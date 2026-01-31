Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 31.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Emil
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

31. januára 2026

Bratislavský samosprávny kraj chystá v Petržalke investície za takmer 100 miliónov eur, projekty majú pribúdať už čoskoro


Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) Slnečnice

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) preinvestuje v najbližších rokoch na projekty v Petržalke približne 100 miliónov eur. Ako uviedla mestská časť na ...



Zdieľať
31.1.2026 (SITA.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) preinvestuje v najbližších rokoch na projekty v Petržalke približne 100 miliónov eur. Ako uviedla mestská časť na sociálnej sieti, na tohtotýždňovom stretnutí zástupcov Petržalky a župy predstavil BSK aktuálne petržalské projekty na roky 2026-2030. Ide o sedem konkrétnych realizácií, z ktorých prvé by mali obohatiť Petržalku už v najbližších mesiacoch.


Najväčším projektom je Kampus zdravia a športu v susedstve rezidenčnej štvrte Slnečnice za približne 75 miliónov eur. Ďalším je zariadenie pre dospelých s poruchami autistického spektra v areáli BSK na Znievskej za takmer 8 miliónov eur a v časti areálu BSK na Jakolovej za viac ako 3,5 milióna eur. Projekt obnovy a nadstavby Spojenej školy na Pankúchovej počíta s investíciou viac ako 5 miliónov eur.

Ďalšími plánovanými projektami je obnova Domova sociálnych služieb Kampino nielen pre deti na Haanovej za viac ako 2,5 milióna eur, obnova Gymnázia Alberta Einsteina so športoviskom za takmer 2,5 milióna eur a rekonštrukcia, vrátane technického vybavenia, časti priestorov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) na Hálovej za viac ako 1,5 milióna eur.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavský samosprávny kraj chystá v Petržalke investície za takmer 100 miliónov eur, projekty majú pribúdať už čoskoro © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) Slnečnice
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Lajčák by mal Ficovi uľahčiť rozhodovanie a odstúpiť, myslí si Šutaj Eštok
<< predchádzajúci článok
SNS opakuje výzvu Ficovi, žiada okamžité odvolanie Lajčáka z funkcie poradcu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 