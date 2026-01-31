|
Lajčák by mal Ficovi uľahčiť rozhodovanie a odstúpiť, myslí si Šutaj Eštok
Predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok si myslí, že Miroslav Lajčák ...
31.1.2026 (SITA.sk) - Predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok si myslí, že Miroslav Lajčák by mal sám odstúpiť z postu poradcu premiéra SR Roberta Fica. Uviedol to v nadväznosti na komunikáciu medzi Lajčákom a Jeffreym Epsteinom, ktorú zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti.
„Dokonca aj anglický kráľ zbavil titulov svojho brata, pretože mal kontakty s Epsteinom," poznamenal Šutaj Eštok v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
„Pri pánovi Ficovi som rovnako povedal, že keď dokázal po tlaku koaličného partnera, v tomto prípade to bol minister Taraba, za jeden deň odvolať svojho poradcu pána Chmelára, tak je to Robert Fico, ktorý nesie zodpovednosť za svojich poradcov," skonštatoval šéf Hlasu.
„Ak chceme mať dôveru v štát, tá dôvera vychádza aj z nejakých základných inštitúcií a myslím si, že v tomto prípade by mal pánovi predsedovi vlády uľahčiť jeho rozhodovanie aj samotný pán Lajčák, pretože z môjho pohľadu je to už neudržateľné," dodal Šutaj Eštok s tým, že Lajčák by sa mal sám vzdať funkcie poradcu premiéra, nechal to však na jeho rozhodnutí.
Opozičný poslanec a podpredseda NRSR za Progresívne Slovensko Martin Dubéci sa k tejto téme vyjadril skepticky. „Je jedno, čo si myslí pán minister vnútra alebo pán Andrej Danko (SNS), nakoniec to bude aj tak ako rozhodne Robert Fico, ako všetko v tejto koalícii a všetci koaliční partneri len pokývajú hlavou a poďme ďalej," uviedol podpredseda parlamentu. Podľa neho táto kauza napovedá veľa o tom, v akej situácii je politická kultúra na Slovensku.
V súvislosti so zverejnenou komunikáciou medzi Miroslavom Lajčákom a Jeffreym Epsteinom vyzvali premiéra k odvolaniu Lajčáka z funkcie viacerí opoziční politici, ale aj predseda strany SNS Andrej Danko.
Zdroj: SITA.sk - Lajčák by mal Ficovi uľahčiť rozhodovanie a odstúpiť, myslí si Šutaj Eštok © SITA Všetky práva vyhradené.
