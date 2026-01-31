Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 31.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Emil
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

31. januára 2026

Lajčák by mal Ficovi uľahčiť rozhodovanie a odstúpiť, myslí si Šutaj Eštok


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Predseda strany Hlas-SD Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy

Predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok si myslí, že Miroslav Lajčák ...



Zdieľať
6780e6de7ba03544281537 676x451 31.1.2026 (SITA.sk) - Predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok si myslí, že Miroslav Lajčák by mal sám odstúpiť z postu poradcu premiéra SR Roberta Fica. Uviedol to v nadväznosti na komunikáciu medzi Lajčákom a Jeffreym Epsteinom, ktorú zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti.


„Dokonca aj anglický kráľ zbavil titulov svojho brata, pretože mal kontakty s Epsteinom," poznamenal Šutaj Eštok v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

Zodpovednosť premiéra za poradcov


„Pri pánovi Ficovi som rovnako povedal, že keď dokázal po tlaku koaličného partnera, v tomto prípade to bol minister Taraba, za jeden deň odvolať svojho poradcu pána Chmelára, tak je to Robert Fico, ktorý nesie zodpovednosť za svojich poradcov," skonštatoval šéf Hlasu.

„Ak chceme mať dôveru v štát, tá dôvera vychádza aj z nejakých základných inštitúcií a myslím si, že v tomto prípade by mal pánovi predsedovi vlády uľahčiť jeho rozhodovanie aj samotný pán Lajčák, pretože z môjho pohľadu je to už neudržateľné," dodal Šutaj Eštok s tým, že Lajčák by sa mal sám vzdať funkcie poradcu premiéra, nechal to však na jeho rozhodnutí.

Skeptická reakcia z opozície


Opozičný poslanec a podpredseda NRSR za Progresívne Slovensko Martin Dubéci sa k tejto téme vyjadril skepticky. „Je jedno, čo si myslí pán minister vnútra alebo pán Andrej Danko (SNS), nakoniec to bude aj tak ako rozhodne Robert Fico, ako všetko v tejto koalícii a všetci koaliční partneri len pokývajú hlavou a poďme ďalej," uviedol podpredseda parlamentu. Podľa neho táto kauza napovedá veľa o tom, v akej situácii je politická kultúra na Slovensku.

V súvislosti so zverejnenou komunikáciou medzi Miroslavom Lajčákom a Jeffreym Epsteinom vyzvali premiéra k odvolaniu Lajčáka z funkcie viacerí opoziční politici, ale aj predseda strany SNS Andrej Danko.


Zdroj: SITA.sk - Lajčák by mal Ficovi uľahčiť rozhodovanie a odstúpiť, myslí si Šutaj Eštok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Predseda strany Hlas-SD Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vstup Ukrajiny do EÚ potrvá dlhšie, politici hovoria o rokoch, nie o mesiacoch
<< predchádzajúci článok
Bratislavský samosprávny kraj chystá v Petržalke investície za takmer 100 miliónov eur, projekty majú pribúdať už čoskoro

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 