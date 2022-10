Česko plánuje predĺžiť kontroly na hraniciach, dôvodom je neutíchajúci prílev migrantov do krajiny

16.10.2022 (Webnoviny.sk) - Český minister vnútra Vít Rakušan si myslí, že vzhľadom na súčasnú migračnú situáciu budú kontroly na hraniciach Česka so Slovenskom trvať aj po 28. októbri. Vyjadril sa tak v nedeľňajšej relácii Českej televízie Otázky Václava Moravce.Kontroly česká vláda zaviedla koncom septembra pre prudký nárast nelegálnej migrácie a zvýšenú aktivitu organizovaných skupín prevádzačov. Začiatkom októbra rozhodla o ich predĺžení do 28. októbra.Fialova vláda však môže rozhodnúť ešte o jednom predĺžení, ďalšie prípadné predĺženia termínov kontrol už bude musieť riešiť s Európskou úniou. Rakušan uviedol, že sa už o tom zhováral s eurokomisárkou pre vnútorné záležitosti Ylvou Johansson, ktorej povedal, že Česko pripravuje potrebnú notifikáciu, ktorú jej predložia, ak sa situácia výrazne nezlepší.Od začiatku kontrol česká polícia zachytila pri nelegálnej migrácii 3 280 ľudí, pričom 1 369 odmietli vstup do Českej republiky. Tiež odhalili 64 prevádzačov.