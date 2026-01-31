Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

31. januára 2026

SNS opakuje výzvu Ficovi, žiada okamžité odvolanie Lajčáka z funkcie poradcu


Slovenská národná strana (SNS) v súvislosti s pokračujúcim zverejňovaním informácií o kontaktoch poradcu premiéra SR



65f80a92db140554620688 676x451 31.1.2026 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) v súvislosti s pokračujúcim zverejňovaním informácií o kontaktoch poradcu premiéra SR Miroslava Lajčáka s Jeffreym Epsteinom dôrazne opakuje svoju výzvu smerom k predsedovi vlády SR, aby Lajčáka odvolal z funkcie.


Konverzácia medzi Epsteinom a Lajčákom je súčasťou Epsteinových spisov, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti a má pochádzať z roku 2018.

SNS hovorí o škandalóznej komunikácii


„Už dlhodobo sa objavujú a postupne zverejňujú informácie, ktoré poukazujú na charakter komunikácie medzi Miroslavom Lajčákom a Jeffreym Epsteinom. Pre SNS je škandalózne, že Miroslav Lajčák dokonca ponúkol Jeffrey Epsteinovi stretnutie so súčasným predsedom vlády SR Robertom Ficom," uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Podľa SNS je vzhľadom na opätovné objavenie novej komunikácie medzi Lajčákom a Epsteinom nevyhnutné, aby Robert Fico pochopil, že Lajčák predstavuje bezpečnostné riziko na Úrade vlády SR. „Ak niekto využíval výhody vyplývajúce zo svojej štátnej funkcie a zároveň otvorene komunikoval o politických problémoch Slovenska v rokoch 2018 – 2020, nemôže v súčasnosti pôsobiť ako poradca vlády SR," zdôrazňuje SNS.

Danko trvá na svojom stanovisku


Škopcová pripomenula, že SNS sa už v minulosti stretávala s odporom Lajčáka, ktorý presadzoval prítomnosť amerických vojsk na území Slovenska a zároveň sa snažil presadiť podpis migračných protokolov v Marrákeši.

„Predseda SNS Andrej Danko zotrváva na svojom stanovisku, že nevkročí na Úrad vlády SR, pokiaľ bude Miroslav Lajčák pôsobiť po boku Roberta Fica – či už ako poradca, alebo v akejkoľvek inej funkcii," doplnila.


Zdroj: SITA.sk - SNS opakuje výzvu Ficovi, žiada okamžité odvolanie Lajčáka z funkcie poradcu © SITA Všetky práva vyhradené.

