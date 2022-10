Bratislavský primátor Vallo sľubuje stovky nájomných bytov, chce napĺňať Koncepciu mestskej bytovej politiky

Rekonštrukcia mestských nehnuteľností

16.10.2022 (Webnoviny.sk) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo sľubuje v prípade svojho opätovného zvolenia na post primátora zásadné zvýšenie dostupnosti nájomného bývania v hlavnom meste.„Z novej mestskej výstavby získame spolu takmer 300 bytov," uviedol na sociálnej sieti s tým, že potenciál ďalšej výstavby na mestských pozemkoch je asi 860 bytov.„Rekonštrukciou nehnuteľností v majetku mesta získame 140 nájomných bytov a cez verejné obstarávanie chceme získať 100 bytov," doplnil.Zmenami územného plánu v prospech bývania môže mesto podľa Valla len v prvých dvoch fázach rozbehnutého projektu nadobudnúť až 1150 nových nájomných bytov.Primátor chce v prípade úspechu v komunálnych voľbách spolu so svojim tímom napĺňať prijatú Koncepciu mestskej bytovej politiky.„Staráme sa o existujúce byty, vďaka čomu tento rok spolu odovzdáme zhruba 100 bytov novým nájomcom. Aby sme ešte zvýšili počet mestských nájomných bytov, rekonštruujeme existujúce domy a objekty vo vlastníctve mesta," uviedol s tým, že byty sa usilujú získať aj na realitnom trhu.Mesto má v pláne tiež stavať vlastné byty na mestských pozemkoch. „Projekty na Terchovskej a Muchovom námestí sú už vo vysokom štádiu rozpracovanosti. V lokalite Janíkov Dvor sme už zverejnili víťazný návrh z architektonickej súťaže a riešime model jeho financovania," poznamenal Vallo s tým, že dokopy tieto projekty predstavujú takmer 300 nových nájomných bytov v najbližších štyroch rokoch.V rámci Koncepcie mestskej bytovej politiky začalo mesto spolupracovať s developermi na zvýšení dostupnosti bývania vrátane nájomného bývania.„Kde to nie je v rozpore s verejným záujmom, developerom umožníme v starostlivo zvážených lokalitách zvýšiť podiel bývania na úkor administratívy či obchodných priestorov," vysvetlil s tým, že časť z týchto bytov následne developeri odovzdajú do vlastníctva mesta na účely nájomného bývania.„Takto budeme postupne a systematicky zvyšovať počet nájomných bytov v Bratislave," doplnil.Ďalším Vallovým plánom je v prípade úspechu v komunálnych voľbách zriadenie mestskej nájomnej agentúry s cieľom ponúknuť bezpečný spôsob prenajímania bytov od súkromných vlastníkov a rozšíriť bytový fond mesta.Prideliť chce tiež 40 percent bytových náhrad pre čakateľov bývajúcich v reštituovaných bytoch.