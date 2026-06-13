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PROKOP 2025: dm drogerie markt získala zlato a bronz za komunikáciu tém ženského zdravia a menštruácie


Tagy: PR Prokop Súťaž

dm premenila svoju premiérovú účasť v slovenskej PR súťaži PROKOP 2025 na dvojnásobný úspech. dm premenila svoju premiérovú účasť v slovenskej PR súťaži PROKOP 2025 na dvojnásobný ...



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1000034613 676x507 13.6.2026 (SITA.sk) - dm premenila svoju premiérovú účasť v slovenskej PR súťaži PROKOP 2025 na dvojnásobný úspech.


dm premenila svoju premiérovú účasť v slovenskej PR súťaži PROKOP 2025 na dvojnásobný úspech a zabodovala medzi najlepšími komunikačnými projektmi na Slovensku. Odborná porota Asociácie public relations na Slovensku (APRSR) vyzdvihla jej dlhodobé aktivity zamerané na ochranu ženského zdravia a búranie mýtov o menštruácii. dm obsadila 1. miesto v kategórii Experience PR a 3. miesto v kategórii Corporate Social Responsibility.

"Tému ženského zdravia dm komunikuje dlhodobo v rámci svojich kampaní. Cieľom je podporovať najmä ženy a dievčatá v uvedomení si vlastnej jedinečnosti, dôstojnosti, potenciáli a starostlivosti o zdravie, či už fyzické, alebo psychické. Sme radi, že vďaka podpore zákazníkov vieme poskytnúť reálnu pomoc tam, kde je to potrebné. Chceme, aby naša komunikácia bola zrozumiteľná, odborná a kreatívna, aby sme tieto dôležité témy dostali k čo najširšiemu publiku," uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.

Simulátor menštruácie priniesol zlato


Prvé miesto v kategórii Experience PR získala dm za zážitkovú komunikáciu témy menštruácie. Vo svojej zóne na minuloročnom festivale LOVESTREAM vytvorenej v spolupráci s fullservisovou agentúrou ELOO priblížila mužom kŕčovité pocity počas menštruácie. Prostredníctvom menštruačného simulátora pripevneného na oblasť brucha si muži vyskúšali simuláciu sťahov maternice. Aktivita zarezonovala s festivalovou atmosférou a zožala obrovský úspech. Muži po vyskúšaní simulátora odkazovali ženám slová uznania ako: "Ste silné!", "Ste bohyne!" či "Majú to oveľa ťažšie, ako si muži myslia."

Bronz za systémovú pomoc a spoločenskú zodpovednosť


Tretie miesto v kategórii spoločenskej zodpovednosti (CSR) porota APRSR prisúdila dm za dlhodobú komunikáciu témy ženského zdravia. dm v spolupráci s komunikačnou agentúrou event2all a prieskumnou agentúrou Mark United prepája vlastné dáta z prieskumu o zdraví a kráse Health/Beauty Balance Index s osvetou a konkrétnou pomocou v oblasti menštruačnej chudoby a celkového ženského zdravia.

Vďaka podpore zákazníkov dm doteraz napríklad zabezpečila 161 menštruačných zásobníkov na 45 školách pre 5-tisíc žiačok. Okrem toho poskytla pacientom Národného onkologického ústavu 10-tisíc balíčkov s kozmetikou a drogériou, aby sa aj počas hospitalizácie cítili dôstojne.

Zdroj: event2all

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - PROKOP 2025: dm drogerie markt získala zlato a bronz za komunikáciu tém ženského zdravia a menštruácie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Prokop Súťaž
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