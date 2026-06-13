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13. júna 2026

Slováci investujú do vlastných záhrad viac než vlani. Predaj montovaných stavieb rastie najrýchlejšie od pandémie


Tagy: Bývanie Ekonomika Prieskum

Záujem Slovákov o zveľaďovanie vlastných nehnuteľností opäť výrazne rastie. Namiesto jednorazových zážitkov v podobe letnej dovolenky pri mori čoraz viac domácností investuje do záhrad, rekreačných objektov ...



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img_6710 676x511 13.6.2026 (SITA.sk) - Záujem Slovákov o zveľaďovanie vlastných nehnuteľností opäť výrazne rastie. Namiesto jednorazových zážitkov v podobe letnej dovolenky pri mori čoraz viac domácností investuje do záhrad, rekreačných objektov či praktických stavieb na svojom pozemku. Potvrdzujú to aj aktuálne údaje spoločnosti GARDEON, podľa ktorých predaj montovaných stavieb medziročne vzrástol o viac ako tretinu.


Po slabšom minulom roku, keď predaj záhradných domčekov, prístreškov či garáží klesol o 11 percent, sa trh v roku 2026 výrazne oživil. Podľa odborníkov za tým stojí zmena spotrebiteľského správania. Mnohí Slováci dnes viac zvažujú, ako investovať svoje financie tak, aby im prinášali dlhodobý úžitok. „Ľudia čoraz častejšie uprednostňujú investície do vlastných nehnuteľností pred krátkodobými zážitkami. Chcú si vytvoriť priestor na oddych, ktorý budú môcť využívať počas celého roka a nie iba niekoľko dní počas dovolenky,“ uviedol Marek Choleva, CEO spoločnosti GARDEON.

Za cenu dovolenky vlastný priestor na oddych


Finančný aspekt zohráva pri rozhodovaní významnú úlohu. Bežná letná dovolenka pre štvorčlennú rodinu dnes môže stáť od 3 000 do 5 000 eur, pri luxusnejších pobytoch aj viac. Za podobné sumy si pritom mnohé domácnosti dokážu vybudovať vlastný záhradný domček, pergolu či prístrešok, ktoré môžu využívať dlhé roky. Práve záhradné stavby sa podľa spoločnosti stávajú čoraz častejšie súčasťou moderného životného štýlu. Už neslúžia iba na skladovanie náradia, ale menia sa na dielne, pracovné priestory alebo miesta na relax.

Najväčší rast zaznamenali garáže


Najdynamickejšie rastúcou kategóriou sú montované garáže. Ich predaj sa medziročne zvýšil o viac ako polovicu. Výrazný rast zaznamenali aj záhradné domčeky, ktorých počet realizácií stúpol približne o štvrtinu. Podľa spoločnosti zákazníci čoraz viac vyhľadávajú multifunkčné riešenia, ktoré dokážu reagovať na meniace sa potreby rodiny. Záujem rastie najmä o väčšie stavby a individuálne riešenia na mieru.

Východ Slovenska prekvapil rekordným rastom


Zaujímavý vývoj možno sledovať aj v jednotlivých regiónoch. Najvýraznejší rast zaznamenal v tomto roku východ Slovenska, kde počet realizovaných stavieb medziročne vzrástol takmer o 90 percent. V Košickom kraji sa počet realizovaných záhradných domčekov dokonca strojnásobil a predaj garáží sa takmer zdvojnásobil. Napriek tomu zostáva najväčší dopyt po montovaných stavbách v okolí Bratislavy, kde je koncentrácia zákazníkov naďalej najvyššia.

Ľudia sú ochotní investovať viac


Oživenie trhu sa neprejavuje len vyšším počtom objednávok. Rastie aj priemerná hodnota zákaziek. Podľa spoločnosti sa od roku 2023 zvýšila približne o pätinu. Zákazníci si častejšie vyberajú väčšie stavby, kvalitnejšie vybavenie alebo riešenia pripravené na budúce využitie vrátane možnosti napojenia na alternatívne zdroje energie. Podľa odborníkov nejde len o krátkodobý letný trend. Vlastná záhrada, záhradný domček či rekreačný objekt sa pre mnohé rodiny stávajú prirodzeným rozšírením bývania a miestom na trávenie voľného času bez potreby cestovania.

Počas pandémie ľudia riešili kvalitu bývania. Dnes riešia kvalitu času, ktorý trávia doma. Chcú mať miesto, kde si môžu oddýchnuť, stretnúť sa s rodinou a priateľmi alebo jednoducho vypnúť bez toho, aby museli niekam odchádzať,“ uzatvára Choleva.


Zdroj: SITA.sk - Slováci investujú do vlastných záhrad viac než vlani. Predaj montovaných stavieb rastie najrýchlejšie od pandémie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývanie Ekonomika Prieskum
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