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) Mestské zastupiteľstvo v Bratislave Volebné obvody
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slováci investujú do vlastných záhrad viac než vlani. Predaj montovaných stavieb rastie najrýchlejšie od pandémie
<< predchádzajúci článok
PROKOP 2025: dm drogerie markt získala zlato a bronz za komunikáciu tém ženského zdravia a menštruácie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 