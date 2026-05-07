Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Kým koalícia ľuďom ukradla voľno, sebe si ho nadelila. Matovič hovorí o „mimoriadnom svinstve“
Podľa hnutia ide o arogantné zneužívanie parlamentnej väčšiny, poškodzovanie opozície a pracujúcich ľudí.
Kým koalícia ľuďom ukradla voľno, sebe si ho nadelila. Upozornilo na to Hnutie Slovensko v reakcii na to, akým spôsobom vládna koalícia ukončila aktuálnu schôdzu parlamentu. Podľa hnutia ide o arogantné zneužívanie parlamentnej väčšiny, poškodzovanie opozície a pracujúcich ľudí.
Matovič hovorí o "mimoriadnom svinstve"
Predseda hnutia Igor Matovič označil postup koalície za "mimoriadne svinstvo". Ako priblížil, poslanci vládnej koalície si sami sebe nadelili hlasovaním voľno, kým obyčajným pracujúcim 8. mája ukradli voľno, na ktoré boli roky zvyknutí. "Presne v duchu – vodu kážu, víno pijú... a ešte za kráľovské platy," dodal Matovič.
Koalícia podľa lídra hnutia ukazuje obrovskú neúctu voči občanom a parlamentu. "Je to mimoriadne arogantné svinstvo a konečne by sa aj ich voliči mohli zobudiť, že si z nich robia srandu. Vládna koalícia je lenivá rokovať, je lenivá počúvať rozpravy, a preto urobili všetko pre to, aby tie rozpravy boli čo najkratšie," dodal Matovič.
Hnutie varuje pred blokovaním opozície
Poslanec Gábor Grendel (Hnutie Slovensko) upozornil na presúvanie opozičných návrhov zákonov. "My sme nechceli preniesť tieto body na ďalšiu schôdzu. Neostanú neprerokované preto, že by ich opozícia nechala prepadnúť, ale budú neprerokované preto, lebo koalícia dnes hlasovaním jednoducho ukončila májovú schôdzu. Vybavené," upozornil Grendel s varovaním, že koalícia si vytvára mechanizmus na systematické blokovanie návrhov opozície,
"Predstavte si, že toto nám budú robiť pravidelne. Keď prerokujú všetky svoje dôležité koaličné návrhy, povedia si: ďalej sa nám už rokovať nechce, ukončíme schôdzu. Opozičné návrhy prenesú na ďalšie schôdze a potom povedia, že dvakrát neboli prerokované, takže pol roka ich nemôžete znovu predložiť. To je absolútne absurdné," doplnil poslanec. Podľa hnutia tak ide o ďalší dôkaz toho, ako vládna koalícia zneužíva svoju moc, aby umlčala opozíciu a obišla riadnu diskusiu.
Zdroj: SITA.sk - Kým koalícia ľuďom ukradla voľno, sebe si ho nadelila. Matovič hovorí o „mimoriadnom svinstve“ © SITA Všetky práva vyhradené.
